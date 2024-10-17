瑞士媒体：欧盟和美国越来越依赖中国–瑞士呢？

过去的20多年里，西方对中国的依赖性大幅增加。 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周的时间里(2024年10月10-16日)发布的有关中国的报道。

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瑞士资讯中文部

在本期的新闻回顾中，我们重点介绍瑞士媒体有关中国的三篇报道：欧盟和美国越来越依赖中国，对瑞士来说，中国则仅排在第三位；中国曾经的国际收养政策“给数以万计的家庭造成痛苦”。中国政府加强对教师出国旅行的限制(包括高级公务员)，理由是担心来自国外的间谍活动。

下面是主要内容摘要：

欧盟和美国越来越依赖中国–瑞士呢？

瑞士德语网络新闻平台nau.ch于10月14日发布文章《欧盟和美国越来越依赖中国-瑞士呢？》，就中国与西方的经济关系展开讨论。“对一些人来说，贸易给双方带来的好处大于坏处；另一些人则担心这种依赖关系会带来负面影响。”

文中提到Mercator中国研究所的最新数据：过去的20多年里，西方对中国的依赖性大幅增加的同时，中国对西方国家商品的依赖程度却在下降。2022年，欧盟和美国分别在421个和532个产品类别上依赖中国，而中国的对美国和欧盟的产品类别依赖值则从116和235锐减到57和120。

对欧美国家作一比较的话，中国是德国最重要的贸易伙伴，而对瑞士来说，中国则“仅”排在第三位(位列美、德之后)。文章还指出，与美国或欧盟相比，瑞士与中国的经济交往-因为没有紧张的地缘政治和经济制裁因素-要自由得多。

弗里堡大学历史学家Ariane Knüsel说到：“在中方的《中国制造2025》计划中，瑞士、欧盟和美国作为技术和专业知识的来源对中国来说非常重要。“海外投资、收购，参与研究项目或进行间谍活动都是其途径。瑞士国内对此的担忧也与日俱增。中国也多次利用经济砝码在政治上施压。

文章在结语中写道，在全球化经济中，减少现有的依赖性很难；瑞士经济对中国肯定有一定的依赖，但依赖程度众说不一。而如何对依赖问题作出应对，尚需探讨。(Nau.ch外部链接/德)

中国政府收紧收养儿童的相关规定。 KEYSTONE

被收养的中国儿童：“我做梦一觉醒来变成金发碧眼”

《每日导报》(Tages-Anzeiger)及《联邦报》网络版(derbund.ch)于10月14日发布名为《被收养的中国儿童：我做梦一觉醒来变成金发碧眼》的文章称，中国曾经的国际收养政策“给数以万计的家庭造成痛苦”。

文章指出，1992年，作为严格的独生子女政策的连带措施，中国将海外收养合法化。“但随着从中国领养儿童相对容易的消息在国际上传播开来，很快就出现了供不应求的局面。收养孩子可以赚钱，许多中介收取数千美元的费用。犯罪分子从街头绑架儿童，腐败的官员有时甚至以虚假的借口将家庭的独生子带走。”

中国孤儿海外收养数量在本世纪10年代中期达到顶峰。大量贩卖人口的案件曝光后，中国政府收紧了相关规定，疫情期间的旅行限制使国际收养几乎完全停滞。

过去的30年里，约有16万中国孤儿被国外家庭领养。其中约有一半的儿童(多为女孩)去往美国，超过4万人在欧洲家庭长大。

Cindy Zhu Huijgen是第一批被欧洲家庭收养的中国弃婴之一，她1993年被一个荷兰家庭从贵阳的一家孤儿院领养。她撰写的一部关于中国收养政策历史的著作于今年年初出版。Huijgen在书中记述了自己因为外貌与众不同而自我怀疑，以致患上抑郁症的经历。“我曾做梦一觉醒来变成金发碧眼。”

Huijgen在书中写道，许多被收养者的档案中都存在诸如出生年份不明确等矛盾之处。“有时，中国孤儿院显然懒于正确填写文件。但有时，他们会主动隐瞒孩子的身世。”

Huijgen认为，中国政府决定中止国际收养是正确的决定。她只是担心，中国政府不再愿意谈及这一“黑暗篇章”，而没有当局的帮助，许多和她同样身世的人几乎没有希望找到自己的亲生父母。

《每日导报》还指出，研究显示，被领养儿童试图自杀的频率高于普通儿童，而非欧洲国家儿童的比率甚至更高。(Tages-Anzeiger外部链接/derbund.ch外部链接/德)

中国政府要求教师和高级公务员上交他们的护照。 KEYSTONE

中国加强对教师出游的管控

瑞士德语区第五大网络新闻平台nau.ch于10月9日报道，中国政府加强对教师出国旅行的限制，理由是担心来自国外的间谍活动。中国政府要求教师上交护照。今后，他们每年只能出国一次，每次最多20天。

这一规定不仅针对学校和大学的教职员工，同样也对高级公务员起约束作用。据称，这是为了保护教师免受 “外国敌对势力”的侵害。不遵守这一规则的人会被公开批评并受到”教育”。

法轮功被明确列为威胁之一，20世纪90年代，法轮功在中国拥有多达1亿追随者。1999 年，法轮功被在中国取缔，其成员从此受到迫害。如今，法轮功主要在国外传播。

习近平主席多年来一直在加强对教育部门的管控。2021年，私人授课被禁止，这主要是针对英语课程。毛泽东思想和民族主义内容正在重新进入学校教学，与此同时，中国正在打击所谓的外国间谍活动。(nau.ch外部链接/德)

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