瑞士媒体：中国共产党应该对‘与日本为敌’的情绪负责

10岁日本籍男孩在前往深圳日语学校上学的途中遭持刀袭击，抢救无效身亡。 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年9月19日-9月25日)发布的有关中国的报道。

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瑞士资讯中文部

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在本期的新闻回顾中，我们重点介绍瑞士媒体有关中国的三篇报道：在华外国人遇袭事件呈增多趋势，中国共产党应对‘日本人是敌人’的想法负责；’家庭主夫’的身份在中国曾经是不可想象的，但随着人们观念的转变，这种身份正变得越来越普遍；中国游客不再喜欢瑞士了吗？新冠疫情爆发后，一切都变了，来自中国的游客数量一去不复返。

下面是主要内容摘要：

在华外国人遇袭事件呈增多趋势

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)9月23日发布题为《在华外国人遇袭事件呈增多趋势》的文章，就近日日本小学生在深圳遇袭身亡的事件进行了报道和评论。

9月18日，一名10岁日本籍男孩在前往深圳日语学校上学的途中遭到持刀袭击，并于次日抢救无效身亡。“这一悲剧在日本引起了轩然大波，并有可能加剧两国之间的外交紧张关系，”《新苏黎世报》写到。

该报指出，中国媒体对此事件的报道存在延迟，社交媒体上的公开讨论也受到严格控制。“当局拒绝透露关于案件的更多信息，比如可能的行凶动机。”中国政府正努力平息国内外的波澜。”

“深圳事件是中国政府利用情感和意识形态最大限度地控制社会的结果……我认为中国共产党应该对‘日本人是敌人’的情绪负责。” Perry Link ，加州大学著名中国问题学者Perry Link ，加州大学著名中国问题学者

文章同时提及了近期在中国发生的另外两起外国人在华遇袭事件：6月，苏州日本学校校车遭人持刀袭击，一名中国籍辅导员身亡；同月，四名美国讲师在吉林省北部城市一公园遇袭受伤。据了解，几次事件的行凶者均为中年男性。中方将此解释为个人心理障碍：“紧张的经济形势令他们承受的社会压力增加。”

但《新苏黎世报》写到，在中国，针对外国人的仇恨“可能并非巧合”。该报援引中国记者王志安的话：“在党和国家领导人习近平宣扬的民族主义政策……及其对抗性外交政策的影响下，中国与日本及美国的关系不断恶化。” (NZZ外部链接/德)

中国社会和政府对家庭主夫的认可度在不断提高 Copyright 2023 The Associated Press. All Rights Reserved

在中国，“全职爸爸 ”正在撼动父权制

瑞士电信互联网电子信息平台Bluewin.ch于9月22日发布了名为《在中国，“全职爸爸”正在撼动父权制》的报道。文章开篇写到：”’家庭主夫’的身份在中国曾经是不可想象的，但随着人们观念的转变，这种身份正变得越来越普遍。”

“当你工作时，你梦想着有一个伟大的职业，梦想着钱能帮助你的家庭。但没有什么是确定的，薪水不一定是你的家庭最需要的。” 陈华良(音译)，一位上海家庭主夫

文中引用了2019年一项调查的数据：52%的中国人愿意成为全职爸爸。2007年，同比仅为17%。“这是父权传统衰落的一个标志”。

记者走进了上海的一个四口之家：作为知名专栏作家的妻子毛利把丈夫陈华良(音译)作为全职爸爸的经历记录成书。这本畅销书后被拍摄成电视剧，同样热播。”这表明社会和政府部门对家庭主夫的认可度在不断提高。“文章分析到。

中国传统观念认为，男人应该挣钱养家，而女人则应在家相夫教子。“但35岁以下人群已经没有这种心态了。在小红书上，无数年轻全职爸爸自豪地分享他们的生活方式。”

据专业人士解释，中国全职爸爸数量的增加源于女性地位的提升；此外，也有“性价比”的考量-自己照顾幼儿往往比雇保姆或育儿嫂更便宜。和以往唯一的区别在于：以前牺牲事业的往往是女性，如今，越来越多的父亲开始重视对子女的陪伴和教育。(Bluewin.ch外部链接/法)

新冠疫情后，来瑞士旅游的中国人数量持续减少。 Keystone / Urs Flueeler

他们不再喜欢这里了吗？中国游客数量可能一去不复返

德语世界重要媒体《新苏黎世报》9月发布文章《他们不再喜欢这里了吗？中国游客数量可能一去不复返》，分析了瑞士中国游客锐减的原因。

文章回顾了2019年瑞士迎来最大中国旅行团的盛况：95辆大巴将载着4000人的中国游客来到卢塞恩。5年前，中国人是瑞士第三大游客群体，仅次于德国和美国。

“自疫情以来，来自中国的散客一直零星抵达。我们从旅游公司得到的反馈信息表明，市场不会很快复苏。” Marco von Euw，因特拉肯Metropole酒店总监

“正如我们所知，一切都变了。新冠疫情爆发后，市场崩溃了……” 疫情时代的“报复性旅游”，并未给瑞士带来大量中国游客。虽然美国和印度游客人数在持续增长，但来自中国和日本的游客人数却落后于预期。

文章将瑞士旅游在中国市场的疲软现状归因于以下几点：

瑞士重要新闻简讯

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相关内容 讨论 提问者： 凯蒂·罗米 你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？ 在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。 参与讨论 45 赞 查看讨论

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下一期《瑞士媒体关于中国的报道 》将于10月3日星期四发布。

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