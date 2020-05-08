瑞士政府已决定将现有针对中小企业所提供的紧急财政援助，拓展到初创企业。

(Keystone)

瑞士政府目前正着手启动一项旨在帮助因新冠疫情危机而面临现金流告急、枯竭或断裂的初创企业的基金项目。设在瑞士的初创企业可在5月7日至8月31日期间，向瑞士联邦经济事务处会提交贷款担保申请。政府认可的担保机构，将为初创企业获得银行贷款提供极大便利。



瑞士初创企业有资格获得多笔累计最高100万瑞郎(折合人民币约为727万元)的政府担保贷款，但贷款总额不得超过该企业2019年运营成本的三分之一。绝大部分的贷款担保(65%)由瑞士政府提供。其余部分则由各初创公司所在州、或者所在州政府指定的第三方提供。



初创企业可在线提交贷款担保申请(多语)外部链接，联邦经济事务处继而会对其是否具备申请资格、是否符合贷款担保申请条件进行评估。在评估期间，该企业所在州相关政府机构如有需要，可向由瑞士科技创新署(Innosuisse)负责组织协调的专家组寻求咨询。这支专家组会提交一份关于申请贷款担保的公司是否满足科技型或技术型初创企业标准的评估报告。

瑞士政府已于4月份决定将现有的针对中小企业所提供的紧急财政援助，拓展到初创企业。



新冠病毒疫情，已导致全球各地的初创企业纷纷陷入现金流短缺告急的困局，其中不少初创公司账面上的流动资金只能维持三到六个月。





swissinfo.ch/ds

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