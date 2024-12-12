瑞士媒体：台湾电视剧《零日攻击》现实呈现中国入侵台湾的情景

以中国军队入侵台湾为背景的台湾电视剧《零日攻击》即将在2025 年推出 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年12月5-11日)发布的有关中国的报道。

10 分钟

瑞士资讯swissinfo.ch中文部

一部以中国军队入侵台湾为背景的大众影视剧《零日攻击》将在2025 年推出；美中之间的贸易战直接或简介影响到了瑞士公司，而且美国正在迫使中国进行创新；有证据显示，中国公司正在俄罗斯测试并出口作战无人机，这令乌克兰战争升级。

下面是主要内容摘要：

台湾电视剧《零日攻击》现实呈现中国入侵台湾的情景

瑞士法语广播电视RTS网站于12月5日发文介绍了一部台湾新剧《零日攻击》-第一部以中国军队入侵台湾为背景的大众影视剧。该剧预计在2025 年推出，上映之前，已在岛内民众和政界人士中引起轰动。

该剧共十集，想象了中国入侵台湾“零日 ”之前的七天：北京首先发起针对台湾的禁运，并占领了中国隔海相望的金门。而台湾民众则分为呼吁抵抗和支持中国两派。

《零日攻击》制片人郑心媚表示，自俄罗斯入侵乌克兰以来，战争风险让台湾民众更加焦虑。而《零日攻击》要表现的正是台湾人这一共同忧虑。

“如果中国要入侵台湾，最有可能的方式是先利用台湾社会的渗透者来分裂社会。只有在制造混乱之后，他们才会真正入侵。” 《零日攻击》制片人郑心媚

影片的拍摄过程颇为艰辛，许多台湾演员因为害怕引起中国市场的负面反响，因此回避出演政治题材影片。最终，在电子芯片巨头联华电子创始人、反抗中国的标志人物曹兴诚的大力支持下，《零日攻击》才得以开拍。而主张与中国加强关系的国民党则指责该剧剧情可能造成恐慌。

根据最近的民意调查，约70%的台湾人表示，如果中国入侵，他们将选择自卫。(RTS外部链接/法)的问题，然而，从长远来看，确保瘫痪的经济重新站稳脚跟的具体措施可能更为有效。(NZZ外部链接/德)

中国在美国的逼迫下不得不创新 KEYSTONE

瑞士企业在中美贸易战中惶惶不安

瑞士公共服务广播机构瑞士德语广播电视SRF报道，美国和中国之间的贸易冲突正在升温，最新的控制和禁令针对的是人工智能领域的微芯片和机器，这令瑞士企业变得非常紧张。瑞士约有150家公司参与全球半导体行业。美国收紧对中国人工智能芯片的出口限制。仅仅一天后，中国就采取了报复行动，禁止向美国出口镓、锗等关键原材料。

瑞士企业之所以紧张，是因为他们至少间接受到贸易冲突的影响。Swissmem半导体行业负责人Adriaan Spierings表示，大多数瑞士半导体公司的出口份额在80%-100%之间。根据瑞士公司在价值链中的位置，它们受到的影响也不同。

对于直接向中国销售的瑞士公司来说，这些新规则需要他们加倍小心。美国的出口限制主要针对的是美国企业，但现在也包括使用美国技术的外国公司。瑞士公司正在审核向中国供货的情况，特别是零部件中是否包含美国技术，以及新的出口限制适用的程度。

我担心中国公司会成长为瑞士公司的竞争对手–因为中国在美国的逼迫下不得不创新。 Espros负责人Achim Ott

即使不在中国开展业务的瑞士企业也感到惶惶不安。例如，Espros公司生产用于光学图像处理的芯片，虽然不直接向中国出售，但担心会产生间接影响。Espros负责人Achim Ott说，如果中国无法生产最新一代的芯片，就必须转向其他技术，这也会影响到使用瑞士Espros芯片的市场。中国企业可能涌入全球市场，成为瑞士公司的竞争对手，因为美国迫使中国进行创新。Swissmem的Adriaan Spierings证实，中国公司早已开始开发替代技术。(SRF外部链接/德)/法)

如果中国向莫斯科提供更多支持供应，战争局势将迅速恶化。 KEYSTONE

中国向俄罗斯提供军用无人机

瑞士跨地区的重要德语日报《每日导报》(Tages-Anzeiger) 12月5日登载了一篇题为《中国怎样向俄罗斯提供军用无人机》的报道：有证据显示，中国公司正在俄罗斯测试并出口作战无人机，这令乌克兰战争升级。在中国珠海的航空和军事贸易博览会上，西安航晨机电科技股份有限公司的员工展示了在莫斯科进行的制导武器测试视频，这表明中国无人机在俄罗斯进行了测试。这与中国坚称的中立立场相矛盾。

无人机在乌克兰战争中扮演着重要角色，中国公司向俄罗斯和乌克兰提供民用无人机和零部件，并将其改装成军事无人机。尽管中国否认向冲突各方提供军用无人机，但有证据表明中国直接向俄罗斯提供这种武器。欧盟掌握了中国向俄罗斯提供军用无人机的证据，德国外长安娜莱娜·贝尔博克(Annalena Baerbock)警告说，这将违反国际法，并可能导致制裁。

“至今为止，中国对俄罗斯的支持仅限于在外交和政治层面，而直接提供武器，则上升到了另一个级别。” 欧洲对外关系委员会，无人机专家Ulrike Franke

西方政府尝试说服中国政府止步，但现在转成采取制裁措施。欧盟制定了一份要制裁的中国公司名单，但这些制裁主要是象征性的，因为中国有足够多的公司可以填补空白。

中国限制无人机出口，但不禁止出口。杭辰公司通常提供无人机的单个部件，并在需要时提供技术支持。尽管中国政府有一份无人机和零部件技术规格清单，出口这些产品需要许可证，但乌克兰战争中出现了大量来自中国的无人机，表明中国政府可能没有密切关注。

乌克兰使用来自中国的部件生产无人机，尽管目前尚无报道称乌克兰前线大量使用中国的无人机。如果中国向莫斯科提供更多支持或切断对乌克兰的供应，战争局势将迅速恶化。(Tagesanzeiger外部链接/德)

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