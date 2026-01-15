伯恩有一顆機械心臟-鐘樓

每到整点，成群结队的游客就会聚集钟楼 下面，翘首以待。 Thomas Kern / Swissinfo

伯恩老城鐘樓(Zytglogge)裡的那座大鐘在500年的歲月裡，一直辛勤地為人們報時，這座大鐘是歐洲為數不多的仍在運轉的全機械天文鐘中的一座，現在這座大鐘也是一個旅遊熱門景點，鐘樓下總是擠滿來自世界各地的遊客。

8 分钟

Zeno Zoccatelli 作为瑞士海外编辑团队的一员，我主要撰写关于瑞士独特风貌和特色故事的文章。 在日内瓦完成亚洲研究硕士学位(期间曾赴东京大学和京都大学交流)后，我曾在瑞士意大利语广播电视台RSI新闻编辑部工作，并在韩国世博会和米兰世博会上与瑞士形象传播机构合作。我自2016年起在瑞士资讯工作。 Thomas Kern 作为图片编辑，我负责瑞士资讯的新闻摄影编辑工作，并与摄影师合作。在机会允许的情况下，我会带着相机跟随记者进行报道。 我在苏黎世接受摄影培训，并于1989年开始担任新闻摄影师。1990年，我创办了瑞士摄影师机构Lookat Photos，并曾两次获得世界新闻摄影奖，还荣获多个瑞士国家级奖学金。我的作品被广泛展出，并收藏于多个机构。

相关内容

阅读本文简体字版本请 点击这里

多梅尼科·伯爾納貝(Domenico Bernabei)說：「來感受一下鐘樓(Zytglogge)的脈搏」，他讓我們觸摸一根與齒輪、纜索和槓桿組成的巨大機械裝置相連的金屬棒。大鐘每發出滴答聲，金屬棒就會在手中明顯地顫動一下。

伯爾納貝帶我們參觀的鐘樓是伯恩老城中心克拉姆街(Kramgasse)入口處的一座塔樓。這條街是環繞瑞士這座「首都」興建的第一條街道。

鐘樓也是這座城市的驕傲，整個舊城中心(包括鐘樓)，自1983年起就被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。它可能也是名單上為數不多的、可以「解決個人需求」的建築之一，因為在它北側牆處設置了一個男用小便池，至今已使用了超過一百年的時間。

這當然不是鐘樓最大特色，正如其名，鐘樓的重點當然它的大鐘，其中一座是天文鐘。

以前 下一个 只有在正午时分，所有内环的数字才会移动。这个细节甚至连伯尔尼的老居民都不知道。 Thomas Kern / Swissinfo 钟楼的机械心脏还驱动着一个风箱，让外面的公鸡”打鸣”。 Thomas Kern / Swissinfo 几个世纪以来，克洛诺斯一直在用严厉的目光监视着过往行人。 Thomas Kern / Swissinfo 看到了什么… Thomas Kern / Swissinfo ……当小丑顽皮地敲响他的铃铛。 Thomas Kern / Swissinfo 站在钟楼的楼顶，可以欣赏到老城最壮观的景色之一。 Thomas Kern / Swissinfo 伯尔纳贝也会为伯尔尼的导游提供培训。 Thomas Kern / Swissinfo 一个重要的周年纪念日就要到了。 Thomas Kern / Swissinfo 应急专用，钟楼一侧的小便池。 Thomas Kern / Swissinfo 图片1

图片2

图片3

图片4

图片5

图片6

图片7

图片8

图片9

如果您只是偶然路過，不了解鐘樓的歷史和工作原理，可能根本不會意識到這座建築有多麼與眾不同。許多遊客在鐘聲敲響前不久聚集在鐘前，從他們的表情中，有時不難看出一絲失望，因為只有在最後一刻他們才能用余光垟見大鐘下面那圈小身影的輕微轉動。

整個鐘樓的機械運動都是由一個單一的複雜裝置驅動，只有預約的遊客才有機會上到鐘樓內部欣賞整個運作過程。伯爾納貝不僅是陪同遊客進入鐘樓的城市導遊之一，也是負責在這座結構繁復大鐘上發條的四人之一。

「我不知道世界上有多少人能擁有這樣的工作。這是伯恩市給予我們團隊的榮譽，」伯爾納貝說。他特別強調自己是真正的伯恩人，並喜歡拿自己聽起來像義大利文的姓氏開玩笑，因為這個姓帶著他出生的這座城市的名字(伯恩-Bern)。

