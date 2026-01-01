瑞士联邦委员历年合影

以前 下一个 2026年瑞士联邦委员会全家福。 Nathan Bugniet, Eileen Fraefel, Samantha Keller und Léo Margueron - Studierende der Berufsfachschule CEPV in Vevey 瑞士联邦委员会 2024 年。 Keystone / Sina Guntern Keystone / Matthieu Gafsou 2022瑞士联邦委员会全体成员官方合影。左起：盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)、瑞士联邦副总统(副主席)阿兰·贝尔赛(Alain Berset)、西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)、维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)、联邦国务秘书长瓦尔特·图尔赫尔(Walter Thurnherr)、乌力·毛勒(Ueli Maurer)、瑞士联邦总统(主席)伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)、卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)。 Bundeskanzlei / Stefano Spinelli 2021瑞士联邦委员会全体成员官方合影。左起：维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)、西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)、伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)、瑞士联邦总统(主席)盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)、乌力·毛勒(Ueli Maurer)、阿兰·贝尔赛(Alain Berset)、卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)、联邦国务秘书长瓦尔特·图尔赫尔(Walter Thurnherr)。 Bundeskanzlei / Markus A. Jegerlehner 2020瑞士联邦委员会全体成员官方合影照。摄影师：Annette Boutellier，Yoshiko Kusano 左起：联邦国务秘书长瓦尔特·图尔赫尔(Walter Thurnherr)、维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)、瑞士联邦副总统(主席)盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)、阿兰·贝尔赛(Alain Berset)、瑞士联邦总统(主席)西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)、伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)、乌力·毛勒(Ueli Maurer)、卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)。 Bundeskanzlei / Annette Boutellier / Yoshiko Kusano 2019年瑞士联邦委员会因两名新当选女性部长-卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter，右一)和维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd，左二)-的加入而格局一新。 从左至右：联邦国务秘书长瓦尔特·图尔赫尔(Walter Thurnherr)、维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)、瑞士联邦副总统(主席)西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)、盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)、瑞士联邦总统(主席)乌力·毛勒(Ueli Maurer)、伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)、阿兰·贝尔赛(Alain Berset)、卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)。 Bundeskanzlei / Mediamatiker:innen des Bundesamts für Informatik 2017年摄影师：Beat Mumenthaler 从右上至左下：瑞士联邦总统多丽丝·洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)、联邦副总统阿兰·贝尔赛(Alain Berset)、迪迪尔·布尔克哈尔德(Didier Burkhalter)、乌力·毛勒(Ueli Maurer)、西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)、约翰·施奈德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)、盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)、联邦国务秘书长瓦尔特·图尔赫尔(Walter Thurnherr)。 Bundeskanzlei / Beat Mumenthaler 2011，摄影师：Monika Flückiger 从左至右：约翰·施奈德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)，迪迪尔·布尔克哈尔德(Didier Burkhalter)，多丽丝・洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)，2011联邦总统米什琳・卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)，艾维琳·维德默-施龙普夫(Eveline Widmer-Schlumpf)，乌里·毛勒(Ueli Maurer)，西蒙奈特·索马鲁嘎(Simonetta Sommaruga)，联邦总秘书Corina Casanova。(REUTERS/Bundeskanzlei/Monika Flückiger) Bundeskanzlei / Monika Flückiger 2010，摄影师：Alex Spichale 从左至右：迪迪尔·布尔克哈尔德(Didier Burkhalter)，联邦总秘书Corina Casanova，艾维琳·维德默-施龙普夫(Eveline Widmer-Schlumpf)，乌里·毛勒(Ueli Maurer)，米什琳・卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)，汉斯-鲁道夫·梅尔茨(Hans Rudolf Merz)，多丽丝・洛伊特哈尔德(Doris Leuthard 2010联邦总统)，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)。(Keystone/Handout Bundeskanzlei/Alex Spichale) Bundeskanzlei / Alex Spichale 2009，摄影师：Michael Stahl 从左至右：乌里·毛勒(Ueli Maurer)，米什琳・卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)。汉斯-鲁道夫·梅尔茨(Hans Rudolf Merz 2009联邦总统)，多丽丝・洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)，帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)，艾维琳·维德默-施龙普夫(Eveline Widmer-Schlumpf)，联邦总秘书Corina Casanova。(Keystone/Handout/Michael Stahl) Keystone 2008, 摄影师：Béatrice Devènes和Dominic Büttner 从左至右：艾维琳·维德默-施龙普夫(Eveline Widmer-Schlumpf)，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)，米什琳・卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)，帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)(2008年联邦总统)，萨穆埃尔·施密德(Samuel Schmid)，多丽丝・洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)，汉斯-鲁道夫·梅尔茨(Hans Rudolf Merz)，和联邦总秘书Corina Casanova。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei / Beatrice Devenes, Dominic Büttner 2007, 摄影师：Julie de Tribolet 从左至右：多丽丝・洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)，克里斯托福·布劳赫(Christoph Blocher)，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)，米什琳・卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)(2007年联邦总统)，帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)，萨穆埃尔·施密德(Samuel Schmid)，汉斯-鲁道夫·梅尔茨(Hans Rudolf Merz)，和联邦总秘书安娜玛丽・胡波尔(Annemarie Huber-Hotz)。