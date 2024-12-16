瑞士居民依然最忧心不断上升的医疗费用

在富足的瑞士，人们最大的忧虑是什么？12月12日公布的一项调研显示，医疗费用和医疗保险费的上涨依然是瑞士居民最为关注的首要问题。此外，环境与养老金问题也让瑞士人深感忧虑。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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瑞士法律规定，所有在瑞士生活的人都必须购买医疗保险。调研发现，2024年有48%的瑞士民众将医疗政策视为重大关切对象，与去年的40%相比有所上升。根据调研作者指出，医疗保险费上涨在这一比例提升中起到了一定作用。
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瑞士医疗保险费2025年将上涨6%
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瑞士联邦公共卫生局(Federal Office of Public Health, FOPH)表示，瑞士医疗保险费将在2025年平均上涨6%。月平均保费将达到378.70瑞郎(约合人民币3145元)。
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在2250名受访者中，约32%也对气候问题表示担忧，但这一比例较近年来略有下降。29%的受访者仍对养老金问题感到忧虑。
租金上涨引发关注
调研还显示，房租上涨也日益成为瑞士人的关切点。今年住房价格关注度上升至25%，成为变化幅度最大的问题。相对而言，曾在2010年代最令人头痛的失业问题，如今只有5%的受访者将其视为忧虑对象。
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瑞士人普遍过得舒心，但年轻人不甚如意
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据一项调查显示，多数瑞士人对自己的生活很满意。不过不同年龄段之间存在明显差异：五分之一18岁到29岁的年轻人群体正在遭受心理疾病或心理障碍困扰。
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瑞士人也在日益关注移民问题。难民与欧洲相关议题尤其令人担忧。
瑞士人“防备心过强”
地缘政治发展同样令人不安，51%的受访者表示对国际形势感到焦虑。尽管如此，大多数人相信瑞士有能力应对变化。与此同时，76%的受访者认为瑞士防备心过强，应当对其他国家采取更主动的策略。
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瑞士生活满意度“欧洲最高”
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一项官方调查显示，尽管近十分之一的人口生活困难，但瑞士居民的生活满意度在欧洲最高。
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总体而言，瑞士人对个人状况感到满意。近半数受访者为自己的生活满意度打出8分(满分10分)，同时有51%的受访者表示他们的经济状况属于“良好”水平。
以往每年的11月底，前瑞信集团(Credit Suisse)都会发布《瑞信忧虑晴雨表》，总结当年最让瑞士人感到担忧的20个问题。现在瑞信集团已完全并入瑞银集团(UBS)，瑞银则与民调企业gfs.bern共同担负起了编撰《瑞银忧虑晴雨表(英)》外部链接(UBS Worry Barometer)的工作。
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瑞士央行超预期降息50个基点
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瑞士央行于周四(12月12日)宣布下调政策利率50个基点至0.5%，完成年内连续第四次降息。此次降息幅度超出了市场普遍预期的25个基点。
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卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席
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Parliament elected the St. Gallen native on Wednesday with 168 out of 203 valid votes.
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瑞士社会凝聚力得了差评
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根据卢塞恩大学(University of Lucerne)的一项研究，瑞士人普遍认为目前的社会凝聚力较差，不及其青年时代。
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欧洲铁路第二强：瑞士联邦铁路
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根据非政府组织欧洲运输与环境联合会(Transport and Environment, T&E)的评选，欧洲最佳铁路公司是意大利铁路公司(Trenitalia)，瑞士联邦铁路公司紧随其后，捷克私铁RegioJet公司位列第三。欧洲之星(Eurostar)表现最差。
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夜间牛铃扰民瑞士法院应接不暇
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瑞士人“好静”，附近农场的奶牛挂着牛铃彻夜摇不停，惹得弗里堡州的两位土地所有人不胜其烦。然而，联邦法院驳回了两人希望在夜间取下牛铃的诉讼请求。
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瑞士联邦理工学院：外国学生将缴纳三倍学费
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2025年秋季新学期起，瑞士联邦理工学院(ETH)的外国留学生将不得不支付更高的学费。学校预计将学费提高两倍，从现在的730瑞郎涨到2’190瑞郎(约合人民币6’000元到18’000元)。
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亿万富豪的财富在十年间实现翻倍
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十年来，瑞士超级富豪的人数及其拥有的财富大幅增长。根据瑞银集团的调研，2024年4月，亿万富翁人数达2’682人，比2015年3月增加了50%。
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多数瑞士人认为乱扔垃圾问题正在逐步改善
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近日公布的一项民意调查表明，瑞士乱丢垃圾的行为正在逐步改善。
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瑞士议会确认：第13个月养老金将于每年12月发放
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瑞士联邦院12月4日确认，第13个月老年养老金将从2026年12月起如期发放。
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瑞士职场阴影：一半员工曾遭受性骚扰
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尽管采取了防范措施，性骚扰仍然是瑞士职场的普遍问题。据调查显示，52%的员工曾经历过不受欢迎的性别歧视或性骚扰行为。
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医疗保险：瑞士家庭肩头愈发沉重的负担
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30年来，瑞士医疗费用的增长可谓“势不可挡”。虽然靠着强劲的经济实力，国家尚可面对昂贵的医疗，但数位专家警告说，对于某些人群来说，医保负担很快就会变成“难以承受之重”。
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瑞士外国人的生活-有些方面很精彩
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墨西哥、印度尼西亚和台湾有什么是瑞士没有的？一项对全球近1.2万侨民的调查显示，首先是当地人更友好，然后是初到者的个人财务无压力。
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瑞士在碳抵消方面走在前列，许多问题值得深思
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为了实现其气候目标，瑞士承诺通过海外减排行动抵消部分国内碳排放。当全世界都在质疑碳市场的可信度时，瑞士依然坚持自己的战略。
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