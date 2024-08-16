瑞士铁路公司向海外扩张？不值得！

瑞士联邦铁路公司(SBB/CFF/FFS)决定不在海外运营自己的列车，该公司董事长莫妮卡·里巴尔(Monika Ribar)为这一决定进行了辩护。
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里巴尔表示，比起在海外自主运营联运列车，与邻国开展合作才是上佳之选。在《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)于本周一(8月12日)刊登的采访中，里巴尔指出，合作将使瑞士铁路公司得以运送更多乘客，还能提供更多通往欧洲国家的直达联运车次。
为了每天的几趟列车而选择在海外构筑基建设施，将投入不菲。里巴尔说道：“假如我们要自主运营一条具有巨大潜力的路线，我们的合作伙伴可能会说，换种情况我们自己也能干得了。”因此瑞士铁路公司认为这么做有过高的创业风险。
鉴于德国现有的基础设施状况，里巴尔还排除了在这个北方邻国自主运营联运列车的可能性。“我绝不会参与德国的长途运输，”她坦言。“明智”的运营将是件难事。
同道路与航空运输的竞争
日内瓦到法国里昂路线的基建也是个问题。里巴尔指出，火车会是替代道路运输的一个良好选择，然而除了电力供应等挑战外，那里已经存在有政府补贴的列车。里巴尔认为，那样瑞士铁路公司就不是在与道路运输展开竞争了。
而从瑞士前往伦敦的路线，则需要与多个航线竞争。里巴尔表示，瑞士铁路公司虽然很愿意提供这个列车线路，但要跟廉价航空公司一争高下，那成功的把握确实不好说。要开办这条线路，瑞士铁路公司就得在英国和法国开办分公司、雇佣新员工，再说能在英吉利海峡隧道准运的列车，在别处都无法使用。
得益于合作伙伴关系的机车组
通往南欧的列车也很成问题。里巴尔告诉《新苏黎世报》，开往罗马的单程列车是个难题。而且意大利高速线路缺少机车车组，铁轨的使用率也非常高。
在往返奥地利的列车线路上，瑞士铁路公司倚靠奥地利提供机车车辆方面的支持。例如通过与奥地利联邦铁路公司的合作，他们得以提供夜行列车。由于瑞士的工资较高，瑞士的公司在运营自己的夜行列车时就会面临财务障碍。
里巴尔表示：“但凡有创业回旋余地，我们都会始终如一地加以利用。”
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