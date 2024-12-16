瑞士居民依然最忧心不断上升的医疗费用

对瑞士人而言，医疗保险费率依旧是最让人揪心。 Keystone-SDA

在富足的瑞士，人们最大的忧虑是什么？12月12日公布的一项调研显示，医疗费用和医疗保险费的上涨依然是瑞士居民最为关注的首要问题。此外，环境与养老金问题也让瑞士人深感忧虑。

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瑞士法律规定，所有在瑞士生活的人都必须购买医疗保险。调研发现，2024年有48%的瑞士民众将医疗政策视为重大关切对象，与去年的40%相比有所上升。根据调研作者指出，医疗保险费上涨在这一比例提升中起到了一定作用。

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在2250名受访者中，约32%也对气候问题表示担忧，但这一比例较近年来略有下降。29%的受访者仍对养老金问题感到忧虑。

租金上涨引发关注

调研还显示，房租上涨也日益成为瑞士人的关切点。今年住房价格关注度上升至25%，成为变化幅度最大的问题。相对而言，曾在2010年代最令人头痛的失业问题，如今只有5%的受访者将其视为忧虑对象。

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瑞士人也在日益关注移民问题。难民与欧洲相关议题尤其令人担忧。

瑞士人“防备心过强”

地缘政治发展同样令人不安，51%的受访者表示对国际形势感到焦虑。尽管如此，大多数人相信瑞士有能力应对变化。与此同时，76%的受访者认为瑞士防备心过强，应当对其他国家采取更主动的策略。

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总体而言，瑞士人对个人状况感到满意。近半数受访者为自己的生活满意度打出8分(满分10分)，同时有51%的受访者表示他们的经济状况属于“良好”水平。