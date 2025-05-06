瑞士的政治体系

瑞士拥有独特的政治体制，它以直接民主、代议制民主、共识政治和联邦制的交互作用而独具一格。

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瑞士的直接民主

瑞士是世界上举行全民公投最多的国家，拥有最广泛的国家级直接民主工具。公民可以通过全民公决来影响法律和政治措施。

如果政府和议会希望修改宪法或加入欧盟或北约等国际组织，相关议题必须以强制性复决(obligatorische Referendum)的形式付诸全民公决。

新法通过后的100天内，如果至少50’000名选民签署了复决请愿书，则可发起公民复决(fakultative Referendum)。这种情况下，相关法律则将在全国层面接受“投票箱的考验”。

民众可以通过公民动议(Volksinitiative)发起修改宪法的联邦公投-前提条件是，在18个月内收集到至少10万个有效选民签名。

通常，瑞士每年四次举行全国性公投。除此之外，州和市镇也会定期举行地方性公决。

阅读下文，了解更多有关瑞士直接民主的信息：

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瑞士政治体制：共识政治

与许多一党执政的国家不同，瑞士政府(联邦委员会)是根据“魔力组合”(Zauberformel，又译作：神奇公式)组建而成的。政府七个席位按照党派实力在几大政党之间进行分配。

这种模式避免了政府更迭时出现极端政治变动的风险，瑞士的政治体制也因此格外稳固。然而，“魔力组合”有时也会引起争议-尤其是当政府席位分配不再反映政党力量关系时。

在这段视频中，您可以了解到联邦委员会“神奇公式”的具体构成：

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七位部长，对外一致-这就是宪法规定的合议制原则。了解瑞士政府的共识治理机制：

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联邦制

瑞士是一个由26个州组成的联邦制国家。每个州都拥有广泛的自治权-州宪法、州议会和州级法律。各州在教育、卫生和警察等领域也实行自治。

联邦制是指联邦政府与各州之间的纵向权力划分。其目的是分配权力，避免中央集权，保障政府工作的有效管理。在瑞士，保持各州的独立性尤为关键。

通过下文，您可以了解到瑞士联邦制的形成，以及它如今的运作方式：

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瑞士政府

瑞士联邦委员会是由七名部长组成的联邦最高行政机构，是合议政府和轮值主席制的结合体。任何有投票权的瑞士公民都可以被选入联邦委员会。联邦委员会成员不一定是议会国民院或联邦院的成员。联邦委员会成员由联邦议会选举产生，任期四年。

联邦主席和副主席的职位虽然是由七名联邦委员轮值，但同样需经联邦议会的选举通过。联邦主席和副主席职务每届任期一年。两者任期完全重叠。

阅读下文，了解瑞士联邦、各州和市镇之间的权力划分：

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瑞士联邦主席的权力几乎不超过其他联邦委员(部长)。不过，根据瑞士的政治制度，联邦主席要在其他国家履行通常由总统或总理履行的代表性任务。

2025年的现任联邦主席和副主席分别是卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)和盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)。瑞士政府是世界上最稳定的政府之一。

瑞士的政党

瑞士仍然是中立国吗？

几个世纪以来，瑞士一直奉行永久中立政策。1815年维也纳会议也确认了这一点。长期的中立政策是瑞士外交政策的基石。

得益于这一政策，瑞士自1815年以来从未卷入国际武装冲突。中立使瑞士在国际外交和人道主义使命中找到了自己的角色。

自2022年2月俄罗斯在乌克兰发动了侵略战争以来，瑞士采纳了欧盟对俄罗斯的制裁措施。这在瑞士引发了一场关于中立的方向和未来的激烈政治辩论。

点击下文，了解有关瑞士中立的更多信息：

各政党和公众对瑞士如何在地缘政治挑战中保持中立地位表达了不同观点。这也是预计将于2026年付诸全民公投的一项公民动议的主题。

瑞士经过多次努力才最终赋予了女性选举权。最终，《欧洲人权公约》成为瑞士最终实行普选的决定性因素：

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