瑞士有望在三年内迎来无人驾驶车辆上路

瑞士已经在实际道路环境中测试了大约30个自动驾驶项目。 Keystone / Christian Beutler

在全球加速迈向智能交通时代的今天，自动驾驶技术正成为各国竞逐的战略高地。中国目前已在北京、武汉、上海等地推进全无人商业化运营试点。瑞士则从十年前就开始进行无人驾驶车辆的受控测试。近期法律的变更使测试进入快车道，自动驾驶汽车和巴士在现实环境中投入运行的可能性正不断提升，预计大约三年内有望实现。

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自2015年以来，瑞士的公共交通运营商与私营公司已在全国范围内启动了约30个重要的自动驾驶项目。这些项目涵盖了巴士、出租车、自动泊车系统、采石场自卸卡车以及配送货车等。

根据2024年3月1日生效的联邦法律更新，瑞士已允许在公开道路上开展无人驾驶车辆测试，且无需配备车载安全员。新法规将许可发放与安全监管的职责，从联邦政府下放至各州政府。

制造商们正在等待各州出台有关无人驾驶车辆如何接入瑞士道路系统的具体规定。以Loxo为例，这家公司正在研发自动配送车等商用无人驾驶车辆。

这类车辆将配备人工智能(AI)系统，使其在无人工直接干预的情况下也能安全驾驶。AI可识别障碍物(如汽车、行人和红绿灯)，协助车辆判断何时刹车或变道、与乘客互动、预测维修需求，甚至模拟测试环境。

道路整合阶段

“下一步是评估这项技术在道路上实际应用的收益、潜在风险、商业可行性和公众接受度，”瑞士自动交通实验室(Swiss Transit Lab)主席马提亚斯·勒特(Matthias Rödter)表示。该非营利组织成立于2019年，旨在协助车辆制造商、技术供应商和各州政府在瑞士制定自动交通战略时实现利益协调。

“我们需要明确：哪类服务具有实际意义？应由谁来运营？哪些道路适合？车辆的最佳行驶速度是多少？在哪些时间段和天气条件下可以运行？在市场成熟之前，这些问题仍需逐一解决。”

例如，在日内瓦地区，公共交通官员正在测试可按需预约的自动巴士服务。

瑞士邮政旗下的公共交通公司PostAuto也在积极筹备一支无人驾驶车队，以连接乡村地区居民与城镇和火车站。

“运营5辆车与运营50辆车之间的差别是巨大的，”PostAuto自动驾驶项目负责人马丁·诺伊鲍尔(Martin Neubauer)表示，“需要考虑多少人力才能维持车辆的运行和维护，如何排班调度，核算运营一支大型车队所需的成本，以及如何实现成本效益最大化。”

“此外，还面临诸如数据安全和网络安全等关键挑战-这些都是构建核心技术能力的关键领域。道路测试只是整个发展过程中的一个阶段。”

时间紧迫

虽然每个国家可以自行设定自动驾驶的法规，但瑞士与其他国家在制定标准方面也有部分合作。

由瑞士和欧盟共同资助的ULTIMO项目，已在瑞士日内瓦州、挪威首都奥斯陆(Oslo)以及德国赫尔福德(Herford)启动了无人驾驶测试。

ULTIMO项目是欧盟AVENUE项目的延续，后者已于2022年结束，其中包括瑞士邮政公共交通公司PostAuto和日内瓦公共交通局(TPG)的参与。鉴于瑞士与周边国家之间频繁的跨境交通，一些共通的经验与目标对瑞士而言也具有现实意义。

日内瓦公共交通局目前正在日内瓦对其无人驾驶接驳巴士进行进阶测试，该阶段车辆已不再配备车载安全员。这是ULTIMO项目的一部分。

“实现远程监督运营的车辆(第4级自动驾驶)是实现规模化和成本效益的关键一步，”勒特表示。他相信，无人驾驶车辆的出现将比人们想象得更快。

“我们应该意识到，无人驾驶车辆的落地不会等到十年之后，而是在未来两到三年内，随着更多项目的推进，很可能就会真正驶上道路。”

自动驾驶等级说明 国际汽车工程师学会(SAE International) 是一家负责制定技术标准的美国机构，其制定了一套分级体系，用以描述车辆的自动化程度。根据瑞士最新的法律变更，目前已允许在道路上实施最高至第3级的自动驾驶，同时开展针对第4级的高级的受控测试。 第0级：仅提供警示或紧急制动辅助，无法接管驾驶任务。 第1级：提供转向或速度与制动支持，驾驶员仍需全程掌控。 第2级：为仍需掌握方向盘的驾驶员同时提供转向、车速和制动的辅助功能(部分自动化)。 第3级：可在限定条件下实现自动驾驶，驾驶员需在系统请求时接管控制。 第4级：在批准区域内可实现完全自动驾驶，驾驶员可不在车上，但需远程监控。 第5级：完全自动驾驶，车辆可在所有道路与条件下自行运行，无需人类干预。

中国自动驾驶技术发展现状 2020年中国政府发布《智能汽车创新发展战略》，提出到2025年实现有条件自动驾驶汽车的规模化生产。目前，中国已建立17个国家级测试示范区和7个车联网先导区，开放超过3.5万公里的测试道路，累计发放自动驾驶汽车测试号牌1.6万张。2024年，北京、上海、武汉等20个城市被确定为“车路云一体化”应用试点城市，推动智能网联汽车的落地应用。 在法规方面，中国政府于去年8月批准发布了三项智能网联汽车强制性国家标准，包括《汽车整车信息安全技术要求》《汽车软件升级通用技术要求》和《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》，将于2026年1月1日起实施。

(编辑：Gabe Bullard/gw，编译自英语：樊桦/gj)