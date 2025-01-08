瑞士培育的實驗室可可即將問世

Food Brewer公司旨在革新可可和咖啡的生產方式。 Thomas Kern / Swissinfo.ch

近年來，包括中國在內的多個國家掀起細胞培養食品的風潮，從肉類、海鮮到乳製品，技術應用不斷擴展。如今，瑞士一家新創公司Food Brewer正在實驗室內革新可可和咖啡的生產方式。他們設想了一個食物、永續性與傳統共存的未來。然而，這種新型食品會帶來哪些倫理、文化和環境影響？

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實驗室培育的巧克力吃起來如何？味道很好-出奇的好。最初，它在牙齒間略顯韌性，隨後恰到好處地碎成小塊。在舌尖上，它釋放出經典的愉悅香氣，甜味與苦味和諧交織。

最後，巧克力部分融化後，在口腔中留下了味覺的交響曲，讓人聯想到遙遠的地方。

這種感官體驗可能讓人聯想到傳統巧克力製造工坊的場景。然而，我們實際上身處的是新創公司Food Brewer的試點生產基地，一個無菌、無色、無塵的環境。工作台上擺放著科學研究的工具：移液管、試管、鉗子、刮刀、溫度計和體重計。實驗室裡，身著白色實驗服的人員忙碌於生物學與細胞工程的最前線。

「我們從可可豆中提取細胞」生物技術專家及計畫負責人諾埃米·魏斯(Noemi Weiss)解釋道，「這些細胞被放置在營養凝膠上，開始再生並形成一種名為愈傷組織的修復結構。兩週後，透過顯微分析與人工智慧的協助，我們選擇適合的細胞。隨後，這些細胞被置入含有糖分、維生素、礦物質等營養液的生物反應器中。」

這一過程持續數週，在此期間生物培養物不斷生長，直至迎來首次收穫。「下一步是乾燥，這樣我們就可以得到可可粉，」魏斯繼續說道，「經過烘焙後，這些粉末便可以製成巧克力。」(參見瑞士科研雜誌《Horizo​​ns》的圖解)。

依照這樣的描述，似乎這個過程很簡單，但其實背後是Food Brewer研究人員兩年的努力。該公司成立於2021年，位於蘇黎世湖畔的霍爾根(Horgen)，致力於徹底改變可可和咖啡的生產方式。

「我一開始就被細胞培養的想法深深吸引，」該公司執行長兼聯合創始人克里斯蒂安·紹布(Christian Schaub)說，「這種生產方式有可能顛覆可可和咖啡種植，使其更加環保，並對人類更公平。」

2026年推出細胞培育巧克力

工業化農業生產導致土壤退化、水源污染、生態系統的破壞。氣候變遷伴隨著氣溫上升和日益頻繁的極端天氣，使食品生產面臨更多挑戰。由於這些因素的共同作用，近年來全球最大可可生產地區西非的可可豆產​​量顯著下降。2024年，巧克力價格飆升。

Food Brewer執行長克里斯蒂安·紹布(Christian Schaub)與財務長馬蒂爾德·杜潘(Mathilde Dupin)。 Thomas Kern / Swissinfo.ch

這種情況卻對Food Brewer公司有利。「最近有許多生產商與我們聯繫，」紹布說。「他們對這項技術很感興趣，因為它不受天氣狀況或害蟲的影響，而這些因素可能會影響農作物的品質和產量。」

Food Brewer於2022年開始測試，當時只有幾位員工。短短兩年後，該新創公司現已擁有約20名來自世界各地的員工。2024年2月，公司在首輪融資中籌集了超過500萬瑞郎(約4005萬人民幣)。合作夥伴包括瑞士領先的巧克力製造商之一Max Felchlin股份公司，根據Food Brewer介紹，該公司將此技術視為多樣化和確保供應穩定的一種機會。

以前 下一个 这个小半球形的东西来自实验室，看起来和尝起来都像巧克力。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 白手套突显了这是一个实验室，而非巧克力工厂。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 细胞培养在金属罐中培养，稍后可以收获。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 干燥的细胞培养物以粉末形式储存在阴凉处。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 当看到细胞培养物在电子显微镜下展现出生长潜力时，每个人都露出了笑容。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 细胞培养物最初在培养皿中培养，然后放入小型容器中，在富含营养的培养基中生长。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 实验工作人员正在讨论实验数据。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 新一代食品正在实验室中成形。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 当细胞培养物的组织达到一定大小时，它们会被转移到生物反应器中。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 只需热水，实验室培育的咖啡粉就能变成咖啡。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 最大的挑战之一是获得监管机构的批准。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 从公司出游的合影中可以看出，初创公司的团队仍然很小。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 图片1

