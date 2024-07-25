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尽管欧洲企业陷入困境，但瑞士企业财务状况却保持稳定

尽管瑞士企业有着相对较强的复原力，可是企业重组活动却出现明显增加。
尽管瑞士企业有着相对较强的复原力，可是企业重组活动却出现明显增加。 Keystone / Patrick Huerlimann

与欧洲企业相比，瑞士企业在财务方面继续表现出稳健性，不过近几个月来企业重组活动却有所增加。

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Keystone-SDA

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根据审计企业安迈顾问有限公司(Alvarez & Marsal)7月22日发表的一项调研，2023年处于财务困境的瑞士企业所占比例由6.1%下降至5.2%。这类企业包括面临生存性财务困难和需要重组的公司。

欧洲企业面临更大挑战

欧洲企业的情况更为糟糕，近一成企业陷入财务困境。2023年，整个欧洲16个行业中有10个财务状况恶化。此外，近三分之一的欧洲企业财务状况薄弱，造成这一创纪录数字的原因是金融债务增加、营业额低、消费者支出下降，以及与通货膨胀相关的支出等。

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安迈公司的专家预测，受利率居高不下与通胀率下降缓慢影响，2024年欧洲的财务困境将持续加剧。

瑞士的重组需求增加

尽管瑞士企业的复原力相对较强，但企业重组活动却明显增加。欧洲经济疲软对瑞士出口企业产生了负面影响，而国内经济支出疲软也带来了挑战。

安迈公司瑞士常务董事亚历山德罗·法尔萨奇(Alessandro Farsaci)解释：“就2024年而言，我们注意到疫情的延迟负面影响因2022年以来的利率上升而加剧，这也对瑞士企业的利润和资产负债表造成压力，导致大量的重组活动。”不过，利率的下调和稳定的通胀预计将在未来创造更为有利的条件。

承受压力的行业

各医院受到尤为严重的影响，大约一成的医院面临再融资困难，在所有行业中比例最高。造成这一问题的因素包括过时的收费标准、通货膨胀、能源成本上升，以及大量的投资需求等。

建筑和化工行业的压力也在增加。建筑公司面临一种负面趋势，而化工行业则要应对高昂的能源价格、来自中国日益激烈的竞争，以及对去碳化的需要等。

安迈公司的调研分析了欧洲与中东8200多家公司的收益和财务状况，其中包括瑞士的212家公司。此次调研重点是营业额超过2000万欧元(约合人民币1.58亿元)的公司，而财务困境是指资产负债表薄弱和企业业绩不佳的综合表现。

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