玻利维亚反政府示威冲突不断 总统巴斯不排除宣布紧急状态

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（法新社玻利维亚爱尔阿托23日电） 玻利维亚行政首都拉巴斯遭到抗议右翼总统巴斯（Rodrigo Paz）的民众封锁道路，警方为清除路障让物资运入，今天与群众爆发冲突。巴斯则不排除宣布紧急状态。

法新社报导，玻利维亚抗议群众在全国50多个地点设置路障，包括在拉巴斯（La Paz）周围，导致食物、燃料和药品短缺。

在拉巴斯就读的学生库提拉（Marco Cuttila）受访时表示：「我们不知道还能撑多久，…有时候连吃的都不够。」

镇暴警察今天清晨开始行动，在多个地点清除路上障碍物，并投掷催泪瓦斯驱散试图守住路障的抗议群众，双方对抗持续数小时。

尽管有些运货车辆成功通行，但到了今天傍晚，部分地区又再度被抗议群众占据。

亲商的巴斯6个月前上任时，玻利维亚正处于1980年代以来最严重经济危机，燃料与外汇极度短缺，通货膨胀失控。他为了让外汇存底停止流失，取消已实施20年的燃料补贴，但至今玻利维亚燃料供应仍不稳，引发民怨。

巴斯虽已承诺会回应工会与原住民族群的不满，但要求他下台的声浪仍持续不断。

巴斯今天接受阿根廷电视台TN（Todo Noticias，全面新闻）访问时表示，他将「尽一切努力」来与抗议群众对话，但他提醒「凡事皆有界限」，他不愿排除在必要时采取宣布紧急状态等措施。