The Swiss voice in the world since 1935
登录

涉嫌走私有毒真菌入境 美检起诉2名中国科学家

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社华盛顿3日电） 美国司法部今天表示，2名中国科学家因涉嫌将一种有毒真菌走私到美国而遭起诉，他们原本计划在密西根大学实验室进行研究。

美国密西根东区检察官办公室声明指出，33岁的简云清（Yunqing Jian，音译）和34岁的刘尊勇（Zunyong Liu，音译）被控共谋、走私、陈述不实及签证诈欺。

简云清目前遭美国拘留，刘尊勇则去向不明。

美国司法部表示，这两人共谋将名为「禾谷镰刀菌」（Fusarium graminearum）的真菌走私到美国；禾谷镰刀菌会造成小麦、大麦、玉米和稻米的「赤霉病」（head blight）。

司法部称，这种真菌在科学文献中被归类为「潜在的农业恐怖主义武器」，每年会造成数十亿美元损失。

司法部指出，禾谷镰刀菌会导致人类和牲畜呕吐、肝损伤和生殖缺陷。

根据起诉书，简云清和她的男友刘尊勇曾在中国从事这种真菌研究。

司法部表示：「（刘尊勇）起初撒谎，但后来承认将禾谷镰刀菌走私到美国…如此他可在女友简云清工作的密西根大学（University of Michigan）实验室进行研究。」

美国检察官戈贡（Jerome Gorgon Jr）将走私这种真菌到美国描述为「国家安全」问题，并强调简云清是中国共产党员。

戈贡说：「这两名外国人已被起诉，他们涉嫌将被形容为『潜在农业恐怖主义武器』的一种真菌走私到美国核心地区，显然意图利用密西根大学实验室来推进他们的计画。」（译者：纪锦玲）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Marc Leutenegger

您居住的地方，有住房短缺和房价上涨的问题吗？

瑞士住房危机越来越严重，而政治家也没有找到什么有效的解决方案，在您居住的地方也有住房危机吗？请给我们留言。

参与讨论
28
45 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dorian Burkhalter

人道主义领域还有未来吗？怎样的未来？

美国、英国和瑞士-国际人道主义体系中几个最大的传统捐助国最近纷纷宣布削减援助预算。该领域陷入生存危机。哪些新的援助途径值得人道主义者去探索？

参与讨论
8
10 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Domhnall O'Sullivan

社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？

社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？

参与讨论
12
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团