每天，他團隊的成員輪流在大鐘上弦，抬起槓桿，把必要的能量傳遞給這座龐大機器。他們至少每27小時就要上一次發條。與其他仍在運作的類似大鐘相比，伯恩的大鐘運轉的周期依然接近它1530年落成初期的狀態。

伯恩鐘樓沒有現代化的電氣設備，只有來自手臂的力量和一群伯恩人的奉獻精神。伯爾納貝就是其中之一。 Thomas Kern / Swissinfo

紐倫堡專家

16世紀初，伯恩城希望炫耀自己的財富，並將自己與天主教會拉開距離。我們的導遊告訴我們，在宗教改革之前，天主教會幾乎完全壟斷了人們日常離不開的鐘錶製造。因此，伯恩市決定委託一位德國人建造一座新的天文鐘(當時許多伯恩人對這種奇怪的東西並不感興趣）。

相关内容

相关内容 文化 瑞士资讯文化简讯 访谈、辩论和最新动态报道。瑞士的文化创作和地位，以最佳的配比寄送至您的邮箱。 更多阅览 瑞士资讯文化简讯

當時，專門製造這種鐘錶的頂級工程師都在德國的紐倫堡，卡斯帕·布魯納(Kaspar Brunner)也來自紐倫堡。他來到伯恩，花了三年的時間在鐘樓裡繪製、設計和鍛造齒輪，並將他的傑作拆了裝、裝了又拆了無數次。他也一絲不苟地將每一個部件的形狀都記錄了下來，以便在以後出現問題時能夠方便更換。

最後的結果令人嘆為觀止。這位鐘錶大師設計出來的繁複裝備可以調動下面所有這些裝備：

塔樓上部的大鐘

顯示時間、月相、日期、星期、目前星座以及日出日落時間的星盤

敲響兩隻小鈴鐺的小丑手臂

時間之神克洛諾斯的手臂和嘴；他手中旋轉著沙漏，並在每一次鐘聲響起時揮動他的權杖。

公雞的翅膀，並在風箱的帶動下發出啼鳴

克洛諾斯左側的金獅子的頭

身披鎧甲的熊遊行隊伍，依照報時的次數旋轉(例如，11:00時旋轉11圈)。

此外，齒輪每轉動一刻鐘就會敲響一次大鐘，並帶動塔頂的漢斯·馮·坦恩(Hans von Thann，德國人對敲鐘人的俗稱)金像移動。不過，這是18世紀才新添的小把戲。

伯恩鐘樓的歷史 最初的鐘樓建於13世紀，是一座厚重的塔樓，曾經作為城市西側的城門。它當時就配有一座天文鐘，但遠不如今天看到的精緻。百年後，隨著城市向西擴展，這棟建築已位於居民區的中心。大約在1300年，它的功能變得完全不同：這裡曾經是女子監獄。那些與神職人員發生性關係的女性判刑後會在此服刑；塔樓上部的監獄朝東一側沒有牆壁，犯人不僅暴露在風雨之中，也暴露在路人的好奇目光下。 1405年伯恩發生大火後，這棟建築被改建為瞭望塔，以觀測火災的發生。 1530年，由卡斯帕·布魯納設計的機械裝置投入使用，它驅動鐘樓上的鐘錶和報時人偶的移動。如今我們看到的鐘樓外觀，是直到18世紀才建成的。

可想而知，整個過程會帶來怎樣的一種熱鬧和喧囂。但是，即使在瑞士這樣一個喜歡絕對安靜的國家(許多公寓大樓都嚴禁在周日使用洗衣機或吸塵器)，居民們卻對鐘樓發出的噪音無比迷戀。

伯爾納貝說：「雖然很少發生，但有時我們四人中會有人忘記要替度假的人代班，鐘樓上的大鐘就會停擺。」但每逢這時候就會有當地居民會打電話給我們，詢問出了什麼事。像阿爾河一樣，鐘樓同樣是伯恩的象徵，也是伯恩人的最愛。」

請用1分鐘的時間聆聽伯恩的「心聲」：

相关内容 讨论 提问者： Zeno Zoccatelli 瑞士有哪些“奇葩事”？你想知道吗？ 知道吗，在瑞士，养单只豚鼠宠物是违法的！“嗡嗡球”(hornuss)真的嗡嗡响吗？还有，瑞士外交官在埃及意外发现自己曾祖父的木乃伊，这个故事是真的吗？ 参与讨论 60 赞 查看讨论

(編輯：Daniele Mariani，編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)