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei / Julie De Tribolet 2006, 摄影师：苏黎世艺术设计学院摄影班 从左至右：多丽丝・洛伊特哈尔德(Doris Leuthard)，克里斯托福·布劳赫(Christoph Blocher)，帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)(2006年联邦总统)，米什琳・卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)，萨穆埃尔·施密德(Samuel Schmid)，汉斯-鲁道夫·梅尔茨(Hans Rudolf Merz)，和联邦总秘书安娜玛丽・胡波尔(Annemarie Huber-Hotz)。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei / Fachklasse der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst HGKZ 2005, 摄影师：Marc Latzel 从左至右：汉斯-鲁道夫·梅尔茨(Hans Rudolf Merz)，米什琳・卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)，帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)，萨穆埃尔·施密德(Samuel Schmid)(2005年联邦总统)，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)，约瑟夫・戴斯(Joseph Deiss)，克里斯托福·布劳赫(Christoph Blocher)，和联邦总秘书安娜玛丽・胡波尔(Annemarie Huber-Hotz)。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei / Marc Latzel 2004, 摄影师：Tobias Madörin 从左至右：莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)，萨穆埃尔·施密德(Samuel Schmid)，帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)，约瑟夫・戴斯(Joseph Deiss)(2004年联邦总统)，米什琳・卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)，克里斯托福·布劳赫(Christoph Blocher)，联邦总秘书安娜玛丽・胡波尔(Annemarie Huber-Hotz)，汉斯-鲁道夫·梅尔茨(Hans Rudolf Merz)。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei / Tobias Madörin 2003, 摄影师：Samuel Mizrachi 从左至右：鲁特・梅茨勒(Ruth Metzler)，约瑟夫・戴斯(Joseph Deiss)，卡斯帕尔・维利格(Kaspar Villiger)，米什琳・卡尔弥-瑞(Micheline Calmy-Rey)，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)，萨穆埃尔·施密德(Samuel Schmid)，联邦总秘书安娜玛丽・胡波尔(Annemarie Huber-Hotz)，帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)(2003年联邦总统)。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei / Samuel Mizrachi 2002, 摄影师：Reto Camenisch 从左至右：约瑟夫・戴斯(Joseph Deiss)，帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)，卡斯帕尔・维利格(Kaspar Villiger)(2002年联邦总统)，鲁特・梅茨勒(Ruth Metzler)，露特・德莱富斯(Ruth Dreifuss)，萨穆埃尔·施密德(Samuel Schmid)，联邦总秘书安娜玛丽・胡波尔(Annemarie Huber-Hotz)。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei / Reto Camenisch 2001, 摄影师：Edouard Rieben 从左至右：联邦总秘书安娜玛丽・胡波尔(Annemarie Huber-Hotz)，约瑟夫・戴斯(Joseph Deiss)，帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)，卡斯帕尔・维利格(Kaspar Villiger)，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)(2001年联邦总统)，露特・德莱富斯(Ruth Dreifuss)，鲁特・梅茨勒(Ruth Metzler)，萨穆埃尔·施密德(Samuel Schmid)。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei / Edouard Rieben 2000, 摄影师：Masato Yokoyama 从左至右：后，约瑟夫・戴斯(Joseph Deiss)，露特・德莱富斯(Ruth Dreifuss)，鲁特・梅茨勒(Ruth Metzler)，帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)，联邦总秘书安娜玛丽・胡波尔(Annemarie Huber-Hotz)。前，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)，阿道尔夫・奥吉(Adolf Ogi)(2000年联邦总统)，卡斯帕尔・维利格(Kaspar Villiger)。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei / Masato Yokoyama 1999, 摄影师：Masato Yokoyama 从左至右：前，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)，阿道尔夫・奥吉(Adolf Ogi)，露特・德莱富斯(Ruth Dreifuss)(1999年联邦总统)，卡斯帕尔・维利格(Kaspar Villiger)。后，鲁特・梅茨勒(Ruth Metzler)，帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)，约瑟夫・戴斯(Joseph Deiss)，和联邦总秘书弗朗索瓦・库什潘(François Couchepin)。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei / Masato Yokoyama 1999, 摄影师：未知 从左至右：帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)，弗拉维奥·科蒂(Flavio Cotti)，阿道尔夫・奥吉(Adolf Ogi)，露特・德莱富斯(Ruth Dreifuss)(1999年联邦总统)，阿诺尔德·科勒(Arnold Koller)，联邦总秘书弗朗索瓦・库什潘(François Couchepin)，卡斯帕尔・维利格(Kaspar Villiger)，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei 1998, 摄影师：未知 从左至右：莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)，卡斯帕尔・维利格(Kaspar Villiger)，帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin)，联邦总秘书弗朗索瓦・库什潘(François Couchepin)，前排坐，阿道尔夫・奥吉(Adolf Ogi)，露特・德莱富斯(Ruth Dreifuss)，弗拉维奥·科蒂(Flavio Cotti)(1998年联邦总统)，和阿诺尔德·科勒(Arnold Koller)。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei 1998, 摄影师：未知 从左至右：前，联邦总秘书弗朗索瓦・库什潘(François Couchepin)，弗拉维奥·科蒂(Flavio Cotti)(1998年联邦总统)，露特・德莱富斯(Ruth Dreifuss)，阿诺尔德·科勒(Arnold Koller)，让－帕斯卡尔·德拉米拉(Jean-Pascal Delamuraz)。后，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)，卡斯帕尔・维利格(Kaspar Villiger)，和阿道尔夫・奥吉(Adolf Ogi)。(Keystone/Bundeskanzlei) Keystone 1997, 摄影师：未知 从左至右：阿诺尔德·科勒(Arnold Koller)(1998年联邦总统)，弗拉维奥·科蒂(Flavio Cotti)，让－帕斯卡尔·德拉米拉(Jean-Pascal Delamuraz)，阿道尔夫・奥吉(Adolf Ogi)，卡斯帕尔・维利格(Kaspar Villiger)，露特・德莱富斯(Ruth Dreifuss)，莫里茨・洛伊恩贝格(Moritz Leuenberger)，和联邦总秘书弗朗索瓦・库什潘(François Couchepin)。(Keystone/Bundeskanzlei) Bundeskanzlei 图片1

