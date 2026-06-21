王室财务受检视 查尔斯三世自愿公开税务资料

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（法新社伦敦20日电） 白金汉宫（Buckingham Palace）今天表示，英国国王查尔斯三世（King Charles III）将首度公开个人报税资料。随着王室财务日益受到公众检视，此举意在提升透明度。

英国君主依法可免缴特定税款；但实际上他们过去数十年持续自愿性缴纳某些赋税。

此外，英国君主并无公开纳税资料的义务。不过，查尔斯三世胞弟、被解除王室头衔的安德鲁（Andrew）近年来因丑闻缠身，让王室财务再度成为焦点。

白金汉宫发言人告诉英国联合社（Press Association），查尔斯三世将成为首位主动公布个人税务资讯的君主。

英国广播公司（BBC）报导，查尔斯三世的个人税务资料将于25日随同年度王室财务报告一同公布。

根据英国法律，君主无需缴纳所得税、资本利得税或遗产税。但自1993年的伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）起，就持续自愿缴纳所得税和资本利得税迄今。

查尔斯三世于2022年即位前，在作为王储威尔斯亲王时期，也曾主动公开自己的纳税金额。

近年来，王室积极修补因安德鲁与已故美国性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）关联所带来的形象损害。

政府审计人员本月指出，安德鲁多年来仅象徵性地以低廉租金承租大宅，却透过转租多栋小屋赚取私人收入。

英国财政部每年拨发「君主拨款」（Sovereign Grant），以支应王室履行公务的开支。

国王的私人收入来源之一为兰卡斯特公爵领地（Duchy of Lancaster），这个地产拥有多样化的土地、房产及投资组合。2024至2025年间，这一领地为国王带来2680万英镑的年收入。