瑞典外长吁北京释放遭监禁书商桂民海

（法新社斯德哥尔摩17电）瑞典外交部长斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）今天在他访问中国期间表示，已呼吁北京释放2020年因间谍罪指控遭判刑10年的前香港铜锣湾书店瑞典籍股东桂民海。

铜锣湾书店以出版中国政治禁书而闻名，过去十年桂民海（Gui Minhai）一直是瑞典与中国外交紧张的核心人物。中方指控桂民海向境外非法提供情报。

据报导，桂民海拥有瑞典和中国双重国籍。

斯典尼嘉德造访北京并且会晤中国外交部长王毅，她在访中期间告诉瑞典广播电台（Sveriges Radio）：「我已非常明确告诉中方，瑞典政府要求释放桂民海，让他与女儿和其他家人团圆。」

斯典尼嘉德指出，不论是她本人或瑞典驻中大使馆人员，均不被允许联系桂民海，「我无法掌握他目前的详细状况，基于对桂民海的个人考量，我无法透露更多细节」。

桂民海于2015年10月17日、也就是整整十年前，在泰国度假时失踪，随后现身中国并入狱服刑2年。

他在2017年10月获释后仅数月，在搭乘火车前往北京、而且是瑞典外交人员陪同下，再度被中方人员逮捕，并且在2020年遭中国判处10年徒刑。

桂民海出生于中国，他在1989年天安门事件后移居斯堪地那维亚半岛，随后成为瑞典公民。

瑞典当局持续呼吁中国释放桂民海，北京则强调此案属于中国内政，并且驳斥瑞典的批评。

中国不承认双重国籍，并称桂民海于2018年自愿恢复中国籍；瑞典方面坚称他依然是瑞典公民。

斯典尼嘉德强调，她是11年来首次造访中国的瑞典外交部长。