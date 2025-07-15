瑞典拟提高军官徵召年龄至70岁

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（瑞典斯德哥尔摩14日电） 瑞典国防部长杨森（Pal Jonson）今天表示，他们正考虑徵召70岁资深军官服役。

杨森向媒体表示，「这意味我们现在正对军事防御进行非常重大的投资。」

瑞典2024年加入北约，政府同年下令进行调查，研究持续扩编的武装部队如何在冲突中确保有足够的兵力，而徵召70岁资深军官服役这项提案是众多选项之一。

俄罗斯2022年全面入侵乌克兰，引发瑞典与芬兰危机意识。瑞典打破持续200多年的军事不结盟政策，于2024年加入北大西洋公约组织（NATO）。

杨森在今天记者会上介绍上述政府调查结果，并表示拥有1050万人口的瑞典正面临「严峻时期」。

除了已在进行的军备投资以外，瑞典还需要确保在危机发生时能召集足够的军事人员。

为寻求军队在危机时有充分准备，政府调查建议，把退役军官可以被徵召返回现役的年龄，从目前的47岁提高到70岁。

杨森表示，这些提案将送交研议，希望明年初可向国会提交法案。

瑞典于冷战结束后大幅削减国防开支，将军事力量集中在国际维和任务。但俄罗斯2014年并吞克里米亚（Crimea）后，瑞典变更政策，开始增加军事开支。

2017年，瑞典恢复已废除7年的义务役制度。

今年3月，瑞典宣布将在未来10年增加约3000亿瑞典克朗（约新台币9165亿元）国防开支，目标是在2030年将国防支出占国内生产毛额（GDP）的比例提高到3.5%。