白宫东厢百年大改建 川普宣布打造豪华宴会厅

（法新社华盛顿20日电） 法新社报导，美国总统川普一向以不按牌理出牌着称，被外界誉为「政治推土机」，而如今他真的动起手来，开始拆除白宫东厢部分结构，要改建豪华宴会厅。

施工团队今天动工，拆除部分东厢房（East Wing）。出身房地产业的川普亲自宣布，将斥资2.5亿美元（约新台币77.23亿元），动工兴建全新的大型宴会厅。

法新社记者现场所见，怪手已经拆穿东厢的外墙，露出砖石、瓦砾和纠结的钢筋。

川普今天在白宫接待大学棒球球员时表示：「就在另一侧，你们可能会不时听到施工隆隆声响。」

79岁的川普随后正式宣布宴会厅动工，这是逾百年来美国总统府邸最大规模的扩建工程。

川普在自家社群网站「真实社群」（Truth Social）写道：「我很高兴宣布，白宫已开始兴建全新大型、极为美丽的白宫宴会厅（White House Ballroom）。」

川普表示，东厢将全面现代化，「完工后会比以往更加美丽！」

白宫东厢传统上是第一夫人的办公处所，总统则在西厢处理政务，总统伉俪同住白宫。

不过，川普虽说东厢「完全独立于白宫本体之外」，实际上仍透过盖顶式长廊与主建筑连结。

川普指出，全新宴会厅面积约8361平方公尺，可容纳上千人，将用于举办大型国宴及活动，改建时这些活动须得搭帐篷进行。

曾为电视实境秀明星的川普，上周还在白宫举办了一场星光闪闪的宴会，多数客人是慷慨认捐宴会厅改建的金主，包括亚马逊、苹果、Meta、Google、微软等科技公司大佬，以及国防工业巨头洛克希德马丁（Lockheed Martin），这些公司都与政府签订了重大合约或其他交易。（编译：纪锦玲）