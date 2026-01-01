瑞士联邦委员历年合影

联邦国务秘书处每年会发布一张七名部长(即联邦委员)和国务秘书处秘书长的合影。尽管联邦委员会成员更换不算频繁，但照片的风格与所传达的信息却总能反映出政府最高层的变化，而每年的轮值主席往往站在合影的显著位置。
这已成了瑞士政治生活的一项传统：新的一年意味着联邦主席换届和新“全家福”的发布。每年新就任的联邦主席都会努力以别出心裁的方式来体现自己的独特用心与政治想法。
2023年的联邦主席阿兰·贝尔赛(Alain Berset)希望通过今年的合照强调：代表不同的党派，来自德、法、意不同语区德政府成员能够达成良好的合作。
照片上，七位联邦委员和联邦主席围坐在大圆桌旁：他们是一个集体，内部也有小组互动。这张照片由沃州摄影师Matthieu Gafsou拍摄，灵感来自 17世纪的风俗画和杜塞尔多夫摄影学派风。背景中窗外的景色象征着外面的世界。
“在当下充满不确定性和危机的时期，摄影作品要令人安心沉静。这张照片旨在展现联邦委员会的团结及其成员之间良好的合作，但这并不意味着他们不能有观点上的差异。”国务秘书处在新闻稿中强调了贝尔赛的话。
如果说这张照片乍一看颇为经典的话，几张从头顶飞过的纸张为画面增添了几分梦幻感。联邦国务秘书处指出，这一设计就像查尔斯-费迪南德·拉穆兹(Charles-Ferdinand Ramuz))的诗作，“低调地让人联想到当下愈发严重的混乱和紧张的世界局势”。
