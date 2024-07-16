瑞士球星沙奇里从国足退役

瑞士球星杰尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri) Keystone / Peter Klaunzer

前德国拜仁慕尼黑队和英国利物浦队瑞士籍边锋杰尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri)在为瑞士国家队效力14年后，于7月15日宣布退出瑞士国足。

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沙奇里为瑞士队出战125场，踢进32球。从2010年世界杯到2024年欧洲杯，他是唯一一位参加过七届国际重大赛事的瑞士球员。

这位32岁的边锋在2024年欧洲杯上出战两场，瑞士队在四分之一决赛中出局。

“七届大赛；进过许多球；14年的瑞士国足生涯；难忘的时刻。现在是时候向国家队说再见了，”沙奇里在Instagram上写道：“美好的回忆永远留在心中，我要对你们所有人说声谢谢。”

沙奇里曾在巴塞尔队和德国拜仁队各三次赢得过瑞士和德国联赛冠军，并在利物浦队赢得过英超联赛冠军，自2022年以来他一直效力于美国芝加哥火焰足球俱乐部。