三大瑞士品牌跻身全球最具价值百强企业 

2024年，罗氏制药(Roche)、雀巢集团和诺华药业(Novartis)再次位列全球100家估值最高企业，但排名均有下滑。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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与往年一样，罗氏制药(Roche)、雀巢集团和诺华药业(Novartis) 作为瑞士企业代表再次位列2024年全球最具价值百强企业。然而，根据国际审计与咨询机构安永会计师事务所(EY)近日公布的，截至2024年12月31日的统计数据，这三家企业在榜单上的名次均有下滑。
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100强企业总估值达44.9万亿美元(约合人民币329万亿元)，较前一年增加25%。
罗氏制药从第43名滑至第46名；雀巢集团从去年的第27位跌至第51位。诺华药业则从2023年的第53名下降到第66名。
共有15家瑞士企业列入世界五百强名单，包括ABB集团(第165位)、瑞银集团(第169位)、历峰集团(第185位)，以及排名相对靠后的霍尔希姆集团(Holcim)(第 351位)和瑞士再保险公司(第463位)。
美国的主导地位日益增强
不过，美国在排名中的主导地位日趋明显。目前，估值最高的百强企业中共有62家来自美国。没有一家欧洲企业进入前十名。沙特阿拉伯国家石油公司(简称：沙特阿美，Saudi Aramco)是前十强中唯一不是美国出身的企业。
安永会计师事务所表示，人工智能的蓬勃发展推动了股市创纪录的上涨，同时推高了许多科技企业的估值。这也反映在市值上。科技行业的市值高达20.16 万亿美元(约合人民币147万亿元)，占据了绝大部分份额。
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相应的，百强企业中24家来自科技领域，其中18家总部设在美国。苹果公司是无可争议的领头羊，紧随其后的是英伟达(Nvidia)和微软。英伟达实现了飞跃式晋级：2023年，这家芯片制造商仍排在第6位，2022年还仅是位列第17名。
科技企业中，欧洲所占份额微乎其微：德国软件企业思爱普集团(SAP Group)和荷兰芯片供应商ASML分别排名第32位和第33位。目前，最有价值的欧洲企业是位列第14名的丹麦诺和诺德制药集团，其次是法国奢侈品集团LVMH，排名第28位。
据分析，数字化产业在疫情环境的推动下，在未来几年可能会对经济和股市产生决定性影响，但仍由传统工业主导的欧洲国家在该板块处于弱势地位，这也是近年来欧洲企业在全球市场上权重下降的原因之一。
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