环保团体针对川普新政府 发动首波绿色诉讼

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（法新社华盛顿19日电） 针对川普总统上任后扩大离岸钻探石油计画，环保团体今天以数起诉讼发起首波绿色挑战。

美国前任总统拜登任内决定将海洋脆弱区域自未来石油与天然气开发案租赁范围中排除，川普上任后随即以行政命令撤销拜登的决定。环保团体的第1起诉讼即在质疑川普的此一行政命令。

川普第1任期时曾试图推翻前总统欧巴马（Barack Obama）建立的离岸保护措施，但联邦法院后来裁决川普作法无效。环保团体第2起诉讼则是试图恢复联邦法院的这项裁决。

川普已恢复他第1任期内所下的命令，也就是重新开放北极海（Arctic Ocean）大部分地区以供钻探。

拜登在任期尾声，援引「外大陆棚土地法」（Outer Continental Shelf Lands Act）保护墨西哥湾（美国湾）东部海域，以及大西洋、太平洋和阿拉斯加沿岸地区。

环保团体认为法律并未赋予总统权力，让总统可以取消前任总统所作的禁止商业开发决定。他们引用川普第1任期内联邦法院的1项裁决，当时川普试图取消欧巴马时代的保护措施未果。 非营利环境法律组织「地球正义」（Earthjustice）负责海洋事务的首席律师马舒达（Steve Mashuda）说：「当川普第1次试图取消保护措施并牺牲更多水域给石油工业时，我们战胜了他。我们将再次向法院控诉这种滥用法律的行为。」

「川普试图非法剥夺沿海社区至关重要的保护措施，这些社区依赖洁净、健康的海洋，藉以获得安全的生活条件、繁荣的经济与稳定的生态系。」

美国海洋保育组织Oceana活动主任高登（Joseph Gordon）补充说：「川普总统的行政命令将撤销数百万英亩的海洋保护措施，危及我们沿海经济和仰赖健康、充满活力海洋的人们。」

川普上任第一天，就二度宣布美国退出巴黎协定（Paris Agreement）。他同时宣布进入「国家能源紧急状态」以扩大钻探规模，并签署行政命令取消原有电动车推动计画，并且停止离岸风电场计画。