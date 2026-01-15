伯恩有一顆機械心臟-鐘樓
伯恩老城鐘樓(Zytglogge)裡的那座大鐘在500年的歲月裡，一直辛勤地為人們報時，這座大鐘是歐洲為數不多的仍在運轉的全機械天文鐘中的一座，現在這座大鐘也是一個旅遊熱門景點，鐘樓下總是擠滿來自世界各地的遊客。
多梅尼科·伯爾納貝(Domenico Bernabei)說：「來感受一下鐘樓(Zytglogge)的脈搏」，他讓我們觸摸一根與齒輪、纜索和槓桿組成的巨大機械裝置相連的金屬棒。大鐘每發出滴答聲，金屬棒就會在手中明顯地顫動一下。
伯爾納貝帶我們參觀的鐘樓是伯恩老城中心克拉姆街(Kramgasse)入口處的一座塔樓。這條街是環繞瑞士這座「首都」興建的第一條街道。
鐘樓也是這座城市的驕傲，整個舊城中心(包括鐘樓)，自1983年起就被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。它可能也是名單上為數不多的、可以「解決個人需求」的建築之一，因為在它北側牆處設置了一個男用小便池，至今已使用了超過一百年的時間。
這當然不是鐘樓最大特色，正如其名，鐘樓的重點當然它的大鐘，其中一座是天文鐘。
如果您只是偶然路過，不了解鐘樓的歷史和工作原理，可能根本不會意識到這座建築有多麼與眾不同。許多遊客在鐘聲敲響前不久聚集在鐘前，從他們的表情中，有時不難看出一絲失望，因為只有在最後一刻他們才能用余光垟見大鐘下面那圈小身影的輕微轉動。
整個鐘樓的機械運動都是由一個單一的複雜裝置驅動，只有預約的遊客才有機會上到鐘樓內部欣賞整個運作過程。伯爾納貝不僅是陪同遊客進入鐘樓的城市導遊之一，也是負責在這座結構繁復大鐘上發條的四人之一。
「我不知道世界上有多少人能擁有這樣的工作。這是伯恩市給予我們團隊的榮譽，」伯爾納貝說。他特別強調自己是真正的伯恩人，並喜歡拿自己聽起來像義大利文的姓氏開玩笑，因為這個姓帶著他出生的這座城市的名字(伯恩-Bern)。
每天，他團隊的成員輪流在大鐘上弦，抬起槓桿，把必要的能量傳遞給這座龐大機器。他們至少每27小時就要上一次發條。與其他仍在運作的類似大鐘相比，伯恩的大鐘運轉的周期依然接近它1530年落成初期的狀態。
紐倫堡專家
16世紀初，伯恩城希望炫耀自己的財富，並將自己與天主教會拉開距離。我們的導遊告訴我們，在宗教改革之前，天主教會幾乎完全壟斷了人們日常離不開的鐘錶製造。因此，伯恩市決定委託一位德國人建造一座新的天文鐘(當時許多伯恩人對這種奇怪的東西並不感興趣）。
當時，專門製造這種鐘錶的頂級工程師都在德國的紐倫堡，卡斯帕·布魯納(Kaspar Brunner)也來自紐倫堡。他來到伯恩，花了三年的時間在鐘樓裡繪製、設計和鍛造齒輪，並將他的傑作拆了裝、裝了又拆了無數次。他也一絲不苟地將每一個部件的形狀都記錄了下來，以便在以後出現問題時能夠方便更換。
最後的結果令人嘆為觀止。這位鐘錶大師設計出來的繁複裝備可以調動下面所有這些裝備：
- 塔樓上部的大鐘
- 顯示時間、月相、日期、星期、目前星座以及日出日落時間的星盤
- 敲響兩隻小鈴鐺的小丑手臂
- 時間之神克洛諾斯的手臂和嘴；他手中旋轉著沙漏，並在每一次鐘聲響起時揮動他的權杖。
- 公雞的翅膀，並在風箱的帶動下發出啼鳴
- 克洛諾斯左側的金獅子的頭
- 身披鎧甲的熊遊行隊伍，依照報時的次數旋轉(例如，11:00時旋轉11圈)。
此外，齒輪每轉動一刻鐘就會敲響一次大鐘，並帶動塔頂的漢斯·馮·坦恩(Hans von Thann，德國人對敲鐘人的俗稱)金像移動。不過，這是18世紀才新添的小把戲。
伯恩鐘樓的歷史
最初的鐘樓建於13世紀，是一座厚重的塔樓，曾經作為城市西側的城門。它當時就配有一座天文鐘，但遠不如今天看到的精緻。百年後，隨著城市向西擴展，這棟建築已位於居民區的中心。大約在1300年，它的功能變得完全不同：這裡曾經是女子監獄。那些與神職人員發生性關係的女性判刑後會在此服刑；塔樓上部的監獄朝東一側沒有牆壁，犯人不僅暴露在風雨之中，也暴露在路人的好奇目光下。
1405年伯恩發生大火後，這棟建築被改建為瞭望塔，以觀測火災的發生。
1530年，由卡斯帕·布魯納設計的機械裝置投入使用，它驅動鐘樓上的鐘錶和報時人偶的移動。如今我們看到的鐘樓外觀，是直到18世紀才建成的。
可想而知，整個過程會帶來怎樣的一種熱鬧和喧囂。但是，即使在瑞士這樣一個喜歡絕對安靜的國家(許多公寓大樓都嚴禁在周日使用洗衣機或吸塵器)，居民們卻對鐘樓發出的噪音無比迷戀。
伯爾納貝說：「雖然很少發生，但有時我們四人中會有人忘記要替度假的人代班，鐘樓上的大鐘就會停擺。」但每逢這時候就會有當地居民會打電話給我們，詢問出了什麼事。像阿爾河一樣，鐘樓同樣是伯恩的象徵，也是伯恩人的最愛。」
請用1分鐘的時間聆聽伯恩的「心聲」：
(編輯：Daniele Mariani，編譯自德文：楊煦冬/dh，繁體校對：盧品妤)
