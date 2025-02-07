赫本在日内瓦湖畔的豪华别墅正在出售，标价1900万瑞郎

世界著名女演员奥黛丽-赫本(Audrey Hepburn)位于瑞士日内瓦湖畔的故居-一座占地约1000平方米、拥有巨大花园的美丽庄园，现在正在出售，标价约为1900万瑞郎(约合1.7亿人民币)。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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奥斯卡影后奥黛丽·赫本的这座豪华庄园位于瑞士沃州(Waadt)日内瓦湖畔。这位电影界的英国-荷兰裔传奇人物在托洛切纳兹(Tolochenaz)这座别墅中生活了约25年。
20世纪50-60年代赫本享受了演员生涯的高光时刻之后，为了远离聚光灯，获得更多宁静，1966年她与家人搬到了世外桃源般的瑞士沃州生活。她在托洛切纳兹小镇度过了她人生最后的岁月，去世后也被安葬在那里。
这座名为“平静”(La Paisible)的庄园占地1000平方米，别墅共三层，拥有12间卧室和8间浴室，房子被大片绿地环绕，园内小径蜿蜒，间或设有长椅可供小坐，是一座18世纪的建筑。
除了传统的陶土地板、壁炉和弧形悬梯之外，别墅里还配有现代化的电梯和一个大型游泳池。
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