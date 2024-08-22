瑞士腕表出口增长，美国及日本市场盈利抵消中国市场滑铁卢

瑞士奢侈腕表品牌蕾蒙威(Raymond Weil)。 Keystone / Gaetan Bally

得益于对美国和日本市场的大规模出口抵消了中国大陆及香港地区对高端及奢侈腕表需求的再度下滑，瑞士腕表出口在7月份略有增长。

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瑞士钟表工业联合会(Federation of the Swiss Watch Industry)8月20日表示，7月份出口额同比增长1.6%，达到22亿瑞郎(约合人民币183亿元)，当月出口手表数量稳定在140万只左右。

增长背后的主要驱力是美国市场(瑞士腕表最大出口市场)11%的强劲涨幅，以及日本市场26%的飞速增长。日本已超过中国成为瑞士腕表第二大出口国。

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然而，由于房地产市场衰退导致消费者情绪低迷，瑞士腕表对中国大陆及香港地区的出口持续下滑，下滑幅度分别为33%和19%，部分抵消了上述两大市场的盈利。

2021年，美国取代中国，成为瑞士腕表销售的首选目标。最新数据显示了美国市场令人叹为观止的恢复力。同时，日本因其货币价值低廉，逐渐成长为瑞士腕表的亚洲购物中心。

另一方面，这些数据也凸显了中国主导的经济放缓程度之深、持续时间之久，正在摧毁腕表行业，并给瑞士顶级腕表品牌造成了损失。

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今年7月，历峰集团(Richemont)报告称，截至6月的三个月内，大中华区销售额下降27%，拖累旗下江诗丹顿(Vacheron Constantin)、积家(Jaeger-LeCoultre)和万国表(IWC)等品牌销售额全线下滑13%。

欧米茄(Omega)、宝珀(Blancpain)和宝玑(Breguet)品牌母公司斯沃琪集团(Swatch Group AG)也于上月宣布，今年前半年在华销售额骤降30%。

虽然新冠封锁解除后曾出现过短期的腕表消费热潮，但对高价腕表的需求热逐渐褪去。在利率上升、经济增长动荡、地缘冲突频发的影响下，高端表买家们也开始谨慎消费。

不仅如此，瑞郎不断升值也令制表企业深受其害，导致部分市场腕表价格飙升，消费者望而却步。继2023年出口额创下新高之后，今年前7个月瑞士腕表出口额下降2.4%，至152亿瑞郎(约合人民币1263亿元)。

7月，批发出口价格3000瑞郎(约合人民币24’940元)以上的腕表销售额增长5.4%；而200瑞郎(约合人民币1663元)以下的腕表销售增幅近14%，其中包括欧米茄与斯沃琪品牌合作打造的畅销表植物陶瓷MoonSwatch系列。这也侧面证实了中端瑞士腕表面临的挑战。