联邦国务秘书处每年会发布一张七名部长(即联邦委员)和国务秘书处秘书长的合影。尽管联邦委员会成员更换不算频繁，但照片的风格与所传达的信息却总能反映出政府最高层的变化，而每年的轮值主席往往站在合影的显著位置。

这已成了瑞士政治生活的一项传统：新的一年意味着联邦主席换届和新“全家福”的发布。每年新就任的联邦主席都会努力以别出心裁的方式来体现自己的独特用心与政治想法。

2023年的联邦主席阿兰·贝尔赛(Alain Berset)希望通过今年的合照强调：代表不同的党派，来自德、法、意不同语区德政府成员能够达成良好的合作。

照片上，七位联邦委员和联邦主席围坐在大圆桌旁：他们是一个集体，内部也有小组互动。这张照片由沃州摄影师Matthieu Gafsou拍摄，灵感来自 17世纪的风俗画和杜塞尔多夫摄影学派风。背景中窗外的景色象征着外面的世界。

“在当下充满不确定性和危机的时期，摄影作品要令人安心沉静。这张照片旨在展现联邦委员会的团结及其成员之间良好的合作，但这并不意味着他们不能有观点上的差异。”国务秘书处在新闻稿中强调了贝尔赛的话。

如果说这张照片乍一看颇为经典的话，几张从头顶飞过的纸张为画面增添了几分梦幻感。联邦国务秘书处指出，这一设计就像查尔斯-费迪南德·拉穆兹(Charles-Ferdinand Ramuz))的诗作，“低调地让人联想到当下愈发严重的混乱和紧张的世界局势”。