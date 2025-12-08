洛桑查出大规模社保欺诈案

洛桑：41人因诈骗社会福利被起诉。 Keystone-SDA

瑞士检方在洛桑的一项调查中查出一起涉及41人的重大社会保障欺诈案件。

在调查洛桑日内瓦大街(rue de Genève)85号大楼的过程中，检方对41名自称居住于该地址的人提出指控，这些人涉嫌非法领取用于支付房租的社会福利金。

沃州检察机关12月4日在一份声明中表示，初步估算的损失金额约为190万瑞郎(约合人民币1673万元)。沃州社会服务部门已正式提交控告。

这栋大楼作为一个毒品交易基地，经常出现在瑞士媒体报道中。调查人员在追查这些犯罪活动以及非法占住者时注意到，许多人声称自己是该楼租户，但实际上并未居住在那里。

这些人利用大楼管理员与管理者提供的伪造租房合同，在2018-2025年间，一直从沃州社会服务部门非法领取住房补助。

尽管瑞士整体法治环境良好，但KPMG近年的金融犯罪晴雨表外部链接显示，白领犯罪呈持续高位运行态势，其中社保欺诈、保险欺诈和各类骗局尤为突出。2022年涉案金额超过5万瑞郎的案件较前一年上升2.4%，诈骗、挪用与社保欺诈合计造成逾5.8亿瑞郎损失。

瑞士近年来多起案例进一步印证了这一趋势。例如，2018年残障福利调查揭露超过630起骗领行为，预计为国家节省1.78亿瑞郎；2024年伯尔尼更发生规模罕见的诈骗案，一对男女涉嫌非法套取约1’700万瑞郎；类似的虚假住所注册或冒用身份骗取住房补贴的案件亦屡见于媒体报道。

