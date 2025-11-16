瑞士后裔的寻根之路：来自全球读者的家族故事

在伯尔尼新海尔维第协会(New Helvetic Society)下属“海外瑞士人组织”的办公室里，与旅居海外的瑞士公民的往来信件被按照卷宗分类归档。 Photopress-Archiv / Walter Studer

在今天的“地球村”，越来越多的“村民”后代怀有寻找“家族之根”的心愿。在19世纪，为了摆脱贫困，许多瑞士人跨越国界甚至远渡重洋去追寻更好的生活机遇。如今，他们的后代正满怀热忱地循着先辈足迹，探寻自己的瑞士根源。

瑞士移民的踪迹遍布多个大洲，正如《瑞士地名世界地图集》(World Atlas of Swiss Places)一书(英)所展示的那样：在爱尔兰有一个名为”新日内瓦”(New Geneva)的地方，在布宜诺斯艾利斯有一座”卢加诺别墅”(Villa Lugano)，在美国印第安纳州则有一座名为”伯尔尼”(Berne)的城市。来自瑞士不同地区的人们移民到了澳大利亚、南北美洲、多个欧洲国家以及北非地区。

考虑到当时的旅行条件与单程船票的昂贵费用，许多瑞士移民终其一生都未能重返故土。相反，他们在移居国扎根繁衍，将家族姓氏与瑞士传统代代相传。

我们邀请社群成员分享其是否有瑞士祖先，以及是否曾赴瑞士开展家族史寻踪。过去数月间，全球读者纷纷讲述亲身经历，共同绘制出一幅丰富多彩的移民记忆画卷。

后代亲自踏上寻根之旅

在我们讨论区留言的读者多数来自美国——当年瑞士多个州的移民定居于此。”我成功追溯到了母系家族珀辛格(Persinger)的祖源在苏黎世州的祖米孔(Zumikon)。他们乘坐’水星号'(Mercury)轮船抵达美国，最终在堪萨斯州的共和县(Republic County)定居，”网友starsinhereyes75写道。另一位网友martha71654则表示：”我的曾祖父克里斯蒂安·格拉夫(Christian Graf)于1877年移民美国，他的祖籍是伯尔尼州的海利根施文迪(Heiligenschwendi)。”网友Carolprudm写道：”我的外祖父母从圣加仑移民到新泽西州，从事刺绣行业，他们的名字是奥希纳·施图德鲁斯(Ochsner Studerus)与多里格(Doerig)。”

定居美国的瑞士移民数量庞大，这使得他们的家族轶事和迁徙故事得以系统收集与保存。正如加州居民阿诺德·安比尔(Arnold Ambiel)所解释的那样：”居住在美国西海岸让我们能便捷查阅各种档案和家族迁徙记录。我们掌握的美国本土资料，往往能帮助留在瑞士的族人完善他们的家族寻踪。”

部分网友如martha71654已亲赴瑞士探寻祖源，她去年刚与女儿造访了格吕耶尔地区(Gruyères)。网友Ajnic则表示曾到访提契诺州，”很期待能早日重游。相比族谱脉络，我更关注先辈的生活方式。”

有人亲赴瑞士是为完成族谱研究，因为许多瑞士的户籍档案尚未实现线上查询。”我很幸运能在1966年及大约十年后两度造访瑞士的维勒雷(Villeret)和圣伊米耶(St. Imier)，成功将莉迪(Lydie)家族的谱系又向前追溯了三代，”用户PrairieFleur3写道。卡罗尔·瓦泽(Carol Waser)告诉我们，她刚从瑞士度假两周归来，期间”得以前往恩格尔贝格(Engleberg)的修道院(Kloster Monastery)，获得了可以追溯至17世纪的家族记录副本”。Celeste则表示，她一月份曾专程前往苏黎世州的梅特门施特滕(Mettmenstetten)进行家谱研究。

在提契诺州拉维扎拉山谷(Val Lavizzara)的小村庄布罗利奥(Broglio)，提契诺州旗与美国国旗以握手姿态呈现。 Courtesy of Alex Nichelini 亚历克斯·尼凯利尼(Alex Nichelini)在提契诺州维尔希奥(Verscio)的一座桥上挥手致意，他的祖先正是从这里迁出移民的。 Courtesy of Alex Nichelini 凯瑟琳·昂丘克(Catherine Onchuck)与家人共同探访了梅特门斯特滕的改革宗教堂。 إهداء من Catherine Onchuck

一个充满分享与互助精神的社群

参与讨论的读者们还与其他族谱研究者分享了一些经验和技巧。安德烈娅·西尔弗(Andrea Silver)分享了她的博客链接，其中详尽讲述了她是如何发现自己的曾曾祖母赫敏(Hermine)来自瑞士的过程——今年夏天她还亲自探访了这个国家。

有两位读者发现他们的家谱中出现了相同的姓氏，随即展开了专业级的技术探讨，提到了“常染色体DNA”与“Y染色体DNA”的匹配分析。为了确认自己是否与网友Eringobragh存在亲缘关系，gkaDanaLiechti分享了自己在Ancestry.com网站上的族谱链接。

来自英国的苏珊·施利布里(Susan Schibli)讲述了她在父系与母系族谱研究中的丰富经验，并耐心向Kareem、Dodger和Rissa解释了进行基因检测的最佳方法。阿诺德·安比尔(Arnold Ambiel)则向Victoria-Lupus推荐了三个网站，帮助她查询丈夫的德裔祖先的资料，因为她提到：”主流族谱网站对意大利地区的记录甚少，瑞士资料更是一片空白。这些网站似乎主要面向美国人及其盎格鲁-撒克逊血统。”

族谱研究的“黑洞”

尽管许多读者已成功将家族脉络追溯至几个世纪以前，但仍有许多谜团未能解开。网友Jblock分享了关于曾祖父母的有限信息：”他们都出生于瑞士施莱特海姆(Schleitheim)，大约出生在1850年前后，后来移民到美国。但我几乎找不到他们任何一方的更多资料。”

网友dgsscc在留言中写道，他们”已经将家族谱系追溯到18世纪中期。我极其渴望知道，当年究竟是什么原因促使我的祖先踏上了那段前往澳大利亚的漫长旅程？我至今仍在寻找这个答案。” Celeste表示，她仍需”寻访了解16世纪20年代梅特门施特滕改革宗教会历史的人士，并希望找到1520年代至1720年代(或更久远的时代)期间居住在维森巴赫磨坊(Wyssenbach / Wissenbach)的加尔曼(Gallmanns)家族资料。”

1825年一本古老教堂登记簿中的一页，列出了各个家族的姓氏及其成员。该册籍来自瑞士，具体地点不详。 Eth-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

族谱研究看似没有边界——即使投入再多时间，只要公共档案仍然存在，从技术层面上讲，人们就可以不断追溯家族血统。对于一些读者来说，比如RepatriatedSwiss，族谱研究是一种充满趣味的爱好：”探寻我的瑞士血统总是其乐无穷，每次都能发现新线索。”

不少读者讲述了在寻根途中与瑞士人相遇的愉快经历，还有人甚至找到了远房亲戚并保持联系。相当数量的读者正计划重返瑞士，或首次踏上祖先的故乡。今年夏天，我们遇见了从澳大利亚远道而来的朱丽叶·布坎南(Juliette Buchanan)，她专程来到提契诺州(多语)，探访曾曾祖父安东尼奥·沃斯蒂(Antonio Vosti)的故乡。另一个家庭则同意让我们在明年春天加入和见证他们的“家族之旅”，届时他们将探寻更多关于瑞士祖先的细节。

(编译自英语：樊桦/gj)