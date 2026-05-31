温班亚马领军 马刺力克雷霆与尼克争冠

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（法新社华盛顿30日电） 美国职篮NBA西区冠军关键第7战，圣安东尼奥马刺今天在主将温班亚马（Victor Wembanyama）轰出22分的表现下，在客场以111比103击败卫冕的奥克拉荷马雷霆，将与纽约尼克争夺今年的NBA总冠军。

马刺今天以4胜3败拿下西冠系列赛，总冠军赛将在台湾时间4日早上由马刺在主场迎战纽约尼克。

温班亚马今天领军夺胜后表示，「虽然我们渴望更多，但此刻这种感觉无法言喻，它太强烈了」，「我们还要再拿4胜。还没结束。马刺加油！」

温班亚马此役攻下22分、抢下7个篮板。尚帕尼（Julian Champagnie）砍下6记3分球共得20分。卡索（Stephon Castle）贡献16分。马刺几乎全程掌握这场生死第7战的所有时刻。

尚帕尼表示，「我们全场导传，我们在打团队篮球，我们一起作战」，「我们从不知能否走到这一步，但当你身边有着世界最佳球员时，好事就会发生。」

尚帕尼这番话是在赞扬队友温班亚马，温班亚马赛后获选为西区冠军赛最有价值球员（MVP），他同时也是NBA年度最佳防守球员。

温班亚马谈到系列赛MVP奖项时说，「对我而言，这只代表一件事，那就是我们是一个团队」，「这个奖是为我们所有人及在场所有球迷拿的。」

谈到队友，温班亚马补充：「他们不知道我有多爱他们。他们真的太不可思议，今晚每个人都挺身而出。」

温班亚马在生涯首场季后赛抢7大战中强势主宰，比赛结束时情绪溃堤、边笑边哭，与队友相拥，感受着首次晋级总冠军赛的喜悦。他表示，「儿时梦想的一部分即将成真」。

马刺这次杀进总冠军战，可说是本季NBA杯的再次对决。去年12月在拉斯维加斯，尼克以124比113击败马刺，拿下NBA杯冠军。

NBA年度最有价值球员亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）为雷霆轰下35分。雷霆总教练戴诺特（Mark Daigneault）说，「（亚历山大）表现出色，打了一场精采比赛」。

戴诺特表示，卫冕冠军的压力并非落败原因之一。「感觉我们有机会赢得这个系列赛，就是差那么一点。我们不认为有任何一支球队是我们赢不了的。」

戴诺特说，「我认为我们有足够实力赢球，但要把功劳归给马刺─是他们做到了。」

马刺阵中只有1名球员曾有过抢7大战经验，这支相对资浅的阵伍，今天却克服更有经验的雷霆，雷霆去年即是在第7战封王。

马刺总教练强生（Mitch Johnson）说，「早在10月，我们就知道自己有机会成为一支出色的球队」。「外界有很多议论，什么竞争力、韧性、凝聚力、执行力。谁在乎经验这个词？」

温班亚马在第4节开始后投进2颗3分球，带领马刺打出一波17比9攻势，在剩余8分钟时以97比86大幅领先。亚历山大试图率领卫冕军反扑，但最终功亏一篑。