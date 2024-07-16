立足瑞士 报道世界
登录
新闻
生活&养老

瑞士球星沙奇里从国足退役

瑞士球星杰尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri)
瑞士球星杰尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri) Keystone / Peter Klaunzer

前德国拜仁慕尼黑队和英国利物浦队瑞士籍边锋杰尔丹·沙奇里(Xherdan Shaqiri)在为瑞士国家队效力14年后，于7月15日宣布退出瑞士国足。

此内容发布于
2 分钟
Reuters

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfoch.时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯

沙奇里为瑞士队出战125场，踢进32球。从2010年世界杯到2024年欧洲杯，他是唯一一位参加过七届国际重大赛事的瑞士球员。

这位32岁的边锋在2024年欧洲杯上出战两场，瑞士队在四分之一决赛中出局。

“七届大赛；进过许多球；14年的瑞士国足生涯；难忘的时刻。现在是时候向国家队说再见了，”沙奇里在Instagram上写道：“美好的回忆永远留在心中，我要对你们所有人说声谢谢。”

沙奇里曾在巴塞尔队和德国拜仁队各三次赢得过瑞士和德国联赛冠军，并在利物浦队赢得过英超联赛冠军，自2022年以来他一直效力于美国芝加哥火焰足球俱乐部。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
46
55 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
14
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 张樱

您所在地区采取了哪些措施来抵御洪水？

您亲身经历过洪水事件吗？您所在地区洪水泛滥的现象是否正连年升级？本地政府采取了哪些措施来防止洪灾再次发生？这些措施有效吗？

参与讨论
6
15 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

斯沃琪正在经历制表业面临的挑战。Keystone-SDA

相关内容

制表业举步维艰，斯沃琪首当其冲

此内容发布于 瑞士制表业如今正在逆风而行，而斯沃琪(Swatch)也未能幸免于难。这个总部位于比尔(Biel/Bienne)的手表品牌今年上半年的销售跌幅较大，这主要是因为中国对奢侈品需求量的骤降。

更多阅览 制表业举步维艰，斯沃琪首当其冲
便宜的电器产品常会有安全隐患。

相关内容

电器产品：网上便宜货常有安全隐患

此内容发布于 一项政府评测发现，瑞士市面上的电器产品中大约1/4有安全隐患。该评测报告提醒消费者，不要在非欧洲的平台与网站上购买便宜的产品。

更多阅览 电器产品：网上便宜货常有安全隐患
苏黎世联邦理工学院(ETH)希望向外国学生收取三倍的学费

相关内容

瑞士顶尖大学投票决定将外国学生的学费提高三倍

此内容发布于 苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)和洛桑联邦理工学院(EPFL)朝着将外国学生的学费提高三倍的方向迈进了一步。苏黎世联邦理工学院董事会在最近的会议上投票赞成这一提议，并于上周五宣布了这一决定。

更多阅览 瑞士顶尖大学投票决定将外国学生的学费提高三倍
印度奢侈品市场将为瑞士制表企业开辟“利润丰厚的地域扩张”前景。

相关内容

印度奢侈品市场繁荣应能促进瑞士制表业蓬勃发展

此内容发布于 据德勤国际会计师事务所(Deloitte)7月8日公布的研究报告，瑞士制表商有望从印度迅速增长的奢侈品市场中获益，特别是在两国已签署自由贸易协定的情况下。

更多阅览 印度奢侈品市场繁荣应能促进瑞士制表业蓬勃发展
瑞士人最不担心人工智能抢工作。

相关内容

瑞士对人工智能导致失业的忧虑最低

此内容发布于 人工智能(Artificial intelligence, AI)正在影响着人们的日常生活。很多瑞士人都接触过人工智能，包括在工作中的运用。不过，在瑞士，很少有人担心这项新技术会导致失业。

更多阅览 瑞士对人工智能导致失业的忧虑最低
2024年底前，瑞士需要倚赖进口食品

相关内容

瑞士2024年底前需倚赖进口食品

此内容发布于 瑞士农民协会(Swiss Farmers' Union)称，“从统计数据看，从7月9日开始直至今年年底，瑞士将完全依赖进口食品。”

更多阅览 瑞士2024年底前需倚赖进口食品
瑞士旅游局希望优化游客流量分布。

相关内容

瑞士应对过度旅游问题

此内容发布于 瑞士旅游局计划优化游客流量的季节性和地域性分布。对于已经出现游客压力的地区，瑞旅局相信可以通过宣传活动解决问题。

更多阅览 瑞士应对过度旅游问题
四分之一的瑞士学徒中途辍学。

相关内容

调查显示：学徒普遍感到压力巨大，身心疲惫

此内容发布于 多数在学徒期学习的年轻人倍感压力、身心疲惫、工作时间过长。瑞士工会联盟Unia的一份调查显示，有四分之一的学徒中途辍学。该工会呼吁提升学徒的健康保护，并加强对工作环境的监管。

更多阅览 调查显示：学徒普遍感到压力巨大，身心疲惫

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多
Switzerland s midfielder Granit Xhaka

相关内容

2018世界杯：瑞士球员这个手势值1万

此内容发布于 自从上周五(6月22日)瑞士队在世界杯小组赛中战胜塞尔维亚队后，有着科索沃纽带的阿尔巴尼亚裔瑞士球员为庆祝进球…

更多阅览 2018世界杯：瑞士球员这个手势值1万
Bedeutende Mitglieder Schweiz-Kosovarischen Diaspora

相关内容

科索沃在瑞士，瑞士在科索沃

瑞士和科索沃这两个欧洲小山国之间有着密切的关系：无论是在政治、经济、还是历史上都有着千丝万缕的关联，而最重要的还是这两个国家的国民之间通过许多私人联络产生的联系。

更多阅览 科索沃在瑞士，瑞士在科索沃
Shaqiri

相关内容

瑞士队成功晋级即将迎战阿根廷

此内容发布于 在整个小组比赛中，瑞士队的成绩大起大落，首场比赛绝杀厄瓜多尔之后，却在第二轮遭法国5:2横扫，瑞士原本光明的出…

更多阅览 瑞士队成功晋级即将迎战阿根廷
Thanks to numerous British influences, Switzerland became a footballing nation early on – and not only in its club names.

相关内容

瑞士这个“足球国度”是怎么炼成的？

此内容发布于 瑞士足球协会成立于1895年4月7日，是全世界除英国以外最历史悠久的足球协会之一。但实际上在此之前，足球就早已风靡瑞士，而这或许该归功于这个弹丸小国在19世纪就已与国际社会缔结并保持着密切联系。

更多阅览 瑞士这个“足球国度”是怎么炼成的？

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团