猫梯，瑞士的一大特色

沿着住宅外墙呈之字形而搭建的板条，其长度足以让喵星人扶梯而上，漫步进入二楼。不仅如此，这座猫梯还配备了围栏，以保护猫咪不会失足坠地。 Brigitte Schuster

当猫最好当一只瑞士的猫，因为在瑞士猫的权益被重视到了极致。与其他国家不同，瑞士人尊重猫喜欢在户外活动的属性，会给猫预备猫门和猫梯，让猫自由出入。瑞士人爱自由，也不愿意剥夺猫的自由，所以瑞士有一个街景是你在任何其他国家都看不到的：住宅区里搭建在房屋外墙上的猫梯。

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来瑞士的游客常常会对搭建在房屋两侧、蜿蜒而上、纵横交错的一些简易梯状物诧异不已，仔细一看，才发现这些梯子的尽头总会有一扇猫门，原来这是主人为了方便自家猫出行而搭建的猫梯。那么，猫咪专有猫梯，从中受益的到底是猫，还是它们的主人？

2019年，《国家地理杂志》上写道：”瑞士可能是世界上最适合猫生活的地方，猫们在这里拥有自由和自主的权力-还有自己独属的建筑工艺。无论是在市区的房屋还是公寓楼的侧面，都有为它们量身定制的梯子或坡道，让猫可以家里家外自由出入。”

德国摄影师、作家和平面设计师布里吉特·舒斯特(Brigitte Schuster)最近出版了一本名为《猫咪专有建筑/瑞士猫梯》(Architektur für die Katz / Schweizer Katzenleitern)的书。

在书中，她表达了自己对伯尔尼建筑物外墙上盘旋而上的繁多猫梯的惊叹。

这架猫梯直抵四楼。它也是伯尔尼最高的猫梯之一。 Brigitte Schuster

“这本书不仅是为了展示那些被精心和巧妙设计的猫梯，还有对伯尔尼居住区内社会结构的洞察”，舒斯特在书的序言中写道。

这在伯尔尼很常见，信箱成为猫的落脚点。 Brigitte Schuster

这本书从社会学、建筑学和美学的角度对猫梯进行了观察。书中附带100多张伯尔尼的猫梯照片，图片中的猫梯有简易的；也有刺激的-说白了就是考验猫胆量的。

毫无悬念，这本书在网上引起轰动。

例如，英国《卫报》就写道：”在伯尔尼，为猫咪设计的、巧夺天工的坡道和猫梯成为一种时尚，”，该报还刊登了十几张猫梯图片。

喵星人必须用到两架猫梯，一路拾级而上，越过数个屋顶，才能顺利回家。 Brigitte Schuster

瑞士海外瑞士人组织的刊物《瑞士评论》(Schweizer Revue)这样写道：”瑞士特有的猫梯在这本书中受到了关注。”

“终于有人发现了这一典型的城市风貌-瑞士城市里的猫梯。世界上没有任何一个地方的猫梯能以这样的数量和多样性成为城市的亮点。”

瑞士猫梯的风格多种多样：”有螺旋形楼梯、有狭窄而又惊心动魄的吊桥式悬梯，甚至还有那种充满艺术范儿的之字形攀梯，被用螺栓固定在建筑物外墙上，通向一个被毛毡包裹起来的小阳台。”

左图：这种俗称“鸡笼梯”的猫梯，可帮助喵星人爬得更高。 右图：造型别致的螺旋式猫梯 / Brigitte Schuster

与狗相比瑞士人更喜欢养猫

瑞士有约900万人口，却拥有200万只猫，其中约十分之一是无家可归流浪猫。

与美国和许多其他国家不同，瑞士的猫不会被关在室内，而是可以自由出入家门，就算主人住在楼上，猫也可以通过猫梯和猫门到室外开心玩耍。

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“在瑞士的许多城镇和乡村，都能发现一些搭建在室外墙面上不寻常的梯状物，它们就是专门为猫搭建的猫梯。在伯尔尼，猫梯是一种城市风貌，为街区带来了一抹温馨的色彩，”作者舒斯特写道。

