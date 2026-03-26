白俄总统首访北韩 金正恩亲自迎接

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（法新社首尔26日电） 北韩中央通信社（KCNA）今天报导，白俄罗斯总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）抵达北韩展开首次访问，受到北韩领导人金正恩（Kim Jong Un）的亲自迎接。

北韩中央通信社指出，北韩昨天在金日成广场（Kim Il Sung Square）举行欢迎鲁卡申柯的仪式，金正恩「愉快地」与鲁卡申柯会面，并「热情」欢迎这位白俄罗斯总统来访。

据报导，鲁卡申柯随后在北韩高阶官员陪同下，前往金正恩父亲与祖父陵寝锦绣山太阳宫（Kumsusan Palace of the Sun）致意，并代表俄罗斯总统普丁（Vladimir Putin）献上花束。

北韩中央通信社报导，鲁卡申柯还出席另一场活动，在解放塔（Liberation Tower）献上花圈并与金正恩一同默哀，以「悼念为朝鲜解放神圣战争献上宝贵性命的苏联军烈士」，这指的是1945年第2次世界大战结束时，日本殖民统治的终止。

北韩中央通信社发布的照片显示，这两位领导人相互寒暄，鲁卡申柯把手搭在金正恩背上，两人面带微笑，背景中有北韩人挥舞着两国国旗。另一张照片显示，金正恩向鲁卡申柯介绍随行官员。

北韩与白俄罗斯都曾在俄乌战争中向莫斯科提供援助，平壤当局派遣地面部队与武器，明斯克则成为2022年俄罗斯全面入侵乌克兰的跳板。

南韩与西方情报机关估计，北韩已向俄罗斯派出数以千计的官兵，主要是在库斯克州（Kursk），还提供火炮弹药、飞弹与火箭系统。