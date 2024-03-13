四分之一的瑞士人有心理健康问题
约四分之一的瑞士人表示，自己正在遭受心理问题的困扰。根据安盛保险集团(insurance group Axa)的一项调研，工作环境尤其影响瑞士工作者。
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根据这项跨国调研，相比其他国家，瑞士人对自身心理健康的评价更加积极。尽管如此，1000名受访者中，26%的人称自己备受心理问题煎熬，15%患有抑郁症。
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瑞士雇员状态优于其他欧洲国家
显然，工作场所的氛围是影响人们幸福感的主要因素。例如，77%的受访员工表示，工作环境导致了其心理健康问题。症状包括疲乏和精力不济(59%)、睡眠障碍(47%)、压力和焦虑(33%)、挫败感(33%)以及饮食失衡(24%)。
高压的工作环境导致受访者中30%的人希望减少工作参与度或减少工作时间；30%计划参加培训，为跳槽做准备；28%期望更经常在家工作；22%准备辞职。
工作环境：影响不容忽视
调研显示，负面工作环境带来的影响巨大。例如，17%的雇员表示，过去12个月中曾因心理健康问题休过病假(其中，54%的员工年龄在18岁到34岁之间)。过去一年中，共有7%的受访员工曾有过劳经历。
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瑞士打工人职业过劳现象达到历史新高
根据经济和商业研究中心(Centre for Economics and Business Research)的计算，安盛保险认为，瑞士每年因此损失的国内生产总值约达173亿瑞郎(约合人民币1412亿元)。
工作单位提供的支持不足
据受访者反映，困境中的员工从雇主处获得的支持寥寥。比如，大约一半(51%)的过劳员工对从雇主处获得的支持表示不满。另有28%患有心理健康问题的打工人认为所在企业提供的支持不足。
42%的受访者认为公司根本不在意他们的心理健康。仅有三分之一的员工考虑将心理健康问题告知上级并寻求帮助。
去年，受安盛集团委托，益普索(Ipsos)全球市场研究和咨询公司对16个国家中，18到74岁的16000人进行了调研。瑞士共有1000人参与研究，其中709人在调研期间在职工作。
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