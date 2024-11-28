瑞士媒体：中国发起太空竞赛，挑战马斯克“星链”

中国希望打破马斯克的太空技术公司SpaceX的“星链”在太空中的主导地位。 Keystone-SDA

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年11月21-月27日)发布的有关中国的报道。

9 分钟

在本期的新闻回顾中，我们重点介绍瑞士媒体有关中国的三篇报道：全球正在掀起一场新的太空竞赛。马斯克的太空技术公司SpaceX以其“星链”卫星群在太空中处于主导地位。中国计划建立三个各由一万多颗卫星组成的超大型卫星群，以追赶SpaceX的脚步；香港法院对45名民主运动的主要人物处以重刑-审判原因是“意欲推翻现有政治制度，使城市陷入宪政危机”。中国民主人士迈向自由的长征还是走进新的谷底；特朗普的全球政策逻辑基于其商人经验，意欲通过与强势领导人直接谈判来解决冲突。然而，普京和习近平都不愿意在核心问题上妥协，且会视西方的谈判意愿为软弱的表现。

下面是主要内容摘要：



中国挑战马斯克，希望打破”星链”在太空的主导地位

《新苏黎世报》(NZZ)11月20日报道，乌克兰战争凸显了卫星互联网的地缘政治影响，中国希望打破马斯克的太空技术公司SpaceX的“星链”在太空中的主导地位。2019年以来，SpaceX已在近地轨道部署了6500多颗通信卫星，为全球100多个国家的用户提供互联网服务。尽管目前只有OneWeb是其主要竞争对手，但全球各地正在努力建立类似的卫星星系，掀起了一场新的太空竞赛。

中国计划建立三个各由一万多颗卫星组成的超大型卫星群，以追赶SpaceX的脚步。2024年，中国已部署了36颗Spacesail卫星，计划到2027年部署1296颗，并最终扩展到14000颗。俄罗斯入侵乌克兰期间，星链帮助恢复了中断的通信，凸显了商业卫星系统的军民两用性。

“乌克兰战争加速了这一进程，显示了网络化的重要性。” 黎世联邦理工学院安全研究中心Sarah Wiedemar

然而，中国面临的挑战是火箭发射能力不足。尽管中国是继美国之后发射火箭最多的国家，但其火箭不能重复使用，导致成本高昂。SpaceX的猎鹰9号火箭可重复使用，显著降低了发射成本。中国正在开发可重复使用的火箭，但尚未达到SpaceX的水平。

此外，卫星星座的频率由国际电信联盟按先到先得的原则分配，中国必须尽快部署卫星以确保频率资源。其他参与者如亚马逊和欧盟也在积极布局，防止SpaceX垄断近地轨道。

很明显，中国正加紧努力打破SpaceX在太空中的主导地位，但面临技术和时间上的挑战。(NZZ外部链接/德)

11月19日，香港法院对45名民主运动人士处以重刑。 Keystone-SDA

中国自“四人帮”之后最大的政治审判

瑞士法语区权威报纸《时报》(Le Temps)于11月23日发布评论员文章《中国自“四人帮”之后最大的政治审判》就香港“45人案”进行了分析和评述。

文章描写到，在这个“世界上最美丽的海湾之一……，商店关门，工地停工，而游客主要来自中国大陆…… 更重要的是，共产党的宣传海报在街头随处可见。”

而在11月19日，根据北京制定的、可被视为一国两制原则“终点”的《港区国安法》，香港法院对45名民主运动的主要人物处以重刑-审判原因是“意欲推翻现有政治制度，使城市陷入宪政危机”。“这一幕让人想起了北京政权最黑暗的时期…… 对‘香港45人’(即未逃离香港的主要民主人士)的审判，可以说是中华人民共和国自“四人帮”以来最主要的政治审判。”《时报》评论道。

在45人中，香港前区议员Tiffany Yuen被判刑4年零3个月。《时报》提到，她在法庭上穿着印有“你永远不会踽踽独行”字样的T恤。“尽管如此，中国民主人士迈向自由的长征还是走进新的谷底。” (Le Temps外部链接/法)

特朗普的全球政策逻辑基于其商人经验，然而，俄罗斯和中国已经为谈判设定了红线， Keystone-SDA

特朗普的交易思维已过时

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)11月22日登载了一篇题为《特朗普的交易思维已过时》的文章，文章讨论了特朗普的协议政策，认为后者在面对俄罗斯、中国和伊朗时将会受挫。

文章指出，特朗普在第一个任期内的协议策略未能取得预期效果，例如与中国的贸易协议和与朝鲜的谈判；特朗普希望在第二个任期内继续依赖协议，通过与普京等强势领导人直接谈判来解决冲突。

文章强调，特朗普的全球政策逻辑基于其商人经验，认为通过谈判可以找到双方都能接受的解决方案。然而，俄罗斯和中国已经为谈判设定了红线，普京和习近平都不愿意在核心问题上妥协。普京希望占领乌克兰的大部分地区，而习近平则坚持台湾是中国的一部分，并警告美国不要在南海挑衅。

文章认为，强大的独裁者对平衡和妥协不感兴趣，他们的战略本质上是军事战略，视西方的谈判意愿为软弱的表现。如果美国与这些国家达成协议，紧张局势和问题不会得到解决，反而会助长这些国家的霸权野心。

最终，文章认为，特朗普的协议政策在当前全球权力斗争中已经不合时宜，因为没有游戏规则和监督机制来确保协议的执行。特朗普可能会发现自己被谈判伙伴利用，无法实现其政策目标。(NZZ外部链接/德)

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