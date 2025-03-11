澳洲帮派分子假借反犹发动攻击 警方逮捕14人

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（法新社雪梨11日电） 澳洲警方今天表示，他们已起诉1个组织犯罪集团的14名成员，罪名是假扮出于宗教动机的仇恨犯罪来发动攻击，威胁社会安全。

澳洲大城雪梨的犹太社区近几个月出现犹太教堂被涂上反犹主义涂鸦、建筑物在深夜遭到燃烧弹攻击，以及汽车被纵火焚烧的事件，引发人们担忧澳洲反犹主义抬头。

然而警方表示，当中许多事件他们不再认为是由「意识形态」驱使，而似乎是帮派分子试图藉发动高调攻击来得到拥护，再向当局通风报信。

澳洲新南威尔斯州（New South Wales）警方今天表示，已有14人被捕，合计被控犯有65项罪行，包括参加「犯罪组织」、纵火和损毁财产。

昨天警方进行连串搜捕行动后，新南威尔斯州警察局副局长哈德逊（David Hudson）在晚间表示：「我们逮捕的人之中，没有一个…曾表现出任何形式的反犹意识形态。我认为这些组织犯罪分子利用了犹太社区的弱点。」

其中最令人担惊受怕的1起事件，是警方在1辆废弃露营车中发现数个爆裂物，一旁还有1份疑似要攻击的犹太人名单。

当时新南威尔斯州州长柯民思（Chris Minns）甚至表示，被挡下的似乎是1起可造成「大规模伤亡」的恐怖攻击计画一环。

如今警方认为，一切不过是一场精心策画的「犯罪骗局」。