白俄中止参与欧洲常规武装力量条约 跟进盟邦俄国

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（法新社莫斯科29日电） 白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）签署了一项行政命令，中止该国参与限制在欧洲部署常规部队的「欧洲常规武装力量条约」，加入盟邦俄罗斯已采取的行动。

根据政府官方网站今天公布的命令，鲁卡申科5月24日签署这项行政命令。白俄罗斯是前苏联加盟共和国，与俄罗斯和乌克兰接壤。

北大西洋公约组织（NATO）和华沙公约组织（Warsaw Pact）首先于1990年冷战即将结束之际签署了「欧洲常规武装力量条约」（Treaty on Conventional Armed Forces in Europe，CFE），以限制在大西洋和乌拉山脉之间，可部署战车、战斗机和其他军事装备的数量。

白俄罗斯虽未直接卷入乌克兰战争，但在莫斯科当局2022年2月准备对基辅发动「特殊军事行动」之际，允许俄罗斯军队借道入侵乌克兰。

鲁卡申科在2020年高度争议性连任后，进一步向俄罗斯靠拢。鲁卡申科掌权至今已近30年。

俄罗斯则是对鲁卡申科的政权，提供金融、军事和外交援助。

莫斯科当局2007年10月以「欧洲常规武装力量条约」过时为由，片面宣布中止参与。

俄罗斯表示，俄国此举是因为西方国家和北约成员拒绝批准在1999年修订的新版条约。

俄罗斯宣称这些国家要求俄国退出摩尔多瓦分离主义分子控制的聂斯特河沿岸（Transnistria）地区和乔治亚部分地区为条件，以交换批准新版条约。

2008年，俄罗斯派兵进入乔治亚的阿布哈兹省（Abkhazia）和南奥赛提亚（South Ossetia）。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）2023年5月正式批准退出条约。