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Food Brewer的共同創辦人表示：「到2026年，我們計劃與合作夥伴一起將細胞培育巧克力推向市場。明年上半年，我們將向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交申請，預計2026年獲得批准。」

在霍爾根的Food Brewer生產設施中，聲音在牆壁間迴盪。不久後，這裡將安裝數十個不銹鋼罐，類似啤酒生產中使用的罐體。目標是到2035年每年生產數萬噸可可。

紹布解釋說：「本地生產的零公里可可能夠滿足像費列羅榛果巧克力(Ferrero Rocher)這樣的大型巧克力製造商20%的需求。我們的可可粉將不再是小眾產品，而會成為食品工業的關鍵成分。」

新型食品的挑戰

可可生產面臨壓力。傳統種植方式主要集中在加納、科特迪瓦和厄瓜多爾等國，但密集的土地使用、農藥和重金屬污染、生物多樣性喪失以及氣候變遷使得這種方式面臨巨大挑戰。

蘇黎世應用科學大學(ZHAW)的教授蒂洛·胡恩(Tilo Hühn)，與雷吉娜·艾布爾(Regine Eibl)和迪特爾·艾布爾(Dieter Eibl)共同發明了實驗室培育巧克力(中)。他表示：「到2050年，全球人口將達到100億。如果繼續像今天這樣生產食品，將不可持續。細胞生產提供了一種替代方案。」

這位科學家還指出了這項技術的環境優勢：「將土地還給自然、恢復生態系統並創造生物多樣性空間是最令人興奮的機會之一。」

對工業來說，這是一個金礦，但同時也意味著農業的逐步消亡。那麼，未來誰來決定什麼才是自然呢？ Thomas Kern / Swissinfo.ch

胡恩是一位在大自然懷抱中長大的農民之子，他熱情地談到“銀色革命”，即在實驗室中使用不銹鋼罐進行生產。他認為：「新技術，例如通過微生物將二氧化碳轉化為蛋白質的’代謝合成’，可能會成為解決全球食品挑戰的轉折點，尤其是在沙漠或城市這些傳統生產方式較為困難的地方。」

這些創新解決方案雖然潛力巨大，但在實現全球規模化應用之前仍面臨重重障礙。其中一個主要挑戰是歐洲和美國對新型食品的漫長審批過程。胡恩教授提醒道：「還有一個風險是食品生產最終可能掌握在少數大型公司手中，加劇全球不平等，並在欠發達地區帶來食品安全的新隱患。」

成功的關鍵在於口味

說服消費者購買實驗室培育食品是另一個挑戰，或許是最大的挑戰。戈特利布·杜特維勒研究所(Gottlieb Duttweiler Institute)的一項調查顯示：「在瑞士，許多創新食品的接受度非常低，」食品與消費專家克里斯蒂娜·謝弗(Christine Schäfer)說道。她指出，這些調查有一個固有的局限性：「我們正在讓人們對他們從未嘗試過的產品發表意見，因為這些產品尚未上市。」

謝弗認為，成功的關鍵在於口味。「消費者必須認為這些產品至少與他們習慣的產品一樣好，甚至更好。」永續性的理性論點只有在消費者被新產品的口味打動後才會起作用。

「實驗室培育的巧克力不僅可以讓人享受，還能造福人類與地球，」她總結道。然而，正如戈特利布·杜特維勒研究所的最新研究顯示，這還不夠。新產品也必須尊重當地飲食文化，並在傳統與創新之間找到平衡。對巧克力來說，要達成這個目標應該並不困難，Food Brewer對此信心十足。

公司聯合創始人表示：「我可以想像一個世界，在那裡，實驗室培育的巧克力將成為品質、可持續性與進步的代名詞，秉承瑞士巧克力大師的最佳傳統。」

(編輯：Daniele Mariani，編譯自英文：樊樺/xy，攝影：Thomas Kern，繁體校對：盧品妤)