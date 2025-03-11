火峰火山喷发涌岩浆 瓜地马拉1000人撤离

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（法新社瓜地马拉阿洛特南戈10日电） 中美洲最活跃火山「火峰」（Fuego）爆发，喷出岩浆、火山灰与岩石，瓜地马拉有关当局今天撤离约1000名居民。

距首都瓜地马拉市（Guatemala City）35公里的火峰火山爆发后，对2018年致命喷发仍余悸犹存的居民纷纷走避。

46岁的科博克斯（Manuel Cobox）带着妻子与3名女儿逃离家园，他跟法新社说：「我们听到一阵隆隆声，之后火山剧烈喷发。」

瓜地马拉紧急事务处理署（Conred）发言人劳瑞安诺（Juan Laureano）说，约125个家庭、约900人已从厄波文尼尔（El Porvenir）社区移到安全地点，另一个社区拉斯拉吉塔斯（Las Lajitas）的居民也已疏散。

有些民众带着大包小包的个人物品，搭上巴士到充当临时避难所的市政厅避难，也有人选择投靠朋友或亲戚。

瓜地马拉紧急事务处理署首长奥加尔德斯（Claudinne Ogaldes）在记者会上说，约3万人有可能「处于风险」之中，必要时应自行撤离。

瓜地马拉位于太平洋「火环带」（Ring of Fire）上，地震与火山活动频繁发生。

2018年火峰火山喷发时，岩浆沿着山壁滚滚而下，重挫圣米格洛斯洛特斯村（San Miguel Los Lotes），造成215人丧命，另有为数相当的民众失联。