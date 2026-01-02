伯尔尼有一颗机械心脏-钟楼

每到整点，成群结队的游客就会聚集钟楼 下面，翘首以待。 Thomas Kern / Swissinfo

伯尔尼老城钟楼(Zytglogge)里的那座大钟在500年的岁月里，一直辛勤地为人们报时，这座大钟是欧洲为数不多的仍在运转的全机械天文钟中的一座，现在这座大钟也是一个旅游热门景点，钟楼下总是挤满来自世界各地的游客。

多梅尼科·伯尔纳贝(Domenico Bernabei)说：”来感受一下钟楼(Zytglogge)的脉搏”，他让我们触摸一根与齿轮、缆索和杠杆组成的巨大机械装置相连的金属棒。大钟每发出一声滴答声，金属棒就会在手中明显地颤动一下。

伯尔纳贝带我们参观的钟楼是伯尔尼老城中心克拉姆街(Kramgasse)入口处的一座塔楼。这条街是环绕瑞士这座”首都”兴建起来的第一条街道。

钟楼也是这座城市的骄傲，整个老城中心(包括钟楼)，自1983年起就被联合国教科文组织列为世界文化遗产。它可能也是名单上为数不多的、可以“解决个人需求”的建筑之一，因为在它北侧墙处设置了一个男用小便池，至今已使用了超过一百年的时间。

这当然不是钟楼最大特色，正如其名，钟楼的重点当然它的大钟，其中一座是天文钟。

如果您只是偶然路过，不了解钟楼的历史和工作原理，可能根本不会意识到这座建筑有多么与众不同。许多游客在钟声敲响前不久聚集在钟前，从他们的表情中，有时不难看出一丝失望，因为只有在最后一刻他们才能用余光瞟见大钟下面那圈小身影的轻微转动。

整个钟楼的机械运动都是由一个单一的复杂装置驱动，只有预约过的游客才有机会上到钟楼内部欣赏整个运作过程。伯尔纳贝不仅是陪同游客进入钟楼的城市导游之一，也是负责给这座结构繁复大钟上发条的四人之一。

“我不知道世界上有多少人能拥有这样的工作。这是伯尔尼市给予我们团队的荣誉，”伯尔纳贝说。他特别强调自己是真正的伯尔尼人，并喜欢拿自己听起来像意大利文的姓氏开玩笑，因为这个姓里带着他出生的这座城市的名字(伯尔尼-Bern)。

每天，他团队的成员轮流给大钟上弦，抬起杠杆，把必要的能量传递给这座庞大机器。他们至少每27个小时就要上一次发条。与其他仍在运行的类似大钟相比，伯尔尼的大钟运转的周期依然接近它1530年落成初期的状态。

伯尔尼钟楼没有现代化的电气设备，只有来自手臂的力量和一群伯尔尼人的奉献精神。伯尔纳贝就是其中之一。 Thomas Kern / Swissinfo

纽伦堡专家

16世纪初，伯尔尼城希望炫耀一下自己的财富，并将自己与天主教会拉开距离。我们的导游告诉我们，在宗教改革之前，天主教会几乎完全垄断了人们日常离不开的钟表制造。因此，伯尔尼市决定委托一位德国人建造一座新的天文钟(当时许多伯尔尼人对这种奇怪的东西并不感兴趣）。

当时，专门制造这种钟表的顶级工程师都在德国的纽伦堡，卡斯帕·布鲁纳(Kaspar Brunner)也来自纽伦堡。他来到伯尔尼，花了三年的时间在钟楼里绘制、设计和锻造齿轮，并将他的杰作拆了装、装了又拆了无数次。他还一丝不苟地将每一个部件的形状都记录了下来，以便在以后出现问题时能够方便更换。

最后的结果令人叹为观止。这位钟表大师设计出来的繁复装备可以调动下面所有这些设备：

塔楼上部的大钟

显示时间、月相、日期、星期、当前星座以及日出日落时间的星盘

敲响两个小铃铛的小丑手臂

时间之神克洛诺斯的手臂和嘴；他手中旋转着沙漏，并在每一次钟声响起时挥动他的权杖。

公鸡的翅膀，并在风箱的带动下发出啼鸣

克洛诺斯左侧的一头金狮子的头

身披铠甲的熊游行队伍，按照报时的次数旋转(例如，11:00时旋转11圈)。

此外，齿轮每转动一刻钟就会敲响一次大钟，并带动塔顶的汉斯·冯·坦恩(Hans von Thann，德国人对敲钟人的俗称)金像移动。不过，这是18世纪才新添的小把戏。

伯尔尼钟楼的历史 最初的钟楼建于13世纪，是一座厚重的塔楼，曾作为城市西侧的城门。它当时就配有一座天文钟，但远不如今天看到的这样精致。百年后，随着城市向西扩展，这座建筑已位于居民区的中心。大约在1300年，它的功能变得完全不同：这里曾是女子监狱。那些与神职人员发生性关系的女性判刑后会在此服刑；塔楼上部的监狱朝东一侧没有墙壁，犯人不仅暴露在风雨之中，也暴露在路人的好奇目光下。 1405年伯尔尼发生大火后，这座建筑被改建为瞭望塔，以观测火灾的发生。 1530年，由卡斯帕·布鲁纳设计的机械装置投入使用，它驱动钟楼上的钟表和报时人偶的移动。如今我们看到的钟楼外观，是直到18世纪才建成的。

可想而知，整个过程会带来怎样的一种热闹和喧嚣。但是，即使在瑞士这样一个喜欢绝对安静的国家(许多公寓楼都严禁在周日使用洗衣机或吸尘器)，居民们却对钟楼发出的噪音无比迷恋。

伯尔纳贝说：”虽然很少发生，但有时我们四人中会有人忘记要替度假的人代班，钟楼上的大钟就会停摆。”但每逢这时候就会有当地居民会打电话给我们，询问出了什么事。像阿尔河一样，钟楼同样是伯尔尼的象征，也是伯尔尼人的最爱。”

请用1分钟的时间聆听伯尔尼的“心声”：

(编辑：Daniele Mariani，编译自德文：杨煦冬/dh)