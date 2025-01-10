瑞士退休焦虑：生活质量还能保住吗？

养老金：许多瑞士退休人士无法维持原有生活水平。 Keystone-SDA

逾四分之一(27%)的瑞士人认为，他们退休后将无法维持目前的生活水平。

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保险公司AXA委托进行的一项调研显示，这一比例在瑞士法语区升至46%，但在德语区则降至21%。此次调研未涵盖提契诺州。

这项人口学调研对1009人进行了问卷采访，显示最担忧的群体是60岁以上人群，其中认为自己需要缩减预算的比例达到37%。另外，女性(36%)的担忧明显高于男性(22%)。

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有三分之二(64%)的50-65岁人群已在为退休储蓄做准备，并且年龄越大，这一比例越高。然而在接近退休年龄(60岁以上)的工作人员中，每五人就有一人(19%)尚未考虑该如何应对即将到来的人生新阶段，他们的主要原因是缺乏资金。

关于如何领取第二支柱养老金(一次性领取还是年金形式)，仅65%的50-65岁受访者了解两者的不同税务影响。整体来看，知道是否会继承遗产及能够估算出遗产金额的人仅占36%，而其中仅有四分之一强的人认为遗产是退休规划的重要组成部分。

认为仅靠第一和第二支柱养老金即可支撑生活的受访者不到四分之一(23%)。而大部分瑞士人(77%)意识到，私人养老储蓄(第三支柱)是必要补充。

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在18-65岁人群中，四分之三(75%)选择了第三支柱方案。近年来，基于证券的投资形式在这一领域越来越受欢迎。

“我们很高兴看到，大部分民众已经意识到退休规划也是一种私人责任，”AXA高管赫伯特·戈尔(Herbert Goll)在一份声明中表示。