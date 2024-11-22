瑞士与邻国的饮食文化差异

仅三分之一(35%)的瑞士受访者进餐时会考虑食物对健康的长期影响。 Keystone-SDA

一项新调查显示，四分之三的瑞士人认为吃饭是一件令人愉悦的社交活动。吃的是否健康倒是其次。

4 分钟

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

共2’100人参加了瑞士智库GDI研究所(Gottlieb Duttweiler Institute)开展的调查。据11月18日公布的调查结果显示，仅有不到半数(48%)的人表示，吃饭时会关注餐盘上营养成分均衡。只有三分之一(35%)的受访者进餐时会考虑食物对健康的长期影响。

对于约四分之三的调查参与者来说，一起用餐是与友人共度时光的最好机会。总体而言，68%的人喜欢花时间享受佳肴。家庭或地区背景对约半数的受访者发挥着重要作用。超过一半的人称经常在家做饭，近一半的调查参与者表示个人饮食习惯深受出身影响。

与邻国比较

该调查还比较了瑞士及其邻国边境地区的情况，包括德国(巴符州/巴伐利亚州)( Baden-Württemberg/Bavaria)、奥地利(福拉尔贝格州)(Vorarlberg)、法国(弗朗什-孔泰大区/罗讷-阿尔卑斯大区)(Franche-Comté/Rhône-Alpes)，以及意大利(伦巴第大区)(Lombardy)。

相关内容

相关内容 越来越多的瑞士人放弃食肉 此内容发布于 瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian,主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan,主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。 更多阅览 越来越多的瑞士人放弃食肉

尽管人们所在社区对饮食文化起到的重要影响无处不在，但其重要性在瑞士评价最高，在德国南部却排在最后。在瑞士，相较德国的巴伐利亚州或巴符州，就餐时人与人之间的交流显得更为珍贵。

在所考察的地区中，意大利北部的伦巴第大区最珍视地区传统和家族食谱，也最重视体重。奥地利的福拉尔贝格州则恰恰相反。人们在享受美食的时候最不愿意给自己设限，看着卡路里表斤斤计较。瑞士和法国边境地区对其重视程度排在中间位置。

相关内容

相关内容 解读瑞士2024最新食品条例：面包、化学品和食物浪费 此内容发布于 经修订的瑞士最新食品法将于今年2月1日起正式生效。作为瑞士食品消费者，您需要了解哪些信息呢？ 更多阅览 解读瑞士2024最新食品条例：面包、化学品和食物浪费

此外，92%的受访者表示在过去十年间改变了饮食习惯。主要原因如下：新信息的获取(4%)，控制体重(45%)，关注健康和经济原因(均占32%)。

约三分之二的调查参与者认为，家人、伴侣或室友对其饮食行为影响最大。排在第二和第三位的因素分别是食物供应情况(56%)及其价格(51%)。

受社交媒体影响的年轻人

只有12%的人认为传统媒体左右着其对食物的选择，还有11%的人表示社交媒体发挥了主要作用。

不过，在社交媒体方面，不同年龄之间差异明显。60岁以上年龄组中，71%的受访者称完全不会受到社交媒体的影响。而在30岁以下年龄群体里，约半数的人认为，社交媒体至少一定程度上塑造了其饮食习惯。四分之一的人甚至表示这种影响相当大或非常大。