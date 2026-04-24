由义大利代伊朗参加世足赛 卢比欧：非美政府立场

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（法新社华盛顿23日电） 美国国务卿卢比欧今天表示，华府欢迎伊朗足球队参加今年在美国举行的世界杯足球赛（FIFA World Cup），而有关建议「由义大利递补伊朗参赛」，不是美国政府的立场。

法新社报导，卢比欧（Marco Rubio）在白宫椭圆形办公室（Oval Office）接受采访时，否认华府曾要求伊朗队不要参加世界杯；但他警告说，美方可能会禁止那些经研判与德黑兰（Tehran）伊斯兰革命卫队（IRGC）有关联的伊朗代表团成员入境。

美国与多国政府已将伊斯兰革命卫队列为恐怖组织。

谈到伊朗能否参加世界杯足球赛时，卢比欧说：「美国方面，没有人『告诉他们不能来』参加世足赛。」

卢比欧补充道：「伊朗的问题不在于他们的运动员，而是他们可能想带来一些其他人，其中有些人和伊斯兰革命卫队有关联。我们可能无法允许那些人入境，但不是运动员本身。」

卢比欧这番谈话是回应日前媒体报导，美国特使尚波里 （Paolo Zampolli）向英国「金融时报」（Financial Times） 透露，他曾向美国总统川普及国际足总（FIFA）建议，让义大利递补伊朗参加世界杯足球赛。

这一提议今天稍早已被义大利政府及体育官员直接拒绝。

卢比欧表示，这项建议并不代表美国政府立场。

他说：「我不知道这个说法从何而来，除非有人揣测伊朗也许自行决定不来，然后由义大利队递补…但那也得是伊朗自己决定不参赛，要由他们自己作决定。」

义大利3?31日在世界杯欧洲区资格赛附加赛决赛中，经12码PK大战败给世界排名第66的波士尼亚与赫塞哥维纳，连续第三度无缘世界杯足球赛会内赛 。（编译：纪锦玲）