领取瑞士子女补助退休金，在国外养孩子

瑞士养老金领取者托马斯·蒙施(Thomas Monsch)说："我们这些生活在泰国的瑞士人必须精打细算。“ SRF

瑞士人退休后，老来得子能享受一份额外的子女补助退休金-生活在国外的退休人员也同样享受这一待遇，现在议会中有人提议不再发放这笔养老金。

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汉斯·斯坦曼(Hans Steinmann)是一位退休人员，他有很多时间来陪伴他的小儿子“Housi”，退休后还老来得子，原本不在他的人生计划之列，但现在他很高兴这个小儿子给他带来了青春活力。

汉斯·斯坦曼、他的老挝妻子O、儿子Housi及其同母异父的姐姐珍妮一起生活在泰国东北部的乌隆塔尼(Udon Thani)城边上的一栋房子里。

养老金领取者汉斯·斯坦曼查看自己的账目。 SRF

每个孩子每月811瑞郎补助

汉斯·斯坦曼因两个孩子每人每月可领取811瑞郎(约合人民币6500元人民币)的养老金，此外，他自己还有约2000瑞郎的退休金。仅1个孩子得到的补助金就相当于当地这种经济比较薄弱地区平均工资的三倍。

在瑞士尚有未成年或仍在接受教育的子女需要抚养的养老金领取者每月最多可从养老遗属保险金(AHV)中领取980瑞郎子女补贴，无论是亲生子女、继子女还是养子女。

这笔开支对于瑞士国民院来说一直是个没必要的费用，国民院想要取消这一儿童补助金，将其用于养老金无法满足生活者的补助退休金(Ergänzungsleistungen)的支出。目前，瑞士大约有25’000名养老金领取者享受这一儿童补助养老金。

这些人中的三分之一的人去了国外-其中一小部分人靠这笔钱能生活得非常好的国家，比如泰国。

私校提供机会均等

汉斯·斯坦曼对国民院的这一想法感到不解，他说：”如果没有这笔补助金，对我来说是一个重大打击，因为这样我就无法再把孩子们送进这里的私立学校了，而只有在私立学校，孩子才能学到足够的知识，为将来打下基础。“

瑞士养老金领取者艾里希·史姆奇(Erich Schmucki)在泰国与女儿玩耍。 SRF

在乌隆塔尼的城市边缘，海外瑞士人经常在一家酒馆里聚会，在这里吃香肠奶酪沙拉；看电视里的摔跤比赛；每逢周四还一起打瑞士传统的Jass纸牌，感受家乡的滋味。

瑞士人扬·谢弗(Jan Schefer)和他的妹妹一起经营着这家饭店。一年半后，他将到了法定年龄，将有资格领取养老遗属保险金了，届时，他还可以为儿子申请儿童补助养老金，当然前提是到时候儿童补助养老金尚未被取缔。

”我现在可以选择，是生活在泰国还是瑞士。我希望我儿子以后也能有选择的可能，这就需要能上一所好的学校，”谢弗说。

领养子女也享受该待遇引争议

然而并非所有退休人员都完全赞同这个瑞士养老遗属保险金下的儿童补助，曼弗雷多·斯皮尔曼(Manfredo Spillmann)是乌隆塔尼市中心一家披萨店的老板。

这位来自瑞士南部提契诺州的男子对于这笔儿童补助养老金也支付给领养儿童表示不满：”这些资金来自瑞士国民的税收，因此也只应该用在瑞士国民身上，而不是用在女儿的女儿的女儿身上”。

欺骗行为：没有记录

瑞士这种儿童补助养老金是否会鼓励一些人特意寻找有孩子的伴侣组成家庭，然后为整个大家庭申请补助？毕竟，像在泰国这样的国家，社会保障体系并不完善。

按照联邦社会保险局(Bundesamt für Sozialversicherung)的说法，目前不能断定泰国存在更高的滥用嫌疑。

然而，针对所谓的滥用案例也没有专门的记录，“部分原因也是因为是无法明确界定滥用的界限”。

于尔格·里泽(Jürg Riser)为他的两个亲生子女都申请了补助金，他的女儿患有唐氏综合症，身心发育不健全，需要依赖全家人的护理。“如果他们取消了儿童补助养老金，我就得返回瑞士，那就要花瑞士纳税人的钱了”。

瑞士联邦院将在2025年前就是否取消国内或国外的儿童补助养老金做出进行探讨。

瑞士电视台SRG关于老年得子的瑞士退休人员在泰国的生活的报道(德)：

外部内容

(编译自德文：杨煦冬/dh)