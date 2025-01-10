瑞士退休焦虑：生活质量还能保住吗？

逾四分之一(27%)的瑞士人认为，他们退休后将无法维持目前的生活水平。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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保险公司AXA委托进行的一项调研显示，这一比例在瑞士法语区升至46%，但在德语区则降至21%。此次调研未涵盖提契诺州。
这项人口学调研对1009人进行了问卷采访，显示最担忧的群体是60岁以上人群，其中认为自己需要缩减预算的比例达到37%。另外，女性(36%)的担忧明显高于男性(22%)。
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您是否因为瑞士退休金入不敷出而去他乡养老？我们想听听您的故事！
每年都有瑞士人为了逃避瑞士的拮据窘况而移居国外养老。您是其中一员吗？
有三分之二(64%)的50-65岁人群已在为退休储蓄做准备，并且年龄越大，这一比例越高。然而在接近退休年龄(60岁以上)的工作人员中，每五人就有一人(19%)尚未考虑该如何应对即将到来的人生新阶段，他们的主要原因是缺乏资金。
关于如何领取第二支柱养老金(一次性领取还是年金形式)，仅65%的50-65岁受访者了解两者的不同税务影响。整体来看，知道是否会继承遗产及能够估算出遗产金额的人仅占36%，而其中仅有四分之一强的人认为遗产是退休规划的重要组成部分。
认为仅靠第一和第二支柱养老金即可支撑生活的受访者不到四分之一(23%)。而大部分瑞士人(77%)意识到，私人养老储蓄(第三支柱)是必要补充。
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“瑞士退休者在国外奢侈养老，这只是例外情况”
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在瑞士即将就第13个月养老遗属保险金(AHV)投票之时，瑞士退休者的”海外奢侈生活“引发争论。4位生活在国外的瑞士退休者讲述各自的故事。
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在18-65岁人群中，四分之三(75%)选择了第三支柱方案。近年来，基于证券的投资形式在这一领域越来越受欢迎。
“我们很高兴看到，大部分民众已经意识到退休规划也是一种私人责任，”AXA高管赫伯特·戈尔(Herbert Goll)在一份声明中表示。
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中国跨境电商平台Temu和Shein直逼瑞士零售业
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一项调查显示，多数瑞士零售商对中国低成本电商平台Temu和Shein带来的激烈竞争忧心忡忡。
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三大瑞士品牌跻身全球最具价值百强企业
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2024年，罗氏制药(Roche)、雀巢集团和诺华药业(Novartis)再次位列全球100家估值最高企业，但排名均有下滑。
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瑞士最大零售商呼吁：应进一步降低跨境购物免税额
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瑞士最大连锁超市Migros的首席执行官马里奥·伊尔明格(Mario Irminger)表示，瑞士消费者在国外购物应缴纳更多税款。
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瑞士雇主不愿主动给员工涨薪
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根据招聘公司Robert Walters进行的一项调研，大多数瑞士雇主不愿主动给自己的员工加薪。
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瑞士遭遇破产潮？2024年企业与个人破产创纪录
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债权人协会Creditreform日前公布，2024年瑞士破产企业的数量显著高于2023年，达到历史新高。
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瑞士人的移民焦虑：庇护制度难逃其咎
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瑞士经济联合会(Economiesuisse)主席克里斯托夫·梅德(Christoph Mäder)日前表示，如果移民“超出可容忍范围”，瑞士必须能够自行控制。
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2024年瑞士电动车销量下滑
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2024年瑞士电动车销量低于前一年，瑞士电动车协会(Swiss eMobility)称这只是暂时的下滑。
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瑞士：欧洲人口走私新热点
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瑞士联邦警察局(Fedpol)近日发布报告，指出瑞士正日益成为有组织犯罪，特别是商业性人口走私的目标，而后者是欧洲增长最快的犯罪市场。这份报告显示出，瑞士受此影响的程度非常严重。
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新冠疫情爆发五年后，世卫组织仍在等待来自中国的数据
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新冠疫情爆发五年后，世界卫生组织(WHO)仍在等待中国提供相关数据。世卫组织再次要求中国给予配合，而中国政府显然害怕被追究造成这场灾难的责任。
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越来越多的瑞士人选择使用仿制药
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为鼓励更多人使用仿制药以替代品牌药物，瑞士采取了多种措施，如今这些措施已初见成效。
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瑞士人也有“养老焦虑症”：退休即贫穷?
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在瑞士这个长寿且富有的国家不存在“养儿防老”的概念。老有所养靠的是“三大支柱”的养老金体系保障。尽管建立于1972年的瑞士养老金体系至今发展得已经较为完善，但退休人口的财富差距依然非常之大。虽然大多数退休者可以无忧地颐养天年，但依然有五分之一的老年人“挣扎”在贫困线上。近5万名瑞士老人没有足以弥补退休后收入缩水的储蓄存款。
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瑞士将从2025年起提高子女补贴和养老金
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从2025年起，瑞士的养老、遗属和残疾保险金将上调2.9%。政府将把最低养老金提高35瑞郎(约合人民币294元)，达到1260瑞郎(约合人民币10’565元)。
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