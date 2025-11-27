澳洲东部发生鲨鱼攻击事件 酿1死1重伤

（法新社雪梨27日电） 澳洲救援人员与警方表示，东部新南威尔斯州（New South Wales）一处海滩今天发生鲨鱼攻击事件，造成1人死亡，另有1人重伤。

这起攻击发生在今天清晨，其中一名受害者是女性，她在遇袭后当场死亡。

另一名受害者腿部受到重伤，随后从克劳迪湾（Crowdy Bay）这处偏远海滩以救护直升机送医治疗，目前情况稳定。克劳迪湾位于雪梨北方约250公里处。

新南威尔斯州警察厅（New South Wales Police）督察贝利（Timothy Bayly）向媒体表示：「他们彼此认识，当时正准备下水游泳，结果遭到鲨鱼攻击。」

州救护车检查员史密斯（Joshua Smyth）说，一名路人用临时止血带包扎男子腿部，可能救了他一命。

他又说：「在这种情况下，一些路人展现出的勇气令人敬佩，挺身而出是非常英勇的行为。」

新南威尔斯州冲浪救生协会（Surf Life Saving NSW）执行长皮尔斯（Steven Pearce）称这是「非常、非常可怕的事件。」他告诉当地电台2GB：「这个地区非常偏远，根本没有任何救生服务。」

这处海滩与周围地区已经封闭，有关当局正在努力确认袭击这两名泳客的鲨鱼种类。

根据一项记录鲨鱼与人类接触的资料库，自1791年以来，澳洲周围发生了约1280起鲨鱼事件。数据显示，出海人士最有可能遭大白鲨、虎鲨与公牛鲨咬伤。