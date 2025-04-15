這五個國家沒有瑞士人居住

在太平洋上的一個島國，人口不到一萬的圖瓦盧(Tuvalu)，自2003年以來，這裡不再有瑞士僑民的身影了。 Keystone

瑞士是移民輸出國嗎？好像真是。在全世界各個角落都有瑞士人的身影，就算身為唯一瑞士人，他們也可以在一個陌生國度安家立業。在參與統計的全世界197個國家中，只有5個國家沒有瑞士人定居。

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Melanie Eichenberger 我的工作重点是与瑞士海外侨民相关的议题，包括瑞士的政治发展及其对海外侨民的影响，以及社会、经济和文化问题。 在加入瑞士资讯之前，我曾在《阿尔高报》担任地方新闻记者。我拥有多语言传播学士学位，并且按照瑞士的传统完成了商业文员学徒培训。

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Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

聯邦統計局(BFS)最近公佈了海外瑞士人的最新數據。這些數據再次證實了近年來的趨勢走向：移居海外生活的瑞士人(各個年齡層)越來越多。與2023年相比，海外瑞士人的人數增加了13’300人(+1.6%)。

自2002年以來海外瑞士人的數量持續增長(2017年除外)：從2002年的598’000人增至2024年的826’700人。

這個人口數字，已經可以排在瑞士第三大州-沃州之後，相當於瑞士第四大州的人口數了。

了解更多有關海外瑞士人的發展趨勢及結構等：

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瑞士是移民輸出國家嗎？看來的確如此：在參與統計的197個國家中，192個國家有海外瑞士僑民定居。

目前，只有5個國家沒有瑞士人的身影-至少官方數字顯示這樣的結果。這個結果來自瑞士聯邦統計局的最新統計數據。

統計數字中瑞士海外僑民指的是那些不居住在瑞士，但按照《海外瑞士人法》在相關國家的代表處進行了登記的瑞士公民。

在國外為瑞士聯邦外交部(EDA)工作的瑞士人(如外交官或領事人員)也包括在內。

瑞士人從未定居過的國家

自從瑞士聯邦統計局開始收集資料以來的31年中，只有一個國家-位於澳洲東北部太平洋上的小島國-諾魯(Nauru)，從未有瑞士人定居過。這個國家距離瑞士聯邦首都伯恩14’473公里。

Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

諾魯面積僅21平方公里，是世界上第三小的國家。該島目前約有12’000名居民，在1970年代，該國曾被公認為世界上最富的國家，因為這裡盛產磷酸鹽。

如今，島上的磷酸鹽礦藏已經枯竭，諾魯也成了全世界最貧窮的國家之一。諾魯也因為澳洲在島上設立了一個難民營；以及世界最高糖尿病發生率國家之一，而登上國際頭條。

長時間以來不再有瑞士人定居的國家

太平洋上的另一個島國，人口不到一萬的圖瓦盧(Tuvalu)，自2003年以來，不再有瑞士僑民的身影了。

1995年-2002年期間，這個世界上第四小的國家也曾有過一名瑞士僑民在此定居。

2015年在與世隔絕、能源豐富的中亞國家土庫曼斯坦建成了一座鋪滿金箔的總統雕像。自2016年以來，就沒有瑞士國民在此登記了。 Keystone/AP

自2016年以來，不再有瑞士人在土庫曼斯坦(Turkmenistan)登記註冊。土庫曼共和國位於中亞，與里海、伊朗、阿富汗、烏茲別克和哈薩克接壤。

2010年，一度曾有8名瑞士公民居住在這個以豐富天然氣資源聞名的專制國家。瑞士發展與合作署(Deza)從未在這裡設立辦事處。

大流行帶來的遷移

直到2020年新冠疫情爆發之前，在馬紹爾群島(Marshallinseln)和帛琉(Palau)等島國以及北韓的相關代表處登記的瑞士國民幾乎寥寥無幾。

2020年以前，在馬紹爾群島一直居住著一名或兩名瑞士僑民。馬紹爾群島位於夏威夷和菲律賓之間。而2021年之後，島上就不再有瑞士人了。

帛琉的情況有所不同。 2020年底，三名瑞士國民離開了這個太平洋上的島國。瑞士資訊SWI swissinfo.ch當時也與他們取得了聯繫。在回覆我們的電子郵件時，海洋生物學家瓦內莎·亞特(Vanessa Jaiteh)寫道：「在疫情期間，離開帕勞之後，我們又先後’逃離了’澳大利亞和加納，現在我們回到了瑞士。」

收到我們的電郵時，亞特正在帛琉度假。「我們想帶孩子們看看他們的第一家鄉，『他們現在住在伯恩高原，『從家裡就可以看到圖恩湖』。

不過，從2023年起，又有一名瑞士人在帛琉登記了。亞特說她不知道這個人是誰。「那裡的朋友們也沒有告訴我那裡又來了其他瑞士人。」

瑞士發展與合作署撤離朝鮮

自2022年以來，在統計數據中，不再有瑞士人生活在北韓。在此之前，尚有一些瑞士公民生活在這個極權國家。

從瑞士發展與合作署的網站可以看到，自1995年以來瑞士一直在北韓積極開展工作。

早在1990年代北韓遭受嚴重飢荒時，瑞士發展與合作署就活躍在那裡，進行人道援助。也是從那時起，瑞士加入聯合國世界糧食計劃署在北韓的紓困計劃，提供奶粉等物資。

新冠疫情爆發後，瑞士發展與合作署關閉了在北韓首都平壤的辦事處，辦事人員的撤離也意味著北韓不再有瑞士人。

北韓因疫情關閉邊境後，瑞士暫停了在該國的援助計畫。

自2020年3月起，該國不再允許外國人入境。瑞士發展與合作署在其網站上寫道：「瑞士在朝鮮的下一步活動計劃將在瑞士發展與合作署員工再次獲准入境後決定。」

約3000名瑞士人生活在中國 這些瑞士人主要從事以下幾類工作和活動： 企業主管和專業人士：許多瑞士人在中國的跨國公司擔任高階主管或專業職位，尤其是在金融、製藥和製造業。 教育與研究：一些瑞士人是大學教授、研究人員或教育顧問，參與中瑞兩國的學術交流和合作計畫。 創業者：有些瑞士人在中國創辦了自己的企業，特別是在科技和創新領域。 文化與藝術：有些瑞士人從事文化交流、藝術創作和展覽等工作，促進中瑞文化的相互了解。

只有一名瑞士人居住的國家

瑞士針對海外瑞士人的統計數據表明，瑞士人總是能在遙遠的地方找到立足之處。例如，在密克羅尼西亞聯邦(Mikronesien)就有一名瑞士僑民，也是那裡唯一的瑞士公民。

西太平洋四個島國之一的雅浦島(Yap)上的另一名唯一的瑞士僑民已經被媒體報道過多次。根據瑞士報紙《每日導報》(Tages-Anzeiger)報道，弗雷迪·格爾(Fredy Gull)已經在這個島上生活了20多年。

這位79歲的老人在島上為遊客釀造啤酒，儘管與瑞士相隔12’951公里，但他仍然對故鄉的事情瞭如指掌。

(編輯：Balz Rigendinger，編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)

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