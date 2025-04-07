瑞士媒體：俄羅斯國防關鍵物資依賴中國進口
親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。中國持續向俄羅斯提供包括電子產品、機械和建築材料等各種物資，對俄羅斯的軍事生產至關重要；中國年輕一代不關心政治和國家命運，完全沉浸在自己的小世界裡；蔣介石曾孫蔣友青定居中國杭州，他曾稱賴清德為「一省之長」。
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以下是最近一週的主要內容摘要：
中國不斷向俄羅斯出口戰爭物資
3月26日，瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)報道，中國對俄羅斯的支持在國際關係中引起了廣泛關注和爭議。儘管西方國家對俄羅斯實施了多輪制裁，中國仍繼續向俄羅斯提供各種物資，包括電子產品、機械和建築材料，這些物資對俄羅斯的軍事生產至關重要。
“在從中國出口的物資中，甚至包括視頻遊戲遙控器-顯然是用來控制無人機。”Kaja Kallas
，歐洲安全與外交政策高級代表
普丁提出的停火條件要求西方國家停止對烏克蘭的軍事援助，他試圖切斷烏克蘭與國際社會的聯繫，卻繼續從中國等國取得物資支持。中國在2024年向俄羅斯出口了價值800多億美元的軍事用品，是2021年的兩倍。
西方制裁對俄羅斯雖然產生了很大影響，但並未完全阻止俄羅斯的軍事行動。俄羅斯依賴從中國進口的關鍵物資來維持國防工業。例如，高精度工具機和關鍵原料如滾珠軸承、鍺、鎵和鎢等，都是從中國進口的。
中國政府雖然公開表示不會支持俄羅斯的軍事行動，但實際貿易數據表明，中國對俄羅斯的支持仍在繼續。這種支持不僅幫助俄羅斯維持了軍事實力，也使中國在獲取能源資源和加強經濟地位方面獲益匪淺。 ( NZZ外部链接/德)
對共產主義沒興趣：中國政府是否失去了整個世代？
瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)於3月31日發布文章《對共產主義沒興趣：中國政府是否失去了整個世代？ 》，介紹中國年輕人的非政治化現況。
中國經濟正在疲軟，許多公司正在裁員。今年2 月，中國青年失業率接近17%。一些年輕人開始嚮往經濟改革前父母的軌跡，當時國家分配工作和住房，每個人的收入大致相同。和父母相比，年輕人較晚婚或不婚，離婚越來越頻繁，子女出生率也下降。
張偉浩(音譯化名)-一位中國年輕受訪者-在接受采訪時表示感覺自己是無國籍者：「我不知道’做一個中國人’是什麼意思…… 談論社會主義變成一種作秀，一種欺騙，每個人都參與其中，但幾乎沒有人還相信。」
中國公共知識分子許紀霖認為，中國年輕人與社會主義不再有關聯。他們不關心政治和國家命運，而相反地完全沉浸在自己的小世界裡，生活空虛無聊。許紀霖解釋，這是年輕人看到國家衰落時產生不安全感的正常反應。
「如今的年輕人對那些太遙遠或自己無法影響的宏大問題不感興趣……就像大船要沉沒了，他們趕緊跳海，自身找條救生圈，各奔前程。」許紀霖，中國公共知識分子
文章分析道，如果年輕人只是假裝相信政治宣傳，這對中國共產黨來說並不是問題。「對政治、國家、公共生活和重大問題完全失去興趣的一代人不太可能造反…… 雖然中國的年輕人對政府的期望並不高，但他們希望政府京可能地給與他們自由。」2022 年的白紙運動就是表現之一。 「這也是唯一令中國政府不安的一點。」《新蘇黎世報》補充道 (NZZ外部链接/德)
蔣介石曾孫移居中國
3月26日，瑞士最具傳統的德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)就蔣介石的曾孫蔣友青定居中國一事進行了報道：現年35歲的蔣友青在抖音上宣布他已在杭州定居。儘管有顯赫的姓氏，但主要在美國長大的他在台灣並不太出名。 12年前，他曾因在Facebook上發布了威脅性言論而成為新聞頭條。一年前，他因稱台灣民選總統賴清德為“一省之長”，而冒犯了許多台灣人。
在台灣他可以口無遮攔，但在中國，他如果對黨和國家領導人習近平發表批評性言論，就要承擔後果了。儘管如此，蔣友青還是決定定居中國，這也可以理解，因為他的曾祖父蔣介石雖然不喜歡共產黨，但始終還是承認台灣和中國同屬一個國家。
大多數台灣居民將自己定義為台灣人而非中國人，但大陸人和台灣人同屬一個民族的觀念在台灣並沒有完全消失。在台灣，國民黨一直是秉持著這個理念。國民黨曾在大陸與共產黨作戰，如今與一個小黨一起在台灣國民議會中佔多數席位。現任市長蔣萬安也是蔣介石的曾孫，自2022年起擔任台北市長，他被視為國民黨的希望。
蔣萬安一直在努力維護與大陸的關係，而中國政府則比較迴避與台灣政府的接觸，因為台灣政府由排斥中國的民進黨執政。現在蔣友青移居大陸，中國政府一定感到滿意。 ( NZZ外部链接/德)
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