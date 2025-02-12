當災難警報響徹瑞士

2019年，蘇黎世州Stallikon鎮的一所民房屋頂上，工人把1984年產的氣動警報器替換成了新式電子控制警報器。 KEYSTONE

在靜謐安寧的瑞士，如果突然聽到警報聲大作，請先想一下：今天是不是二月的第一個星期三？如果是，便無需驚慌：這只是瑞士每年例行的防空警報試鳴-遍布瑞士全國的7200個警報裝置會在這一天被同時拉響。但如果不是演習，是真的災難來襲，你知道該怎麼做嗎？

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第一次經歷警報測試時，突然響起的警報聲讓我十分詬異，也有些驚慌。我故作鎮靜地環顧了一下辦公室，直到看到一位同事看了看表，點了點頭，我才明白過來發生了什麼事。

顯然，我錯過了瑞士媒體關於全國防空警報將於當天下午13:30分響起的提醒，這讓我相當尷尬。可是，直到二十年後的今天，我仍然會在警報響起的最初幾秒鐘感到不安。

「(警報演習時)民眾無需採取任何特殊防護措施。我們對公眾的理解表示感謝。」負責組織防空警報試鳴的聯邦民防局(OFPP)在其網站如是寫到。

以下是聯邦民防局為警報器測試而製作的一版宣傳片-其構思與瑞士藝術家Peter Fischli和David Weiss的經典視頻作品“物之運動”(Der Lauf der Dinge/Le Cours de Choses)有異曲同工之妙：

外部内容

無論是遇到外敵入侵、火箭攻擊、核事故或自然災害(海嘯、火山爆發、龍捲風、地震等)，世界上幾乎每個國家都會使用防空警報告知民眾。瑞士有5000個固定警報器和2200個行動警報器，它們構成了世界上最密集的國家民防警報網路之一。

“瑞士-或瑞士的某些地區-隨時可能遭遇自然災害、技術或社會災難以及其他緊急情況，”聯邦民防局警示道，“如果民眾面臨緊急險情，警報器就會被觸發。”

瑞士設有兩種警報器：一種是通用警報信號，針對居民可能面臨的各種威脅；另一種是水情警報，專門為居住在水壩等「擋水結構」下方的居民設置。自2018年起，瑞士警報系統也透過Alertswiss網站，將警報發送到智慧型手機。此外，該網站還會發布其他各種緊急情況資訊。

Alertswiss智慧型手機應用程式提供有關洪水、森林火災等自然災害訊息，並負責對化學或核電站事故以及潛在的恐怖攻擊等危險發出警告。該應用程式可在iOS外部链接和安卓外部链接系統上免費下載。

每年二月第一個星期三的13:30，瑞士全國各地都會進行通用警報器的測試。警報器會發出規律起伏的鳴音，長度一分鐘，間隔兩分鐘後還會重複警報。如有必要，警報器的測試可持續到下午2點。通用警報聲音如下：

MP3 文件

MP3 文件 描述 “Allgemeiner Alarm MP3”. Released: 2002.

同日下午14:00至最晚16:30，水壩附近地區測試會進行水情警報。警報由12次持續20秒的連續低音組成，每隔10秒重複一次。水情警報聲音如下：

MP3 文件

MP3 文件 描述 “Wasser MP3”. Released: 2002.

據聯邦民防局透露，基本上，99%的警報器都能在測試中正常運作，屬於正常誤差範圍。 瑞士民防警報網路的獨特之處在於：它能同時覆蓋城市和偏遠鄉村。「例如，我們不僅有固定警報器，還有安裝在汽車上的移動警報器。一旦發生險情，配備移動警報器的車輛會在偏遠地區沿著特定路線行進，以確保居民及時獲知情況。」時任民防局資訊主管的丹尼斯·瑞爾(Dennis Rhiel)在2010年接受瑞士資訊時說swissinfo.ch採訪時說。

技術人員在蘇黎世州Stallikon鎮安裝新警報器。 Zurich

也有要當真的時候

如果警報響起的時間不是二月第一個星期三的下午13:30，怎麼辦？

如果是通用警報響起，「請透過Alertswiss應用程式或網站，或透過收聽廣播，以了解相關警報訊息。」瑞士聯邦資訊入口網站ch.ch寫到，」瑞士廣播電視集團的各個頻道，以及許多私人廣播電台都會播放當局指示，說明在發生災難或緊急情況時應如何行動。請按照指示行事。」

如果是水情警報，「請立即離開受威脅區域。按照當局的指示行事，並透過Alertswiss應用程式隨時了解情況。」

2007年，當阿勒河(Aare)水位達到危險高位時，伯爾尼州就曾使用過警報器。警報拉響，提醒人們保護財產，遠離河流。2008年，蘇黎世附近的小鎮Adliswil也使用了警報。居民透過收聽廣播得知當地水源有污染，自來水必須煮沸後再飲用。

聯邦民防局意識到，有些人群-例如失聰者-無法直接接受警報信號。還有一些人雖然聽到了警報聲，但由於語言不通而無法獲得必要的資訊。 「因此，鄰里之間互相通報，這一點非常重要。」當局也建議居民在家中常備晶體管收音機和備用電池。

>> 以下是聯邦民防局今年為警報器測試而製作的最新版宣傳片：

外部内容

喇叭，過時了嗎?

如今科技快速發展，你可能會質疑：警報器是否已經過時？

目前還沒有。

去年11月，瑞士政府表示，希望透過行動電話網路和其他數位管道發送警報，以實現災難預警系統的現代化。例如，區域廣播(又稱小區廣播)技術可以向天線所及範圍內的所有手機發送約500個字元的訊息。儘管如此，聯邦政府表示，瑞士仍將繼續保留傳統的警報系統。

(編輯：Samuel Jaberg，編譯自法文：郭倢/dh，繁體校對：盧品妤)

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