瑞士研究确认幽默可缓解职场压力

幽默可以作为职场的减压工具。 Keystone-SDA

卢塞恩大学(University of Lucerne)的一项研究表明，幽默可以被管理者用作改善工作关系和减少压力的工具。

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适当开些玩笑，团队的气氛会更轻松，员工的积极性也会提高，研究作者玛丽娜·普莱彻(Marina Plestscher)在近日的新闻发布中表示。幽默需要被恰当地使用，这样人们才能一起欢笑。

如果上司和员工的幽默风格相似，那么这种共同点会为他们之间的关系质量带来积极的影响。社会性幽默和赞赏性幽默这两种幽默风格在增进关系中尤其有效。

而当攻击性和贬低性的笑话被用来针对某个人时，效果则相反，会导致关系恶化。幽默风格并不是性格特质，而是一种行为模式。

研究还指出，工作压力可能导致心理和身体上的问题，这反过来可能会通过更频繁的出错、缺勤或离职意向等形式对公司的经济效益产生负面影响。