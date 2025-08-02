特使视察加萨后 美允诺提出加萨粮援新计画

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（法新社加萨1日电） 美国总统川普的特使魏科夫今天视察加萨一处美方支持的粮援分发中心后，承诺将提出计画好向加萨提供更多粮食。与此同时，联合国则表示过去两个月内已有数百名等待援助的巴勒斯坦饥民遭以色列部队杀害。

美国特使魏科夫（Steve Witkoff）这趟加萨访问行程，时值国际非政府组织「人权观察」（HRW）发表报告，指控以色列军队在美方支持的「加萨人道主义基金会」（GHF）管理的援助站点附近，让屠杀常态化。

联合国驻巴勒斯坦地区的人权办公室表示，自5月27日以来，至少有1373名在加萨寻求援助的巴勒斯坦人遭到杀害，其中105人是在7月最后两天内丧命。

联合国办公室指「这些死亡大多由以色列军方所为」还说其中有859人死于GHF援助站点附近，另有514人则是死于联合国与援助机构车队常用的路线上。

魏科夫在一篇贴文中表示，他此次在加萨停留超过5小时。贴文同时附上他身穿防弹背心、与GHF分发中心工作人员会面的照片。

魏科夫表示，这次访问目的，是让川普「清楚掌握加萨的人道情势，并协助拟定一项粮食与医疗援助计画，送往当地人民手中」。

然而「人权观察」呼吁各国施压以色列停止使用致命武力作为管制人群手段、解除援助物资进入加萨的限制措施，并终止由美以两国所设的加萨人道主义基金会运作。