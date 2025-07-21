热浪加剧缺水 伊朗当局吁民众节约用水

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（法新社德黑兰20日电) 伊朗媒体报导，伊朗在热浪持续肆虐下面临严重缺水，政府呼吁民众减少用水。

水资源短缺是伊朗的一大问题，尤其是在南部干旱省分。缺水问题与长期管理不善、地下水资源过度开发以及气候变迁影响日益加剧等因素有关。

国家气象局昨天表示，伊朗正经历今年以来最炎热的一周，部分地区气温超过摄氏50度。

伊朗政府发言人莫哈杰拉尼（Fatemeh Mohajerani）今天在社群平台X表示，为因应持续高温并节约水电，德黑兰省（Tehran）将在23日放假一天。

根据气象报告，德黑兰今天高温达摄氏40度，预测明天将上升至41度。

伊朗学生通讯社（ISNA）报导，德黑兰市议会议长向蓝（Mehdi Chamran）呼吁民众「节约用水，以免供水减少」。

近几天伊朗多个省分政府相继发出类似呼吁。

德黑兰省水资源管理公司呼吁民众「至少减少20%」的用水量，以纾解缺水压力。该公司指出，供应德黑兰的水库因多年降雨持续减少，目前水位为「百年来最低」。

保守派报纸「青年日报」（Javan）昨天报导，当局已在首都德黑兰部分地区限水以缓解危机，导致某些地区停水长达12至18小时。

伊朗能源部长阿里亚巴迪（Abbas Aliabadi）今天就供水减量致歉，表示此举是为了「更妥善管理资源」。