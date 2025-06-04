涉嫌走私有毒真菌入境 美检起诉2名中国科学家

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（法新社华盛顿3日电） 美国司法部今天表示，2名中国科学家因涉嫌将一种有毒真菌走私到美国而遭起诉，他们原本计划在密西根大学实验室进行研究。

美国密西根东区检察官办公室声明指出，33岁的简云清（Yunqing Jian，音译）和34岁的刘尊勇（Zunyong Liu，音译）被控共谋、走私、陈述不实及签证诈欺。

简云清目前遭美国拘留，刘尊勇则去向不明。

美国司法部表示，这两人共谋将名为「禾谷镰刀菌」（Fusarium graminearum）的真菌走私到美国；禾谷镰刀菌会造成小麦、大麦、玉米和稻米的「赤霉病」（head blight）。

司法部称，这种真菌在科学文献中被归类为「潜在的农业恐怖主义武器」，每年会造成数十亿美元损失。

司法部指出，禾谷镰刀菌会导致人类和牲畜呕吐、肝损伤和生殖缺陷。

根据起诉书，简云清和她的男友刘尊勇曾在中国从事这种真菌研究。

司法部表示：「（刘尊勇）起初撒谎，但后来承认将禾谷镰刀菌走私到美国…如此他可在女友简云清工作的密西根大学（University of Michigan）实验室进行研究。」

美国检察官戈贡（Jerome Gorgon Jr）将走私这种真菌到美国描述为「国家安全」问题，并强调简云清是中国共产党员。

戈贡说：「这两名外国人已被起诉，他们涉嫌将被形容为『潜在农业恐怖主义武器』的一种真菌走私到美国核心地区，显然意图利用密西根大学实验室来推进他们的计画。」（译者：纪锦玲）