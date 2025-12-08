260公尺摩天大樓：欲與馬特洪峰比肩

Lina Peak大樓位於策馬特海拔較低處(1500公尺)，置身其中，馬特洪峰一覽無遺。 DR Heinz Julen

瑞士山區度假勝地策馬特每天送到迎接來自世界各地的遊客，許多人為的就是來這裡仰望馬特洪峰。一位策馬特的旅館經營者、建築師兼藝術家不滿足於仰望-他要平視。他夢想在這個瓦萊度假勝地建造一座面向馬特洪峰的62層高層住宅，讓人們在家就能近距離將馬特洪峰盡收眼底。

是遠見卓識，還是不知輕重？這一名為「Lina Peak」(麗娜峰)的計劃在公諸於世後引發了爭議。

看似天馬行空，但並非兒戲。這項巨型塔樓計畫在策馬特引起了廣泛關注。 11月中旬，計畫發起人、61歲的海因茨·尤倫( Heinz Julen，德外部链接)首次向公眾展示了該計劃，現場座無虛席，年輕觀眾們對新項目持開放態度。

海因茨·尤倫在策馬特這個瓦萊高地的著名度假勝土生土長，他的建築作品常常驚世駭俗，也時常登上新聞頭條，褒貶不一。例如，他設計的一座建在小馬特洪峰頂的酒店，位於4000公尺的超高海拔地區，卻未能贏得阿爾卑斯山區公眾的認可。

相較之下，人們對尤倫設計的另一家建於策馬特的酒店評價更高一些-這裡的床和浴缸放置在旋轉平台上，按摩浴缸則設在開放屋頂下，供客人一邊沐浴，一邊俯瞰策馬特-該設計後被改造，以應和更傳統的審美標準。

為季節性工人預留三十層樓

出生於策馬特的藝術家、建築師兼設計師海因茨·尤倫(Heinz Julen)曾參與多個大型酒店項目。 DR Heinz Julen

「我很久以前就有了這個設想，也花了很長時間來尋找資金。」海因茨·尤倫在「麗娜峰」計畫推介會上說道。

大廈位於度假村海拔1500的較低處，距離策馬特入口約800公尺。現在那裡是四塊價值不高的農地。身處這一建築中，人們可以毫無遮擋地看到海拔4478公尺的馬特洪峰和它被白雪覆蓋的山岩。

該建築將建在一個40米x40米的基座之上，設有1000個停車位、一個2500座的音樂廳、餐廳、日託中心、公共游泳池、體育中心、商店和一個可通過高速電梯到達的屋頂露台。

建築包含兩類住宅區。第2至32層將保留給當地居民居住，其中包括在度假村酒店、餐廳和電動出租車公司工作的數百名季節性外籍工人。

鑒於地價高昂，這些工人的雇主很難為他們找到價格合理的季節性住所。因此，該大樓將為他們預留相對便宜的住房，這些住房位於住房空置率接近零的地區。

高層留給外國富豪

大樓的上半部分，即第33層至62層，將全部是配備大型落地窗的超豪華公寓。這些房產的售價與地段相符-這裡屬於瑞士房價最高的地區。新冠疫情爆發以來，瑞士房價一直居高不下。

摩天大樓計劃建造在策馬特鎮的四塊小農田上。 Heinz Julen DR

海因茨·尤倫表示，這些豪華公寓的主要目標客戶應該是外國客戶。然而，這些客戶首先需要在策馬特政府登記身份，因為當地法律禁止非居民購買房產。

>> 也請閱讀關於山區房價飆漲的文章：

「勝算未定!」

策馬特5800多名常住居民對這個「摩天計畫」有何看法？既有義憤填膺，也有熱烈支持。不管怎樣，海因茨·尤倫的任務並不輕鬆：「首先，我們需要收集600個簽名，以呼籲將農業用地重新劃分為建築用地。然後，還需要進行居民投票。」

尤倫希望，市鎮政府、當地傳統家族會所(瑞士一些城市的特殊組織，由當地有聲望的富有家族構成的公共法人團體，在策馬特，該團體由10個家族組成)、滑雪纜車公司和當地鐵路公司各承擔7%的建設資金份額。

開發商將自行承擔「麗娜峰」45%的建設資金，剩餘部分則要靠對該專案充滿信心的投資者了。該項目預計耗時5至10年，總投資約5億瑞郎。

工程建設地點的公路交通便利性也是只得考慮的因素。目前這條公路僅供度假村內的居民使用。這座將容納數千住戶的「垂直村莊」可能會進一步加劇當地道路的擁擠。

因此，開發商設想建造一個接待中心來管理遊客流量，並建造一條新的纜車線路，以便遊客無需穿過度假村即可到達滑雪場。

興建這棟大樓需要5到10年的時間，耗資約5億瑞郎。 Heinz Julen DR

見所未見

如此規模的計畫在瑞士度假勝地尚屬首次，人們的擔憂也在情理之中。畢竟，以往不乏高層建築破壞景觀的先例，例如蒙特勒(Montreux)的象牙塔和克萊恩-蒙塔納(Crans-Montana)的阿米諾納塔(Aminona)。

同時，大眾過度旅遊的陰影也籠罩著策馬特：去年，海拔3882公尺的小馬特洪峰遊客數量首次超過90萬。

馬特洪峰山腳下的策馬特已出現遊客過度擁擠的狀況。瑞士旅遊局是否還有必要投入大量資金以吸引世界各地的遊客蜂擁而至？

無論摩天大樓計劃是否成真，這個主題-就像遊客和當地居民的住房矛盾一樣-將在未來幾年繼續被策馬特居民激烈地辯論。

其他流產的山區高樓項目 瑞士其他地區也有在山村建造巨型塔樓的項目，但都未能實現：在格勞賓登州的Vals，建造一座381米高的酒店大樓計劃曾引發了多年的激辯。 著名建築師雅克·赫爾佐格與皮埃爾·德·梅隆也曾計劃在達沃斯高地建造一座105公尺高的塔樓，工程同樣無疾而終。

(編輯：Pauline Turuban和Samuel Jaberg，編譯自法語：郭倢/xy，繁體校對：盧品妤)

