Uma em cada quatro pessoas na Suíça tem problemas de saúde mental

Cerca de uma em cada quatro pessoas na Suíça afirma sofrer de problemas de saúde mental. De acordo com um estudo realizado pelo grupo de seguros Axa, o ambiente de trabalho é um problema específico para quem trabalha na Suíça.

De acordo com o estudo internacional, os suíços avaliam sua saúde mental de forma mais positiva do que as pessoas de outros países. No entanto, 26% das 1.000 pessoas pesquisadas disseram sofrer de problemas de saúde mental e 15% de depressão.

A atmosfera do local de trabalho exerce claramente uma grande influência sobre o bem-estar das pessoas. Por exemplo, 77% dos funcionários pesquisados declararam que sofriam de problemas de saúde mental devido ao ambiente de trabalho. Os sintomas incluem fadiga e falta de energia (59%), distúrbios do sono (47%), estresse e ansiedade (33%), sensação de inutilidade (33%) e distúrbios alimentares (24%).

Mostrar mais Aumenta ausência no trabalho ligada à saúde mental Este conteúdo foi publicado em Em seis de cada dez casos, isto se deve à síndrome de burnout ou depressão, segundo estatísticas das seguradoras Swica e PK Rück, que cobrem várias centenas de milhares de empregados, relata uma reportagem do jornal suíço NZZ am Sonntag. As ausências devido a problemas de saúde mental aumentaram 70% desde 2012 na PK Rück,… ler mais Aumenta ausência no trabalho ligada à saúde mental

Ambientes de trabalho estressantes fizeram com que 30% dos entrevistados quisessem se empenhar menos no trabalho ou trabalhar menos, enquanto 30% planejavam fazer uma formação para facilitar uma mudança de emprego. Outros 28% queriam trabalhar de casa com mais frequência e 22% pretendiam sair do emprego.

Ambiente de trabalho ruim

De acordo com o estudo, os efeitos de um ambiente de trabalho percebido como negativo são consideráveis. Por exemplo, 17% dos funcionários declararam ter tirado licença médica nos últimos 12 meses devido a problemas de saúde mental (54% deles com idade entre 18 e 34 anos). Um total de 7% dos entrevistados sofreu burnout no último ano.

Mostrar mais Estudo mostra crescimento da estafa entre suíços Este conteúdo foi publicado em 30,3% dos suíços sentem-se exaustos no trabalho, o maior número já registrado. O estresse crônico pode levar ao burnout, afetando a saúde e a economia. Condições de trabalho e fatores externos são culpados. É hora de reavaliar como lidamos com a saúde mental no trabalho. #Burnout #SaúdeMental ler mais Estudo mostra crescimento da estafa entre suíços

De acordo com um cálculo do Centre for Economics and Business Research, a Axa avalia a perda resultante para o produto interno bruto da Suíça em cerca de CHF 17,3 bilhões (US$ 20 bilhões) por ano.

Apoio inadequado

De acordo com os entrevistados da pesquisa, os funcionários recebem muito pouco apoio de seus empregadores em situações difíceis: por exemplo, cerca de metade das pessoas afetadas por burnout (51%) estava insatisfeita com o apoio que recebia de seu empregador. Outros 28% dos funcionários com problemas de saúde mental descreveram o apoio de sua empresa como inadequado.

Mostrar mais Procura-se soluções para a crise da saúde mental Este conteúdo foi publicado em No “Conselho do Futuro U24”, 80 jovens suíços debatem a saúde mental. Escolhidos por sorteio, eles se encontram em diversas cidades do país e logo apresentarão propostas aos políticos. ler mais Procura-se soluções para a crise da saúde mental

Dos indivíduos que participaram do estudo, 42% dos pesquisados sentem que a empresa não está realmente interessada em sua saúde mental. Apenas um terço dos funcionários considera a possibilidade de falar sobre seus problemas de saúde mental com seus superiores ou pedir ajuda a eles.

A empresa de pesquisa de mercado global Ipsos entrevistou 16.000 pessoas com idades entre 18 e 74 anos, localizadas em 16 países, para o estudo realizado em nome da Axa no ano passado. Na Suíça, 1.000 pessoas participaram da pesquisa, das quais 709 estavam empregadas no momento da pesquisa.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

