瑞士车牌的五个特别之处

审美是个品味问题，但不得不承认，瑞士车牌的外观很有设计。 Keystone / Christian Beutler

车牌如此常见，以至于我们几乎不再注意到它们。然而，对于眼光敏锐的人来说，小小车牌中却可能隐藏着许多惊喜。在瑞士尤其如此，这里的车牌很可能会让过往游客感到惊讶不已。

9 分钟

1. 车牌对应的是个人，而不是车辆

在大多数国家，车牌与车辆是绑定的。具体来说，车牌号码在车辆首次注册时生成，并在车辆的整个使用周期内始终与其捆绑，无论其车主是否更换。当车辆永久停用时，该号码通常会被销毁，并且不再重新分配。法国就是这种情况。

瑞士则不然，它是少数几个车牌不与车辆关联，而是与车主关联的国家之一。这种车牌系统虽然不太常见，但在列支敦士登、挪威、瑞典以及美国的一些州(例如加利福尼亚州和俄勒冈州)也有应用。

在瑞士，您首次购车时会获得一套(两块，分别安装在车前和车后)同号车牌。通常情况下，这套车牌会伴随您车辆的整个使用寿命。每次更换车辆时，车牌会随之转移到新车上。如果您拥有两辆车，两车可以使用同一车牌。

对于怀旧的人来说，可以在停止驾驶时将自己的车牌转让给家庭成员，或者在车牌闲置一年以上时，依然保留该号码以备将来使用。如果某车牌号彻底不再被使用，则会被销毁或重新分配给新用户-具体做法因州而异。

车牌更换是州变更最直接的表现。就像1994年Laufen从伯尔尼州并入巴塞尔城市半州时的情况。 Keystone

另外，瑞士联邦制对于车牌的更替有一个非常实际的影响：虽说车牌绑定的是车主个人，但由于车牌是由各州分别管理，因此，当某人跨州搬家后，就无法保留原有的车牌号码。

2. 驾驶员很容易被识别

瑞士标准车牌为白底黑字。有一些特殊用途的车牌外观会有不同，例如：军用车辆车牌采用黑底白字。

军用车牌的外观与普通车牌有所不同。 Keystone / Christian Beutler

车头的标准车牌为矩形，车尾是两种比例不同的矩形车牌。车牌号码由两个字母(代表州，例如：BE 代表伯尔尼州)和一组用于识别的数字(最多六位)组成。车尾车牌的左右两侧分别还印有瑞士国徽和州徽。

在大多数国家，车辆登记记录不对公众开放，而仅供执法部门或保险公司等机构查阅。瑞士的做法则灵活得多。相关数据可在网上查询，通常可以查到登记车主的姓名和居所所在市镇。

在气候变暖的今天，如果想让车辆匿名，依靠大雪覆盖已经不可靠了。 Keystone / Salvatore Di Nolfi

要注意的是，各州的相关规定也各不相同，取决于各州对《联邦数据保护法》解读的严格程度。有些州，例如提契诺，不允许公众查阅在线登记册；而有些州，例如弗里堡州，则非常灵活。还有一些州，例如伯尔尼州，采取折衷方案，要求在线注册才能查阅登记册，并且每次查询结果需支付1瑞郎的费用。

总的来说，大多数情况下，相关信息查询还是非常开放的。不过，根据《道路交通法》第89条规定，车主也可以通过提交拒绝披露个人数据的申请。各州机动车管理部门都会为此提供在线表格。

3. 公路旅行瑞士东部的热门小州

在瑞士的公路上，有些州的车牌很少见，例如乌里州-其实挺可惜的，因为它们的设计非常独特，亮黄色底色上印着黑色的牛头。

相反，有一个州的车牌非常常见：白色背景上印着黑熊图案，旁边配有字母“AI”-这表明该车辆来自内阿彭策尔州。其实这个州与乌里州一样，是个人口稀少的小州，远离主要城市中心。

为什么两个州的车牌有如此之大的曝光率呢？难道是阿彭策尔州的人们天生爱冒险，比其他州的州民更热衷于驾车旅行？

并非如此：开着标有“AI”车牌的司机很可能不是内阿彭策尔州的居民，而是一名游客或其他州的租车客。事实上，瑞士很大一部分租赁车辆都在内阿彭策尔州注册。原因有二：该州提供非常低的道路税，注册手续也简便易行-这就吸引了众多的汽车租赁公司落脚于此。

这项业务为这个小州带来了稳定的收入，该州每年注册的租赁车辆数量与当地居民人数一样多。除了内阿彭策尔州之外，沙夫豪森州也拥有大量的租赁车辆。

4. 特殊”号码身价不菲

瑞士车牌中也不乏奇思妙想。在人口最稠密的几个州，6位数的车牌系统即将被淘汰。于是有人提议允许定制数字和字母组合的个性化车牌。

不过，我们近期内恐怕还看不到“SWISSINFO 007”这样的车牌。去年年底，联邦公路管理局宣布放弃这一方案，因为彻底改造现有系统成本过高，尤其是在政府削减开支的当下。为了解决这个问题，该局计划采用7位数的车牌号码系统-这最早可能在2027年于苏黎世州实现。

这一决定令一些州感到失望，它们原本希望通过定制车牌获得可观的收入。好在，现行制度在一定程度上给予了各州获得财政补充收入的可能。

大多数车辆登记服务都允许车主们付费选择待分配的车牌。而为了更经济实惠，某些所谓的“特殊”车牌–例如一位数或叠数的车牌–会定期进行拍卖。

特殊的车牌号码经常在拍卖会上出售。2017年5月，提契诺州车牌“TI 9”以8万瑞郎的价格拍卖成交。 Keystone / Ti-Press / Gabriele Putzu

截至目前，瑞士车牌拍卖价格的最高纪录保持者是苏黎世车牌“ZH 24”，该车牌于2024年7月3日以29.9万瑞郎的价格成交-这次拍卖是为庆祝2024年欧洲杯而举办的专场拍卖会的一个环节。此前的最高纪录保持者是楚格车牌“ZG 10”，该车牌于2018年以23.3万瑞郎的价格售出。在瑞士法语区，最高纪录是瓦莱州车牌“VS 1”，成交价为16.01万瑞郎；提契诺州的最贵车牌是“TI 10”，成交价为13.5万瑞郎。

5. 安全方面不合标准

无论是保险箱、钞票、护照还是数据存储，瑞士在安全方面在全球都享有盛誉。但车牌却给这种形象“拖了后腿”。

瑞士车牌的制作技术自1971年以来就从未有过改良，如今已不符合现行的安全标准，而且极易被仿制。假货可以通过互联网从国外订购。“就安全而言，我们还处于石器时代。”瑞士车牌公司(Swiss Plates)负责人André Seiler告诉媒体。该公司为瑞士20个州制作车牌，是该领域的市场领军企业。

这个问题已引起政界关注，议会联邦院成员Werner Salzmann最近就此向政府发起质询。联邦委员会回应称，自2024年以来共发现20起造假案件，但目前尚无全国性统计数据。在上届联邦议会例会期间，交通部长Albert Rösti表示这一情况不会对国家安全构成重大风险。

(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/dh)

