在瑞士，带狗上班可提升工作场所幸福感

尽管一些瑞士雇主强烈反对带狗上班，但6月19日公布的一项调查显示，狗能改善办公氛围，受益者不仅限于狗主人，也包括其他同事。
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西蒙(Simon)在剧院工作。需要短暂休息的时候，他会拉着“制片犬”安格斯(Angus)一起散步。回来以后，他又能干劲十足地花个把小时调整灯光位置了。西蒙虽然不是安格斯的主人，但这只狗是他重要的工作伙伴。
众多瑞士员工受益于他们的办公室狗伙伴，西蒙便是的其中之一。为迎接即将于本周五(6月21日)到来的“带宠物犬上班日”(Take Your Dog To Work Day)，市场研究机构iVOX代表玛氏食品瑞士公司(Mars Switzerland)进行了一项调查。结果显示，多数瑞士工作者认为，办公室里的狗发挥着积极作用。
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70%的受访者表示，狗能帮助他们缓解总体压力。80%的宠物犬主人持相同观点。此外，约三分之二的雇员表示，办公室的狗有利于改善工作氛围、提升满意度、平衡工作与生活的关系、带来幸福感并促进同事间的积极互动。
相关新闻稿显示，已经在欢迎狗的办公室里工作过的员工更加赞同上述观点。同西蒙一样，多数受访者认为狗对休息时间有着积极贡献。四分之三的员工称，休息时有狗朋友陪伴更美好，该比例在狗主人中占比更高，超过93%。
办公室“带狗政策”
然而，新闻稿称，工作人员往往不清楚能否将宠物犬带到办公室。五分之一的人不知道自己的工作单位是否允许狗进入，近半数的雇主也没有对此有明确规定。
不过，大约三分之一的雇主制定了相关“带狗政策”，就工作场所中人与狗的互动做了界定。
新闻稿中写道，即使那些尚未提及该问题的雇主也不妨引入该政策，允许宠物犬进入办公室。因为半数受访者相信，这样做有利于提高员工的忠诚度。三分之一的人还表示，假如办公室允许带狗，他们去办公室也会更勤。
5月初，iVOX对1000名瑞士上班族以及一到两年后即将步入职场的学生进行了调查。根据新闻稿，该研究在地域、性别、年龄及教育程度方面均具有代表性。
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