在瑞士买房比租房更划算

买还是租？在瑞士哪个都不便宜。 Keystone / Peter Schneider

瑞银集团(UBS)的一项研究预测，随着抵押贷款利率的降低和租房价格的上涨，到2025年初可能会出现对买房者更有利的情况。

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根据该银行周一(6月10日)发表的这项研究，就类似的房产来说，购房者目前面对的财政负担要高于租客。在2024年第一季度，同样是一套居住面积110平方米的三室一厅公寓，购房自住者的年度支出大约为3.25万瑞郎(约合人民币25.7万元)，而租房者一年的租金则为3.05万瑞郎(约合人民币24.1万元)，房产溢价率为7%。

2023年夏季时，这一溢价率曾为16%。按照目前的预测，当时签下长期抵押贷款的人到2033年时需要承担的附加总支出将达到近5万瑞郎(约合人民币39.6万元)。

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鉴于抵押贷款利率的下降，现在房产溢价率要大幅低于2023年夏季。瑞银集团表示，到2025年初应会再降3%。

推动这一趋势的主要因素是瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)预计将会做出的两次关键性降息。

瑞士各地都出现了房产溢价的下降。在伯尔尼州、索洛图恩州、阿尔高州、沙夫豪森州和图尔高州的许多地方，房产溢价率已经低于5%。而在沃州、弗里堡州和瓦莱州的部分地区，买房已经比租房更便宜。但另一方面，山区则有着最高的房产溢价率。