她还说：”伯尔尼的猫梯不仅数量惊人，而且种类也繁多。”

这家的宠物猫想要回到“温柔乡”，得经历“三步走”：从树上攀爬至猫梯的一端，然后再小心翼翼地顺着猫梯爬到阳台上。 Brigitte Schuster

瑞士人可以放心让猫出去的原因之一是瑞士住宅区里一般车都不多；而瑞士人喜欢养猫的一个主要原因则是，因为三分之二的瑞士人租房居住，而与吵闹的狗相比房东更能容忍悄无声息的猫。

苏黎世的一个多层猫梯。 Keystone / Gaetan Bally

然而作为租户，想要给自己家的猫搭建一个猫梯，必须得到房东的许可。

“在瑞士的租赁法中并未提及宠物，更没有涉及猫梯的内容。因此租房合同在这里就起作用了，”瑞士《20分钟》报在回答读者提出的问题时这样回答。

所以只有在保障不造成防盗漏洞和不影响美观的情况下，才可以架设猫梯。不过，该报也表示，是否影响美观的理解空间则”弹性很大”。

此外，如果猫梯经过邻居的窗户或阳台，还需征得对方的同意。

“毕竟，禁止宠物从打开的窗户或阳台门进入邻居家是做不到的。”

“重要的文化财产”

与舒斯特一样，当我刚搬到伯尔尼时，我也对这里这些充满创造力，看起来像是由希斯·罗宾逊(Heath Robinson)或鲁比·戈德堡(Rube Goldberg)这两位疯狂的设计师建造的猫梯而感到惊奇。

舒斯特说，就算一只猫从五米高的地方摔到草地上也不会受伤。不过，一位专家还是在她的书中建议，如果猫梯下面是坚硬的水泥地，最好还是要增设一个安全网。

我和妻子在伯尔尼最后居住的两套公寓都安装了猫梯，因为把在外面活动惯了的猫关在屋里，对谁都不是件有趣的事。

在我们之前的公寓里，我们养了两只猫，我们给它们在屋顶上搭了一个简易梯子状的猫梯，在舒斯特书中的166页可以找到。

其中一只名叫萨姆的猫立即就学会了使用这个梯子，而巴迪则只喜欢顺着梯子下去，但爬上来时却有心理障碍。于是，我们花了好几个晚上，用一根长绳吊着香肠训练它。

尽管颇费周折，但我永远不会忘记那天晚上，当我们在看电视的时候，它是如何从自己的猫门很随意地走进了家。太不容易了！我们再也不用在凌晨三点从床上爬起来去给在楼下对着我们的卧室窗户喵喵大叫的巴迪开门了。

萨姆在猫梯上走向它的邻居。 Susan Misicka

“瑞士人和他们的猫一样，都有着热爱自由、独立自信的特质，猫主人设身处地为猫着想，搭建猫梯是为了让猫也能充分享受自由带来的快乐。因此猫梯能让主人和猫都乐在其中，”舒斯特写道。

“有了猫梯猫就能自由出入家中，而不必一定要主人在家，才能给它开门。”

当然，别人家的猫也会出自天生的好奇心而不请自来。我们就曾在半夜被厕所冲水声惊醒，因为邻居家的猫咪误将冲水开关当成弹球游戏把手按了下去。之后我们不得不给我们家的猫门安了一个芯片，这样就只有带着对应芯片的我家猫能进来了。

不过，总体上我们对猫梯还是很满意的：我们现在用的猫梯可以绕房子一周，而且颜色也与百叶窗的色调一致。

萨姆在猫梯中间的转弯处观察周围的一切。 Susan Misicka

“有的猫梯和建筑物浑然一体，而有些则显得格格不入。但无论如何，猫梯都带有一定的视觉冲击，而且具有具体的意义，”舒斯特总结道。

“因此猫梯是一种重要的文化载体：毕竟这种建在室外的猫梯在世界上并不常见。因此，它无疑是一种瑞士特色。”

(编辑：Samuel Jaberg/sb，编译自德文：杨煦冬/gj)

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